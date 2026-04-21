Það þótti öllum nóg um þegar að ríkisstjórnin stóð fyrir því að Janus endurhæfing lokaði á síðasta ári. Mörg ungmenni sem nýttu sér þjónustu Janusar endurhæfingar hafa fallið milli kerfa og enga aðra þjónustu fengið.
Nú er nýjasta „afrek“ ríkisstjórnarinnar að raungerast því nú stendur til að loka Foreldrahúsi frá og með næstu mánaðarmótum.
Foreldrahús var stofnað árið 1986 og í 40 ár hefur starfsemi Foreldrahúss fylgt sama markmiðinu í öll þessi ár: Að styðja og efla foreldra sem eiga börn með vímuefnavanda og áhættuhegðun.
Í fyrra komu 586 ólögráða einstaklingar og 1.213 foreldrar í Foreldrahús. Veitt voru 3.891 viðtöl. Samtökin stóðu fyrir fjölda námskeiða og fræðslu fyrir fagfólk og foreldra.
Veitt voru 3.190 viðtöl án endurgjalds og 326 símtöl við foreldra eftir kl.16.00 á daginn líka án endurgjalds. 197 foreldrar greiddu fyrir viðtöl á árinu. Hluti þeirra foreldra sem greiddu eiga lögráða börn í neyslu, foreldrar sem koma í uppeldis- og sálfræðiráðgjöf eða ung börn sem koma í framhalds listmeðferð, íhlutun barnaverndar er hætt, en foreldrar eða forsjáraðilar óska eftir fleiri tímum.
Rekstrarkostnaður Foreldrahúss er um 74 milljónir á ári. Framlag ríkisins hefur verið um 30 milljónir á ári. En nú er því lokið.
Framkvæmdastjóri Foreldrahúss segir, í viðtali við Ríkisútvarpið, að orsökin sé áhugaleysi stjórnvalda á úrræðinu. Forsvarsmenn Foreldrahúss fá engin viðtöl eða viðbrögð frá ráðherrum.
Með reglulegum hætti standa stjórnarþingmenn, ekki síst þingmenn Viðreisnar, í ræðustól Alþingis og tala sig hása um velferð barna og fíknivanda ungmenna. Hvernig væri að tala minna um hvað þið eruð góð og gera raunverulega gott?
Girðið ykkur í brók og bjargið rekstri Foreldrahúss. Foreldrar barna í vímuefnavanda og börnin sjálf eiga það skilið.
Höfundur er varaformaður Sjálfstæðisflokksins og þingmaður Norðausturkjördæmis.
