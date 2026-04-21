Kópavogsmódelið er lausn sem virkar Karen Rúnarsdóttir skrifar 21. apríl 2026 11:31 Það er ekki alltaf auðvelt að skipta um skoðun, en stundum er það einfaldlega það eina rétta í stöðunni. Það sem skiptir mig mestu máli er fjölskyldan og að lifa í jafnvægi við samfélagið mitt. Ég hef, bæði sem foreldri og einstaklingur, tekið virkan þátt í skólasamfélaginu og setið í skólaráði grunnskóla barnanna minna, tekið virkan þátt í foreldrafélaginu og gegnt hlutverki bekkjarfulltrúa. Þessi þátttaka hefur gefið mér tækifæri til að sitja í leikskólanefnd og menntaráði sem fulltrúi foreldra fyrir hönd SAMLEIK og SAMKÓP. Þar hef ég öðlast mikilvæga innsýn í áskoranir og tækifæri innan kerfisins og finn jafnframt á eigin skinni áhrif breytinga sem vinnandi foreldri. Þegar ég sat í leikskólanefnd glímdu leikskólar í Kópavogi við verulega manneklu sem leiddi til lokana og ófyrirsjáanleika. Ástandið var erfitt fyrir alla hlutaðeigandi og kallaði á skýrar aðgerðir. Viðbrögð Sjálfstæðisflokksins var Kópavogsmódelið. Ég hafði verulegar efasemdir og lét þær í ljós innan leikskólanefndar, í foreldra samfélaginu og opinberlega. En breytingarnar skiluðu árangri sem var ekki hægt að líta framhjá. Kostnaður vegna fulls leikskóladags jókst en lokunardögum var útrýmt, börn komust nú yngst 12 mánaða inn í leikskóla og meira jafnvægi skapaðist. Í ljósi þeirra jákvæðu breytinga sem Kópavogsmódelið hafði í för með sér gat ég ekki annað en endurmetið afstöðu mína og skipti um skoðun. Ég býð mig fram í 7. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi. Það er mín sannfæring að við eigum að velja lausnir sem virka og byggja sterkara samfélag fyrir fjölskyldur í Kópavogi. 