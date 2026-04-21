Aðför að einkabílnum hættir? Guðmundur Ingi Þóroddsson skrifar 21. apríl 2026 13:30 Einkabíllinn er mikilvægt samgöngutæki meirihluta borgarbúa og Flokkur fólksins stendur gegn þeirri aðför sem gerð hefur verið að notkun einkabílsins undanfarin ár. Skipulag samgöngumála í Reykjavík hafa einkennst af rörsýni. Flokkur fólksins hafnar forsjárhyggju, þar sem borgin ætlar að stjórna því hvernig fólk ferðast. Flokkur fólksins ætlar að nýta endurskoðunarákvæði samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins til að koma í veg fyrir fyrirhugaðar þrengingar að einkabílnum á mikilvægum stofnæðum eins og á Suðurlandsbraut. Eins þarf að koma í veg fyrir áform um stórfellda fækkun bílastæða víða í borginni og fjölga þeim á mikilvægum atvinnusvæðum. Þá verður að vinda ofan af flækjustigi og græðgisvæðingu bílastæðakerfisins þar sem bíleigendur eiga erfitt með að fóta sig í frumskógi einkarekinna bílastæða. Þetta verður gert með því að taka til í „app frumskóginum“ og draga til baka óhóflegar hækkanir á gjöldum. Það þarf jafnframt að horfa til aðgengis fyrir alla. Þó margir geti gengið í bílastæðahús og nýtt sér núverandi aðstöðu er staða hreyfihamlaðra og eldri borgara allt önnur. Finna þarf raunhæfar lausnir svo sá aðgangur sem skapaður var með átakinu Römpum borgina nýtist í raun, en ekki aðeins á pappír. Til að bæta umferðarflæðið viljum við innleiða snjallstýrð umferðarljós um alla borg svo fólk bíði ekki að óþörfu á rauðum ljósum á auðum gatnamótum. Í stað þess að fjölga gönguljósum sem tefja umferð á fjölförnum götum viljum við byggja fleiri göngubrýr og undirgöng til að auka öryggi allra vegfarenda og draga þannig úr truflunum. Þá munum við eiga frumkvæði að viðræðum við stóra vinnustaði og skóla um hliðraða til upphafstíma skóla og vinnustaða til að draga úr umferðarteppum á álagstímum morgna og síðdegis. Sveigjanlegar lausnir í umferðarstýringu þurfa einnig að vera til staðar svo hægt sé að færa umferð tímabundið á þann vegarhelming sem er minna nýttur og leysa þannig hraðar úr álagi. Strætó á að vera raunverulegur valkostur fyrir borgarbúa og ein besta kjarabót sem hægt er að ráðast í. Við viljum efla almenningssamgöngur og tryggja að þær standi undir væntingum. Sem liður í því munum við afnema gjaldtöku í almenningsvögnum fyrir börn og ungmenni upp að 18 ára aldri. Á sama tíma verður að horfast í augu við að þeir sem stýrt hafa uppbyggingu Borgarlínu hafa ekki náð að byggja upp nauðsynlegt traust hjá almenningi. Það þarf að breytast ef verkefnið á að njóta stuðnings til framtíðar. Til að bregðast við slysahættu og sjónmengun vegna rafskútna verður að minnka leyfilegan hámarkshraða þeirra á göngugötum og koma upp föstum sleppistöðum víðs vegar um borgina. Stýrt verður með kortagrunni hvar rafskútur geta athafnað sig og ekki verður lengur leyfilegt að skilja þær eftir utan skilgreindra svæða. Flokkur fólksins stendur vörð um Reykjavíkurflugvöll í Vatnsmýrinni og styður byggingu nýrrar flugstöðvar. Ekkert má raska starfsöryggi flugvallarins á meðan ekki er búið að byggja annan og jafn góðan flugvöll annars staðar í nálægð borgarinnar. Flokkur fólksins ætlar að gera borgina hreinni og bæta þannig lýðheilsu með reglulegri hreinsun gatna og draga verulega úr hættulegu svifryki. Við skorum á Reykvíkinga að fylkja liði með okkur. Það er kominn tími til að setja raunverulegar þarfir borgarbúa í fyrsta sæti. Höfundur er oddviti Flokks fólksins í Reykjavík. 