Loftslagssvindlið

Lárus Bl. Sigurðsson skrifar

Útgjöld Íslands til svokallaðra loftslagsmála hafa aukist gríðarlega á síðustu árum. Við erum að tala um hundruð milljarða. Hafa gagnrýnendur á þessa peningasóun verið uppnefndir loftslagsafneitarar eða eitthvað slíkt. Þetta er að breytast, sem betur fer. Fólk er farið að sjá í gegnum þennan blekkingarvef vandamálafræðinganna.

Aðferðafræði vandamálafræðinganna er sú að það er byrjað á því að búa til vandamál. Vandamálafræðingarnir eru síðan með lausn á þessum tilbúna vanda sínum til staðar, þeir sannfæra síðan alla um að þetta sé raunverulegt vandamál og almenningur borgar brúsann. Eina raunverulega vandamálið er að það er almenningur sem greiðir fyrir þetta tilbúna vandamál.

Engin er að efast um það að lofthiti hefur farið lítillega hækkandi á síðustu árum. Eins er reiknað með að meðalhæð sjávar hækki um nokkra sentemetra á næstu áratugum. Þetta er samt enginn heimsendir og hafa þessar sveiflur í veðurfari viðgengst á jörðinni í aldanna rás. Það er því ekkert að óttast, kæru lesendur.

Umræðan undanfarið um ETS-kerfið, sem þvingar íslensk fyrirtæki að greiða milljarða í lofslagsskatta, staðfestir þær ógöngur sem Ísland er búið að koma sér í. Það þarf ekkert að semja um ETS-kerfið við Evrópusambandið. Ísland á að segja sig frá þessum gagnslausu samningum og benda stolt á þá staðreynd að við erum umhverfisvænasta land veraldar. Þessir vandamálafræðingar geta komið og reynt að tala við okkur, þegar þeirra eigin lönd hafa náð okkar árangri í umhverfismálum, sem er aldrei að fara gerast. Þetta er loftslagssvindl. Ísland á ekki að greiða neina loftslagsskatta. Punktur.

Höfundur er stjórnmálafræðingur og bíður sig fram á lista Miðflokksins í komandi borgarstjórnarkosningum.

