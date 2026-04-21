Skoðun

Sumarið kemur alltaf á ó­vart í Kópa­vogi

Hildur María Friðriksdóttir og Örn Arnarson skrifa

Það er eitthvað undarlegt við það hvernig jafn fyrirsjáanlegur atburður og sumarið virðist enn kalla á síðbúið skipulag hjá Kópavogsbæ. Líkt og undanfarin ár þurfa foreldrar að sækja um pláss á sumarnámskeiðum Kópavogsbæjar sem eru ekki nægilega mörg til þess að anna eftirspurn. Sveitarfélagið þarf að gera betur í að auka framboð námskeiða og einfalda þeim að sækja námskeið í sínum hverfum.

Nú eru rúmar fjórar vikur síðan opnað var fyrir skráningu í flest einkarekin sumarnámskeið og mörg þeirra eru nú þegar orðin full. Kópavogsbær birti ekki fyrirkomulag sumarfrístundarinnar fyrr en í síðustu viku og hún verður, líkt og í fyrra, aðeins í Hörðuvallaskóla. Fyrir fjölskyldur í neðri byggðum Kópavogs er það einfaldlega ekki raunhæf lausn. Á annatíma getur það tekið 15 til 20 mínútur að keyra hvora leið, og fyrir þau sem treysta á strætó getur ferðin tekið 45 mínútur eða meira. Þá er ónefnt að foreldrar þurfa að koma sér til vinnu.

Við vitum af eigin raun hvað gerist þegar framboð sumarnámskeiða er of lítið og upplýsingarnar koma of seint; fjölskyldur neyðast til að púsla saman sumrinu með úrræðum sitt í hvorum enda bæjarins, ef pláss fæst yfirleitt. Það er hvorki góð né sanngjörn lausn. Þjónustan á að taka mið af daglegu lífi fólks og vera raunhæf fyrir fjölskyldur.

Það þarf hins vegar ekki að finna upp hjólið í þessum efnum. Hafnarfjörður hefur þegar opnað fyrir skráningu í sumarnámskeið, en þar eru öll frístundaheimili opin frá 12. til 29. júní og bærinn býður síðan upp á miðlæga frístund frá 6. til 17. júlí í tveimur skólum. Við gerum þá einföldu og eðlilegu kröfu að fjölskyldur í Kópavogi njóti sambærilegrar þjónustu. Þá er ótalið að þjónustan í Kópavogi er dýrari en í Hafnarfirði.

Þegar sveitarfélög eru of sein með upplýsingar og bjóða ekki upp á nægilega mikið af sumarnámskeiðum finnur fólk mismikið fyrir því. Þau sem hafa mest fjármagn, mestan sveigjanleika og bestu samgöngurnar komast frekar í gegnum sumarið. Foreldrar í verri stöðu eiga það á hættu að sitja eftir og fá ekki þjónustu fyrir börnin sín yfir sumarið.

Kópavogsbær getur gert betur. Foreldrar eiga rétt á upplýsingum fyrr, fleiri raunhæfum úrræðum og þjónustu sem tekur mið af þörfum fólks í daglegu lífi. Sumarið kemur á sama tíma á hverju ári og flestir foreldrar hafa takmarkaðan fjölda orlofsdaga. Upplýsingar þurfa að berast fyrr, þær þarf að auglýsa betur og sveitarfélagið þarf að koma betur til móts við foreldra barna á yngsta stigi grunnskóla.

Höfundar skipa 6. og 7. sæti á framboðslista Samfylkingarinnar í Kópavogi.

Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026

Flug með for­tíð og fram­tíð

Svanfríður Guðrún Bergvinsdóttir,Helgi Karl Guðmundsson,Finney Rakel Árnadóttir,Sigurður Jón Hreinsson,Hrafnhildur Hrönn Óðinsdóttir,Úlfar Logason,Sigurrós Elddís Huldudóttir skrifar

