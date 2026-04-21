Á undanförnum árum hefur Hafnarfjarðarbær unnið markvisst að því að koma málefnum fatlaðs fólks á dagskrá undir forystu Framsóknar. Ný skýrsla starfshóps um framtíðarsýn í málefnum fatlaðs fólks í Hafnarfirði, sem undirrituð leiddi, endurspeglar þessa vegferð. Í skýrslunni eru skilgreindir fimm lykilþættir sem mynda grunn að áframhaldandi uppbyggingu í málaflokknum en það eru: þjónusta, aðgengi, virkni, sjálfstæði og vitund.
Þjónustan sem fatlað fólk fær þarf að vera samfelld, samþætt og þverfagleg. Þegar stefnu skortir verður kerfið brotakennt og ábyrgðin óljós. Hætta skapast á að einstaklingar falli á milli kerfa. Mikilvæg skref hafa verið stigin í að efla þjónustu við fatlað fólk með ólíkar þarfir en enn eru áskoranir sem takast þarf á við. Akstursþjónustan þarf að vera áreiðanleg og mæta þörfum notenda, enda er hún lykilforsenda þátttöku í daglegu lífi.
Aðgengismál segja meira um samfélag en flest annað enda um grundvallararréttindi að ræða. Þar er ekki aðeins átt við aðgengi að mannvirkjum og gönguleiðum, heldur einnig aðgengi að rafrænt aðgengi að upplýsingum og þjónustu. Ef aðgengi er ábótavant er verið að útiloka fólk frá þátttöku í samfélaginu. Þess vegna þarf að efla hlutverk aðgengisfulltrúa og tryggja að raddir fatlaðs fólks heyrist með innleiðingu persónulegra talsmanna.
Þátttaka í samfélaginu er lykill að jöfnum tækifærum. Styðja þarf áfram við virkni fatlaðs fólks í Hafnarfirði þegar kemur að atvinnuþátttöku og aðgengi að fjölbreyttri menntun sem hæfir hverjum og einum, ásamt því að styrkja þarf félagslega þátttöku. Samfélag sem nýtir hæfileika allra og mannauð er sterkara samfélag.
Sjálfstæði er rauði þráðurinn í allri stefnumótun. Fólk á rétt á að lifa lífi sínu á eigin forsendum, með stuðningi sem tekur mið af þörfum þess. Fjölbreyttir búsetukostir eru þar lykilatriði og áfram þarf að byggja upp lausnir sem virða sjálfræði einstaklinga.
Viðhorf skipta miklu máli. Fordómar og staðalímyndir hverfa ekki af sjálfu sér og þeim er viðhaldið ef ekkert er að gert. Með aukinni vitund um réttindi og aðstæður fatlaðs fólks má stuðla að opnara og réttlátara samfélagi. Þar gegna bæði fræðsla og opin umræða lykilhlutverki. Tryggja þarf að fatlað fólk þekki réttindi sín betur og að almenningur hafi skilning á lífi og aðstæðum þeirra.
Það er auðvelt að setja á blað fögur orð í þessum málaflokki. Það er hins vegar áskorun að koma þeim í framkvæmd. Leiðin fram á við felst í áframhaldandi samvinnu, samþættingu þjónustu og því að virkja þann mannauð sem býr í bænum okkar. Framsókn hefur sýnt það í verki með skýrri forystu og framtíðarsýn að Hafnarfjörður er samfélag þar sem allir eiga að hafa jöfn tækifæri til þátttöku og lífsgæða. Hafnarfjörður þarf áfram á Framsókn að halda til að ná þeim markmiðum.
Höfundur er formaður samráðshóps í málefnum fatlaðs fólks í Hafnarfirði og skipar 7. sæti á lista Framsóknar í Hafnarfirði fyrir sveitarstjórnarkosningarnar þann 16. maí nk.
