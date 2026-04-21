Aukum nærþjónustu í Urriðaholti Vilmar Pétursson skrifar 21. apríl 2026 14:02 Urriðaholtið er fyrsta umhverfisvottaða hverfið á Íslandi. Ýmislegt er gert til að draga úr áhrifum byggðarinnar á hina dásamlegu og nærandi náttúru sem umlykur byggðina. Í hverfið vantar hinsvegar ýmsa nærþjónustu sem íbúar þurfa að sækja annað og hefur í för með sér aukna umferð og óþægindi og er úr takti við umhverfisáherslurnar. Samfylkingin í Garðabæ vill því auka og efla þjónustu innan hverfisins. Þau mál sem við setjum þar á oddinn eru: Heilsugæsla í Urriðaholt. Strax verði hafnar formlegar viðræður við Ríkið um heilsugæslu í Urriðaholti. Í skipulagsgögnum er heilsugæsla sérstaklega nefnd sem hluti af fyrirhugaðri þjónustu á Háholtinu. Íbúar í Urriðaholti eru nú orðnir yfir 4000 og stefnir í að þeir verði nálægt 5000 þegar hverfið er fullbyggt. Samsetning íbúanna kallar á mikla þörf fyrir heilsuvernd, ungbarnaeftirlit og forvarnarþjónustu. Íbúafjöldinn ber heilsugæslustöð með 3-4 lækna og 1-2 hjúkrunarfræðinga. Þar mætti einnig vera þverfagleg þjónusta, félagsráðgjafi og sálfræðingur og lítill rannsóknarkjarni. Heilsugæslan í Garðabæ þjónar nú öllu sveitarfélaginu og er nálægt getuþaki. Aðlaðandi og fjölbreytt útisvæði við sundlaug. Verið er að byggja litla innilaug við Urriðaholtsskóla og síðustu skilaboð eru að laugin eigi að vera opin almenningi. Til að þetta verði raunverulegur valkostur fyrir íbúa, foreldra sem vilja koma með börnin, eldri íbúa sem vilja synda aðeins og setjast síðan í pottinn, göngufólk sem vill mýkja sig upp eftir göngur, unglinga sem vilja hitta félagana og spjalla, þarf að gera útisvæðið aðlaðandi og fjölbreytt. Þar sjáum við fyrir okkur marga potta, gufubað, æfingatæki og aðstöðu til að njóta sólar. Bókasafnsþjónusta. Ekki er nein bókasafnsþjónusta fyrir íbúa hverfisins önnur en skólabókasafnið sem sinnir grunnskólabörnum. Við viljum koma á bókasfnsþjónustu í hverfinu. Þar eru ýmsir valkostir eins og að efla og opna skólabókasafnið, koma upp útibúi frá bókasafninu í Garðabæ, pöntunarþjónustu eða bókabíl. Við í Samfylkingunni í Garðabæ munum á næstunni kynna áherslur okkar fyrir bæjarbúum. Við erum búin að bretta upp ermar og erum tilbúin til verka. Höfundur er íbúi í Urriðaholti og skipar 4.sæti á lista Samfylkingarinnar í Garðabæ fyrir komandi sveitastjórnakosningar. 