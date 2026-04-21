Íslenska sem annað mál í Ísafjarðarbæ – spurningar til allra frambjóðanda til sveitastjórnarkosninga vorið 2026 Ólafur Guðsteinn Kristjánsson skrifar 21. apríl 2026 14:33 Mér leikur forvitni á að vita hvort frambjóðendur þeirra flokka sem bjóða fram krafta sína í komandi sveitarstjórnarkosningum í Ísafjarðarbæ (af því ég hefi lögheimili þar) hafi áhuga á málefninu íslenska sem annað mál og raunar bara íslensku máli yfirhöfuð. Raunverulegan áhuga, ekki bara yfirborðskenndan kosningaáhuga. Ég hefi nefnilega í gegnum tíðina ekki orðið var við raunverulegan slíkan áhuga og er ég eldri en tvævetur og hefi fengist við téð mál lengi. Mér leikur og forvitni á að vita hvort og þá ekki síst hvað þið hyggist gera til að stuðla að betri máltileinkun innan sveitarfélagsins og hvort það sé t.d. ásættanlegt að starfsfólk í þjónustustörfum fyrir Ísafjarðarbæ kunni ekki íslensku (t.d. í Sundhöllinni eða upp á skíðasvæði), hvort það sé ásættanlegt að krakkar innflytjenda sem fæddir eru á Íslandi og fari í gegnum skólakerfið hér í Ísafjarðarbæ þurfi að taka íslensku sem annað mál þegar upp í framhaldsskóla er komið? Sumir þessara krakka telja sig ekki skilja íslensku og beita frekar slælegri ensku en íslensku í daglegum samskiptum. Mér finnst þetta ekkert minna en skandall! Reyndar spyr ég einnig hvort það sé ásættanlegt að krakkar sem hingað komi og byrji í Grunnskólanum á Ísafirði nái sumir hverjir ekki upp samskiptafærni í íslensku eftir t.a.m. 6-8 mánuði eða jafnvel tvö ár? Um það eru dæmi og um þetta hefi ég sannlega skrifað áður. Kannski næ ég eyrum fólks núna þó ekki nema rétt fyrir kosningar. Auðvitað veit ég að svarið er að það sé ekki ásættanlegt. En hvað ætlið þið að gera í því, og í Guðanna bænum ekki benda á málstefnu sem enginn fylgir. Hún væri flott væri henni fylgt. Það er deginum ljósara að engin markviss stefna er við lýði hvað þetta mál áhrærir, það er ekkert plan sem lýtur að máltileinkun eða gerir einhvers konar (sanngjarnar) kröfur um íslenskunotkun. Ætlar því þinn flokkur að taka þetta mál föstum tökum og hvernig? Ég myndi s.s. vilja fara þess á leit við alla flokkanna og það fólk sem veita þeim forstöðu í komandi kosningum að þeir leitist við að sannfæra það fólk sem hefir áhyggjur af stöðu íslenskunar, og þá ekki síst íslensku sem annars máls, um að þeirra flokkur ætli sér að vera betri en hinn hvað þetta mál varðar. Hvað þetta mál okkar allra sem hér búum varðar! Mitt atkvæði er alltént í húfi. Höfundur er kennari í Íslensku sem öðru máli við Háskóla Íslands. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. 