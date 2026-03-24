Sumt fólk hefur það betra en annað fólk. Það fólk vill kannski frekar kaupa sér einhvern óþarfa en hjálpa fólki sem býr á ruslahaugum útí heimi. Ríka fólkið óttast að fátæka fólkið komi og taki auðinn og hagi sér eins og það gerði. Með öðrum orðum það óttast sig sjálft. Í þessu felst ótti um misskiptingu en einnig rasísk hugsun um að aðkomufólk megi ekki efnast í sama mæli og heimamenn eða meira en það sjálft. Svo er þekkt að þeir sem aðhyllast hægri stefnu - sem felur yfirleitt í sér misskiptingu, eru yfirleitt andsnúnari innflytjendum. Kannski er það vegna þess að þeir óttast sjálfir mest að verða undir. Auk þess tel ég þjóðrembu, önnur trúarbrögð og "yfirisma" geta stuðlað að andúð á innflytjendum og skortur á kærleika?
Höfundur er pistlahöfundur, tónlistamaður og öryrki.
English version:
Some people have it better than other people. Those people would maybe rather buy some unnecessary things than help people who live in garbage dumps out in the world. The rich people fear that the poor people will come and take the wealth and act as they did. In other words they fear themselves. This includes a fear of inequality, but also a racist thought that immigrants cannot prosper to the same extent as the locals or more than themselves. It is also known that those who favour right-wing policy - which usually includes inequality, are usually more opposed to immigrants. Maybe its because they themselves are most afraid of being underneath. I also believe that nationalism, other religions and “superiorism” can contribute to dislike of immigrants and lack of love?
The author is a columnist, musician, and disabled person.
Gunnar Ármannsson skrifar
Jón Frímann Jónsson skrifar
Rósa Björk Brynjólfsdóttir skrifar
Þorsteinn Valdimarsson skrifar
Sólrún H.G. Proppé skrifar
Helga Jónsdóttir skrifar
Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir,Þorkell Heiðarsson skrifar
Gunnar Björgvinsson skrifar
Dagrún Ósk Jónsdóttir skrifar
Berglind Þorsteinsdóttir skrifar
Hrönn Ólína Jörundsdóttir skrifar
Guðni Freyr Öfjörð Úlfarsson skrifar
Þórir Garðarsson skrifar
Margrét Guðnadóttir skrifar
Eva Rós Ólafsdóttir skrifar
Arnór Sigurjónsson skrifar
Þórður Snær Júlíusson skrifar
Kjartan Sveinsson skrifar
Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir skrifar
Gústaf Steingrímsson skrifar
Starfsfólk RIFF skrifar
Unnar Geir Unnarsson skrifar
Markús Candi skrifar
Ólafur Eysteinn Sigurjónsson skrifar
Ingibjörg Valdimarsdóttir skrifar
Svanur Sigurbjörnsson skrifar
Sigurpáll Ingibergsson skrifar
Eyþór Eðvarðsson skrifar
Eva Þorsteinsdóttir,Katrín Haukdal Magnúsdóttir skrifar
Sigrún Elísabet Unnsteinsdóttir skrifar