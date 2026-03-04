Kveð bæjarstjórn eftir gefandi ár Friðrik Sigurbjörnsson skrifar 4. mars 2026 11:30 Á félagsfundi Sjálfstæðisfélags Hveragerðis var tillaga uppstillingarnefndar að framboðslista D-listans fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar lögð fyrir og samþykkt. Það kann að koma mörgum á óvart að mitt nafn var ekki meðal þeirra sem skipa munu framboðslistann, en uppstillingarnefndin mat það sem svo að þörf væri á algjörri endurnýjun á listanum. Í samtali mínu við nefndina lagði ég áherslu á mikilvægi þess að samhliða endurnýjun væri einnig gætt að því að halda reynslu og þekkingu á listanum og innan bæjarstjórnar. Þau sjónarmið urðu þó ekki ofan á að þessu sinni. Ég er skiljanlega vonsvikinn með niðurstöðuna. Ég hef hins vegar ákveðið að dvelja ekki við þessa ákvörðun nefndarinnar heldur horfa fram á veginn, enda er verkefnið framundan stærra en einn einstaklingur. Læt af beinum afskiptum af sveitarstjórnarmálum Undanfarið hef ég fengið mikla hvatningu frá fólki til að halda störfum mínum áfram og er ævarandi þakklátur fyrir þann stuðning sem mér hefur verið sýndur. Við lok þessa kjörtímabils mun ég þó láta af beinum afskiptum af sveitarstjórnarmálum, að minnsta kosti um sinn. Gefandi og lærdómsrík ár í bæjarstjórn Árin mín í sveitarstjórn hafa verið afar gefandi og lærdómsrík, þótt þau hafi stundum reynt á. Ég lít stoltur um öxl þegar ég fer yfir þau verkefni sem ég hef komið að og það sem áunnist hefur fyrir Hveragerðisbæ og D-listann í Hveragerði. Í störfum mínum hef ég fengið tækifæri til að kynnast fjölmörgu öflugu fólki og fyrirtækjum í Hveragerði, sem og samstarfsfólki í sveitarstjórnum víða um land. Sú reynsla og þau kynni munu fylgja mér um ókomin ár. Þakka traustið Að lokum vil ég þakka það traust sem mér hefur verið sýnt sem kjörnum fulltrúa öll þessi ár. Ég mun ljúka þessu kjörtímabili af heilindum, líkt og ég var kjörinn til í síðustu kosningum. Bæjarbúar eiga skilið breytingar í vor og mun ég að sjálfsögðu styðja Sjálfstæðisflokkinn hér eftir sem hingað til. Ég óska nýju fólki velfarnaðar í störfum sínum í bæjarstjórn Hveragerðis að afloknum kosningum 16. maí næstkomandi. Fráfarandi oddviti D-listans í Hveragerði

Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026 Sjálfstæðisflokkurinn Hveragerði 