Skoðun

Borgarlínublekkingar Sjálf­stæðis­flokksins í Kópa­vogi

Einar Jóhannes Guðnason skrifar

Íbúar Borgarholtsbrautar í Kópavogi hófu nýverið undirskriftarsöfnun til að mótmæla fyrirætlunum Kópavogsbæjar um lagningu borgarlínunnar niður götuna þeirra.

Núverandi fyrirætlanir gera ráð fyrir fjarlægingu bílastæða og á að breyta götunni í einstefnu að hluta, líkt og má sjá á myndinni hér að neðan. Myndin var notuð sem forsíða kynningar á borgarlínunni í Kópavogi þann 15. janúar 2025.

Í Bítinu á Bylgjunni í morgun, 21. apríl, mættust oddvitar Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar í Kópavogi. Þegar borgarlínan kom upp kom í ljós að flokkunum greinir ekki á um áform borgarlínunnar í Kópavogi nema þá að Sjálfstæðisflokkurinn heldur því nú fram að mikil vinna fari fram varðandi endurhönnun áforma á Borgarholtsbrautinni.

Þetta er áhugavert í ljósi þess að Miðflokkurinn í Kópavogi fékk mjög góða kynningu frá Betri Samgöngum í gær, 20. apríl, þar sem hið gagnstæða kom fram. Eins og allir sem þekkja til Borgarholtsbrautarinnar vita þá mun reynast gríðarlega erfitt að koma borgarlínunni þar fyrir án þess að skoða möguleika þess að fara inn á lóðir fólks og fjarlægja öll bílastæði sem liggja eftir brautinni.

Við í Miðflokknum höfum bent á þá óhóflegu þéttingu sem hefur átt sér stað í Kópavogi, þá sérstaklega á Kársnesinu, í Fannborginni og við Sunnusmára. Allt er þetta á fyrirhugaðri leið borgarlínunnar.

Nú virðist bæjarstjóri Kópavogs ætla að skipta um stefnu korter í kosningar. Þau muni ekki leyfa þrengingar að fjölskyldubílnum eða fjarlægingu bílastæða. Samt er það nákvæmlega það sem öll deiliskipulög núverandi meirihluta gefa til kynna og þau hafa framkvæmt á kjörtímabilinu.

Það þarf enginn að velkjast í vafa um afstöðu Miðflokksins. Við teljum enga ástæðu til þess að Kópavogur fari að elta Reykjavík í nýsköpun bílastæðakvíða og umferðartafa. Það á að liðka fyrir fjölskyldubílnum, ekki þrengja að honum,

Virkja þarf endurskoðunarákvæði samgöngusáttmálans og forgangsraða vegaframkvæmdum sem greiða fyrir umferð. Vinna þarf betur með íbúum og slaka á áformum um háreistar þéttar byggðir án bílastæða í grónum hverfum.

Blekkingar Sjálfstæðisflokksins rétt fyrir kosningar munu ekki virka á þá sem búa við þéttingarreitina, enda er ekki nóg að segjast ekki ætla að þrengja þegar íbúar finna daglega fyrir þeim þrengingum sem bærinn hefur staðið fyrir undanfarin ár.

Ég hvet alla Kópavogsbúa sem vita ekki hverjum þeir eigi að trúa að kíkja í stuttan bíltúr og skoða aðstæður með eigin augum. Keyra um Hlíðar- og Sunnusmára, skoða aðstæður í Fannborg, keyra niður Borgarholtsbrautina og enda á Hafnarbrautinni hjá Brasserie Kársnses.

Það munar um Miðflokkinn í Kópavogi, við gerum það sem við segjumst ætla að gera og ætlum að koma skynsemi aftur í skipulagsmálin.

Höfundur er oddviti Miðflokksins í Kópavogi.

Mest lesið


Skoðun

Sjá meira


×

Mest lesið