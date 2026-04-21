Borgarlínublekkingar Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi Einar Jóhannes Guðnason skrifar 21. apríl 2026 15:02 Íbúar Borgarholtsbrautar í Kópavogi hófu nýverið undirskriftarsöfnun til að mótmæla fyrirætlunum Kópavogsbæjar um lagningu borgarlínunnar niður götuna þeirra. Núverandi fyrirætlanir gera ráð fyrir fjarlægingu bílastæða og á að breyta götunni í einstefnu að hluta, líkt og má sjá á myndinni hér að neðan. Myndin var notuð sem forsíða kynningar á borgarlínunni í Kópavogi þann 15. janúar 2025. Í Bítinu á Bylgjunni í morgun, 21. apríl, mættust oddvitar Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar í Kópavogi. Þegar borgarlínan kom upp kom í ljós að flokkunum greinir ekki á um áform borgarlínunnar í Kópavogi nema þá að Sjálfstæðisflokkurinn heldur því nú fram að mikil vinna fari fram varðandi endurhönnun áforma á Borgarholtsbrautinni. Þetta er áhugavert í ljósi þess að Miðflokkurinn í Kópavogi fékk mjög góða kynningu frá Betri Samgöngum í gær, 20. apríl, þar sem hið gagnstæða kom fram. Eins og allir sem þekkja til Borgarholtsbrautarinnar vita þá mun reynast gríðarlega erfitt að koma borgarlínunni þar fyrir án þess að skoða möguleika þess að fara inn á lóðir fólks og fjarlægja öll bílastæði sem liggja eftir brautinni. Við í Miðflokknum höfum bent á þá óhóflegu þéttingu sem hefur átt sér stað í Kópavogi, þá sérstaklega á Kársnesinu, í Fannborginni og við Sunnusmára. Allt er þetta á fyrirhugaðri leið borgarlínunnar. Nú virðist bæjarstjóri Kópavogs ætla að skipta um stefnu korter í kosningar. Þau muni ekki leyfa þrengingar að fjölskyldubílnum eða fjarlægingu bílastæða. Samt er það nákvæmlega það sem öll deiliskipulög núverandi meirihluta gefa til kynna og þau hafa framkvæmt á kjörtímabilinu. Það þarf enginn að velkjast í vafa um afstöðu Miðflokksins. Við teljum enga ástæðu til þess að Kópavogur fari að elta Reykjavík í nýsköpun bílastæðakvíða og umferðartafa. Það á að liðka fyrir fjölskyldubílnum, ekki þrengja að honum, Virkja þarf endurskoðunarákvæði samgöngusáttmálans og forgangsraða vegaframkvæmdum sem greiða fyrir umferð. Vinna þarf betur með íbúum og slaka á áformum um háreistar þéttar byggðir án bílastæða í grónum hverfum. Blekkingar Sjálfstæðisflokksins rétt fyrir kosningar munu ekki virka á þá sem búa við þéttingarreitina, enda er ekki nóg að segjast ekki ætla að þrengja þegar íbúar finna daglega fyrir þeim þrengingum sem bærinn hefur staðið fyrir undanfarin ár. Ég hvet alla Kópavogsbúa sem vita ekki hverjum þeir eigi að trúa að kíkja í stuttan bíltúr og skoða aðstæður með eigin augum. Keyra um Hlíðar- og Sunnusmára, skoða aðstæður í Fannborg, keyra niður Borgarholtsbrautina og enda á Hafnarbrautinni hjá Brasserie Kársnses. Það munar um Miðflokkinn í Kópavogi, við gerum það sem við segjumst ætla að gera og ætlum að koma skynsemi aftur í skipulagsmálin. Höfundur er oddviti Miðflokksins í Kópavogi. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026 Kópavogur Einar Jóhannes Guðnason Miðflokkurinn Liv Aase Skarstad skrifar Skoðun Borgarlínublekkingar Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi Einar Jóhannes Guðnason skrifar Skoðun Íslenska sem annað mál í Ísafjarðarbæ – spurningar til allra frambjóðanda til sveitastjórnarkosninga vorið 2026 Ólafur Guðsteinn Kristjánsson skrifar Skoðun Aukum nærþjónustu í Urriðaholti Vilmar Pétursson skrifar Skoðun Ég er ekki torfkofamatur Rakel Hinriksdóttir skrifar Skoðun Aðför að einkabílnum hættir? Guðmundur Ingi Þóroddsson skrifar Skoðun Ég kann að skipta um bleyju og ætti því að fá starfsleyfi sem leikskólakennari Rakel Linda Kristjánsdóttir skrifar Skoðun Heimur án höggdeyfis Gunnar Salvarsson skrifar Skoðun Börnin í fyrsta sæti Regína Ásvaldsdóttir skrifar Skoðun Setjum lakk á litlaputta og segjum um leið ÉG LOFA Hallgrímur Helgason skrifar Skoðun Sumarið kemur alltaf á óvart í Kópavogi Hildur María Friðriksdóttir,Örn Arnarson skrifar Skoðun ESB umræðan: hver hagnast á því að gefa leikinn áður en hann byrjar? Yngvi Ómar Sigrúnarson skrifar Skoðun Kópavogsmódelið er lausn sem virkar Karen Rúnarsdóttir skrifar Skoðun Ofbeldislýður í sauðagæru Huginn Þór Grétarsson skrifar Skoðun Aðlögun er hluti af aðildarferlinu Erna Bjarnadóttir skrifar Skoðun Já í ágúst getur gefið gott tækifæri til að tryggja betur lífsgæði komandi kynslóða Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar Skoðun Takk fyrir lánið, Elliðaárdalur! Heiða Aðalsteinsdóttir skrifar Skoðun Lesblindir og tæki skólanna Guðmundur S. Johnsen skrifar Skoðun Foreldrahús – enn eitt fórnarlamb ríkisstjórnarinnar Jens Garðar Helgason skrifar Skoðun Sparnaður eða sóun? Kristinn Jón Ólafsson skrifar Skoðun Símenntun er nauðsyn – ekki lúxus Fríða Rós Valdimarsdóttir skrifar Skoðun Blár, rauður, gulur og C+ Jón Pétur Zimsen skrifar Skoðun Við erum að sýna börnunum okkar virðingarleysi – og þau finna það Ingibjörg Einarsdóttir skrifar Skoðun Bjartsýni í boði Sigurður Vopni Vatnsdal skrifar Skoðun Hækkun skráningargjalda í háskólana – skref í átt að stéttskiptara námi? Hrönn Stefánsdóttir skrifar Skoðun ASÍ er látið niðurgreiða laun formanns VR Sólveig Anna Jónsdóttir skrifar Skoðun Netglæpir eru skipulögð brotastarfsemi Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir skrifar Skoðun Hvert stefnir Bláskógabyggð? Valdís María Smáradóttir skrifar Skoðun Brothætta karlmennskan sem óttast regnbogafána Unnar Þór Sæmundsson skrifar Skoðun Fórnarkostnaður evrunnar: 540 milljarða króna verðmiði á altari stöðugleikans (stöðnunar) Eggert Sigurbergsson skrifar Sjá meira