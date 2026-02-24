Lesblinda og prófamenning Snævar Ívarsson skrifar 24. febrúar 2026 11:02 Meðal foreldra og skólafólks fer nú fram mikil umræða um fyrirhuguð stöðu- og framvindupróf sem leggja á fyrir nemendur nú í mars næstkomandi. Undanfarið hafa margir foreldrar og jafnvel kennarar haft samband við Félag lesblindra og lýst yfir áhyggjum sínum enda margt óljóst um það hvernig staðið verður að málum. Okkur hjá Félagi lesblindra á Íslandi hefur ekki verið kynnt sérstaklega hvernig staðið verður að þessum fyrirhuguðu stöðu- og framvinduprófum en við höfum að sjálfsögðu skoðað málið vel enda eiga okkar skjólstæðingar mikið undir. Það er ekki ætlun Félags lesblindra að leggja stein í götu breytinga á námsmati en við lítum svo á að enn sé mikið starf óunnið við að kynna nýtt og breytt fyrirkomulag. Um leið hljótum við að spyrja: Hvers vegna á að leggja samræmd próf fyrir nemendur sem þegar hafa lesblindugreiningu? Hvers vegna á að prófa nemendur með íslensku sem annað mál, sem enn eru að byggja upp tungumálafærni sína? Slík framkvæmd mun óhjákvæmilega skekkja heildarmyndina og það sem er enn mikilvægara: Hún getur aukið kvíða og vanlíðan hjá börnum sem eru nú þegar í viðkvæmri stöðu. Við skulum muna að öll börn eru einstök og prófakerfi mega ekki hundsa það. Prófmenning og álag Vitað er að lesfimipróf eru þegar í gangi og kennarar hafa því nokkuð góða yfirsýn yfir stöðu nemenda. Því hljótum við að spyrja okkur hvort við séum að bæta við mælingum eða hreinlega að bæta við álagi? Það sem veldur okkur hjá Félagi lesblindra mestum áhyggjum er menningin í kringum próf. Þó að þau eigi að vera einstaklingsbundin og eingöngu til stuðnings kennurum, þá vitum við hvernig veruleikinn er. Niðurstöður berast heim, umræða fer af stað í skólanum og börn bera sig saman. Þau sem ekki vilja segja frá, þau „hljóta að hafa staðið sig illa“. Þarna byrjar samanburðurinn og þar getur sjálfsmyndin, sem oft er brothætt meðal þeirra lesblindu, fengið högg. Á unglingsárunum vaknar sjálfsmynd ungmenna og þau fara að velta fyrir sér spurningum eins um hverjir séu styrkleikar og veikleikar þeirra og hvað öðrum finnist um þá. Staða og gengi í skólanum getur þar skipt sköpum og mælingar á forsendum prófmenningar eru ekki að bæta úr. Skólar get alíka verið svo mikið meira en bara próf. Eyðileggja skólar sköpunargáfu? Margir hafa haft dálæti á þeim merka skólamanni Sir Ken Robinson sem lést fyrir nokkrum árum. Hann benti á að skólakerfi víða um heim hafi verið mótuð fyrir allt annan tíma, tíma iðnbyltingar þar sem samræmi og staðlaðar mælingar voru í forgrunni. Í frægu erindi sínu Eyðileggja skólar sköpunargáfu (Do Schools Kill Creativity?) lagði hann áherslu á að börn fæðist með ríka sköpunargáfu og forvitni en lendi svo í skólakerfum sem leggja ofuráherslu á próf og sú stöðlun sem þeim fylgja geti kæft þessa sjálfssprottnu sköpunargáfu. Það eru einföld sannindi að meðan allt hefur breyst telst sólarhringurinn enn vera aðeins 24 tímar og er ekkert að fara að breytast. Samfélagið hefur hins vegar tekið stakkaskiptum. Börn lifa í stafrænum heimi, upplýsingaflæði er gífurlegt og leiðir til náms eru fleiri en nokkru sinni fyrr. Því þarf skólinn að þróast með þessum breytingum og þeim tækifærum sem þeim fylgja og ekki festast í prófamenningu sem skilur suma eftir. Skóli sem tekur mið af fjölbreytileika Við hjá Félagi lesblindra viljum skóla sem tekur mið af fjölbreytileika. Skóla sem viðurkennir að börn eru ólík, hafa mismunandi styrkleika, fara ólíkar leiðir við að læra og búa yfir margvíslegri og mismunandi hæfni. Það er einfaldlega ekki hægt að troða öllum í sömu skóstærðina. Við óttumst að aukin áhersla á próf geti aukið brottfall til lengri tíma. Börn sem endurtekið upplifa sig „undir meðallagi“ fara að trúa því að þau séu það en auðvitað á enginn að ganga út úr skóla með þá tilfinningu. Við köllum því eftir yfirvegaðri umræðu um tilgang, framkvæmd og áhrif þessara prófa, sérstaklega fyrir þá nemendur sem eru með greiningar eða eru að tileinka sér íslensku sem annað mál. Skólinn á að vera vettvangur forvitni og sköpunar en ekki stöðugrar og takmarkandi mælingar. Við stöndum með börnunum og við stöndum með kennurum sem vilja fá svigrúm til að mæta hverju barni þar sem það er statt. Höfundur er framkvæmdastjóri Félags lesblindra á Íslandi. Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Skóla- og menntamál Grunnskólar Mest lesið Forstjórahringekjan Áslaug Eir Hólmgeirsdóttir,Hildur Ösp Gylfadóttir Skoðun Af með hausana, burt með styttuna Sigurður Haraldsson Skoðun Tími byltingarinnar er runninn upp — Síðasta byltingin var 1994 Ásgeir Jónsson Skoðun Ekki benda á mig Ebba Margrèt Magnúsdóttir Skoðun Sporin hræða Snorri Másson Skoðun Varnarbarátta Úkraínu og Rússlandsskatturinn Pawel Bartoszek Skoðun Reykjavík er hvorki gjaldþrota né ofurþétt Guðni Freyr Öfjörð Skoðun Að standa með Úkraínu er að standa með okkur sjálfum Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir Skoðun Þriðja heimsstyrjöldin Arnór Sigurjónsson Skoðun Sundlaugin sem Reykjavíkurborg vanrækir – en borgarbúar elska Sigfús Aðalsteinsson ,Baldur Borgþórsson,Hlynur Áskelsson Skoðun Skoðun Skoðun Hvað ef við erum hrædd við ranga framtíð? Rakel Hinriksdóttir skrifar Skoðun Lesblinda og prófamenning Snævar Ívarsson skrifar Skoðun Tími byltingarinnar er runninn upp — Síðasta byltingin var 1994 Ásgeir Jónsson skrifar Skoðun Forstjórahringekjan Áslaug Eir Hólmgeirsdóttir,Hildur Ösp Gylfadóttir skrifar Skoðun Varnarbarátta Úkraínu og Rússlandsskatturinn Pawel Bartoszek skrifar Skoðun Af með hausana, burt með styttuna Sigurður Haraldsson skrifar Skoðun Að standa með Úkraínu er að standa með okkur sjálfum Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir skrifar Skoðun Taktu þátt í að móta ungmennastefnu Íslands Guðmundur Ari Sigurjónsson skrifar Skoðun Skipulag endurreisnar í Grindavík og annars staðar Sólveig Þorvaldsdóttir skrifar Skoðun Kjarni máls sem við forðumst að ræða Gunnar Salvarsson skrifar Skoðun Hinn breytti heimur fjöl-skyldna Matthildur Björnsdóttir skrifar Skoðun Sporin hræða Snorri Másson skrifar Skoðun Ert þú nýr formaður vinstrisins? Hlynur Már Ragnheiðarson skrifar Skoðun Skautað framhjá þjóðinni Júlíus Valsson skrifar Skoðun Traustið er löngu farið úr velferðarkerfinu Sigríður Svanborgardóttir skrifar Skoðun Til hamingju, Reykjavík! Einar Bárðarson skrifar Skoðun Þess vegna er Svíþjóð að standa sig vel Eyþór Eðvarðsson skrifar Skoðun Galopið ávísanahefti skattgreiðenda í Hafnarfirði Óskar Steinn Jónínuson Ómarsson skrifar Skoðun Kjarabarátta Viðskiptaráðs Jónas Yngvi Ásgrímsson skrifar Skoðun Þriðja heimsstyrjöldin Arnór Sigurjónsson skrifar Skoðun Af hverju er engin slökkvistöð í Kópavogi? Jónas Már Torfason skrifar Skoðun Hlutfall kennara í leikskólum er lögbundið – ekki skoðun Anna Lydía Helgadóttir skrifar Skoðun Þorpið okkar allra Andri Rafn Ottesen skrifar Skoðun Fyrirmyndir í starfsmenntun Lísbet Einarsdóttir skrifar Skoðun Máli lífslokalæknis enn ekki lokið – er Ísland réttarríki? Eva Hauksdóttir skrifar Skoðun Ekki plága heldur umbreyting - frá streymisveitum til gervigreindar Kristinn Bjarnason skrifar Skoðun Kaupmáttur lækkað í tuttugu ár Guðmundur Ingi Þóroddsson skrifar Skoðun Eins og Bubbi söng „ekki benda á mig“. Hver ber ábyrgð þegar enginn vissi neitt? Steindór Þórarinsson skrifar Skoðun Mjúku innviðirnir Karl Pétur Jónsson skrifar Skoðun Skoðanir um haframjólk ítrekað settar fram sem vísindi Guðrún Nanna Egilsdóttir,Rósa Líf Darradóttir,Vilborg Kolbrún Vilmundardóttir skrifar Sjá meira