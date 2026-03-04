Ég á´etta – ég má´etta! Stefán Pálsson skrifar 4. mars 2026 10:17 Viðbrögð Donalds Trump við þeirri ákvörðun spænskra stjórnvalda að neita Bandaríkjamönnum að nýta herstöðvar sínar á Spáni til árása á Íran eru allrar athygli verð. Forsetinn brást ævareiður við þessari ákvörðun bandalagsþjóðarinnar í Nató og vandaði ekki kveðjurnar frekar en fyrri daginn. Annars vegar tilkynnti hann um allsherjar viðskiptabann Bandaríkjanna á Spán – þótt útfærsla þess sé enn með öllu óljós. Hins vegar lýsti hann því yfir að neitun spænsku stjórnarinnar skipti í raun engu máli. Bandaríkin ættu þessar herstöðvar og gætu í raun nýtt þær á hvern þann veg sem þeim sýndist – enginn gæti stöðvað þau! Hætt er við að ummæli sem þessi týnist og gleymist í þeim orðavaðli sem gengur upp úr Bandaríkjaforseta í viku hverri. Engu að síður er hér um stóráhugaverða yfirlýsingu að ræða. Yfirlýsingu sem ætti að vekja íslensk stjórnvöld til alvarlegrar umhugsunar. Ísland og Bandaríkin hafa sín á milli svokallaðan Varnarsamning, sem illu heilli var ekki felldur úr gildi þegar bandarísku herstöðinni í Keflavík var lokað á árinu 2006. Samningur þessi, með seinni viðaukum, veitir Bandaríkjaher ýmis konar aðstöðu á Íslandi. Svo á að heita að eitthvert jafnræði sé milli samningsaðila, þannig þurfi Íslendingar að veita blessun sína varðandi hvers kyns umsvif á íslensku landi. Hernaðarandstæðingar hafa þó alla tíð bent á hversu fráleit sú hugmynd sé að íslenska utanríkisþjónustan muni nokkru sinni gera annað en að kvitta upp á allar óskir risaveldisins. Engu að síður hafa síðustu utanríkisráðherrar Íslands keppst við að kalla Varnarsamninginn hornstein íslenskrar utanríkisstefnu. Yfirlýst markmið þeirra hefur verið að efla fótfestu Bandaríkjahers á Íslandi með aukinni viðveru og mannvirkjagerð. Hreinskilni Bandaríkjaforseta varðandi herstöðvarnar á Spáni varpar hins vegar ljósi á viðhorf Bandaríkjastjórnar til hernaðarsamninga af þessu tagi. Þeir eru í raun ekki tvíhliða. Bandaríkin áskilja sér rétt til fullra og óheftra afnota af herstöðvum sínum í öðrum löndum. Hafi stjórnvöld þar aðrar skoðanir, eru þær léttvægar fundnar og að auki mega þau vænta þess að sæta refsiaðgerðum. Af atburðum síðustu daga má ljóst vera hvílík gæfa það var fyrir Ísland að bandaríski herinn tók að mestu saman föggur sínar fyrir tveimur áratugum; hversu slæmt það var að hafa ekki nýtt tækifærið þá til að losna undan Varnarsamningnum og hversu fráleit stefna það er að vilja sóa milljörðum í uppbyggingu hernaðarlegra innviða á Íslandi sem augljóslega mun bara færa okkur enn lengra inn á áhrifasvæði Bandaríkjanna og gera okkur enn berskjaldaðri fyrir duttlungum ráðamanna þar. Höfundur á sæti í miðnefnd Samtaka hernaðarandstæðinga. Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Stefán Pálsson Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026 Mest lesið Ég á´etta – ég má´etta! Stefán Pálsson Skoðun Hundruð milljóna frá íslenskum skattgreiðendum til heilbrigðisþjónustu erlendis Diljá Mist Einarsdóttir Skoðun Alþjóðadagur offitunnar Stjórn félags fagfólks um offitu (FFO) Skoðun Sjávartengd nýsköpun skilar þjóðinni milljörðum Þorsteinn Másson Skoðun Gini borgar ekki leiguna Birna Gunnlaugsdóttir Skoðun Ofbeldi í nánum samböndum og vinnumarkaðurinn Dagný Aradóttir Pind,Eva Hjörtína Ólafsdóttir,Henný Hinz,Sigrún Birna Björnsdóttir Skoðun Þegar nóg er aldrei nóg Stefán Vagn Stefánsson Skoðun Bækur bjarga mannslífum Þórunn Sigurðardóttir Skoðun Heimili landsins borga fyrir pólitíska vanrækslu Gunnar Einarsson Skoðun Enginn á að vera einn í Reykjavík Ellen Calmon Skoðun Skoðun Skoðun Á rannsókn á Flateyri að bíða? Sóley Eiríksdóttir skrifar Skoðun Þegar nóg er aldrei nóg Stefán Vagn Stefánsson skrifar Skoðun Ég á´etta – ég má´etta! Stefán Pálsson skrifar Skoðun Fórnarkostnaður kerfisins? Olga Cilia skrifar Skoðun Heimili landsins borga fyrir pólitíska vanrækslu Gunnar Einarsson skrifar Skoðun Bækur bjarga mannslífum Þórunn Sigurðardóttir skrifar Skoðun Ofbeldi í nánum samböndum og vinnumarkaðurinn Dagný Aradóttir Pind,Eva Hjörtína Ólafsdóttir,Henný Hinz,Sigrún Birna Björnsdóttir skrifar Skoðun Hundruð milljóna frá íslenskum skattgreiðendum til heilbrigðisþjónustu erlendis Diljá Mist Einarsdóttir skrifar Skoðun Alþjóðadagur offitunnar Stjórn félags fagfólks um offitu (FFO) skrifar Skoðun Sjávartengd nýsköpun skilar þjóðinni milljörðum Þorsteinn Másson skrifar Skoðun Samfélag sem ýtir undir nærandi tengsl Sanna Magdalena Mörtudóttir skrifar Skoðun Enginn á að vera einn í Reykjavík Ellen Calmon skrifar Skoðun Ég heyri og hlusta: Um heyrnarskimun í grunnskólum Alma D. Möller skrifar Skoðun Hlutverk sem ég tek með auðmýkt og ábyrgð Grétar Ingi Erlendsson skrifar Skoðun Ég hlakka til Alexandra Briem skrifar Skoðun Megum við fá bita, háttvirtur ráðherra? Katla Ósk Káradóttir skrifar Skoðun Barbabrella hægrisins í leikskólamálum Stefán Pálsson skrifar Skoðun Aðalmeðferð í dómsmáli um netsölu áfengis eftir 2 daga Siv Friðleifsdóttir skrifar Skoðun Aukin misskipting leysir ekki verðbólguvandann Finnbjörn Hermannsson,Sonja Ýr Þorbergsdóttir skrifar Skoðun Kjarnorkuvopnavæðing Norðurlanda Arnór Sigurjónsson skrifar Skoðun Móðurmálið er gjöf sem endist ævinlangt Guðbjörg Magnúsdóttir,Renata Emilsson Pesková skrifar Skoðun Heyra heilbrigðisyfirvöld? Tótla I. Sæmundsdóttir skrifar Skoðun Týndu börnin Telma Sigtryggsdóttir skrifar Skoðun Heyrnin tengir okkur Karen Ósk Gylfadóttir skrifar Skoðun Dýraskólinn: þegar stöðluð próf eru blekking jafnréttis Ásgeir Jónsson skrifar Skoðun Heyrnarskimun er ekki kostnaður – hún er fjárfesting í framtíð barna Hildur Heimisdóttir,Kristbjörg Gunnarsdóttir,Ólafur Hjálmarsson skrifar Skoðun Verndum börn gegn ofbeldi á netinu Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir skrifar Skoðun Gini borgar ekki leiguna Birna Gunnlaugsdóttir skrifar Skoðun Kynjajafnrétti forsenda þróunar og framgangs Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir skrifar Skoðun Þegar landið logar Hrefna Sigurjónsdóttir skrifar Sjá meira