Það er eitthvað sem flestir Reykvíkingar finna fyrir á hverjum degi: við sitjum föst í umferðinni, finnum fyrir húsnæðisóöryggi og reynum að samræma fjölskyldulífið við kerfi sem virkar ekki nægilega vel. Þetta eru vandamál sem hefur fengið að vaxa því lausnirnar hafa of oft verið flóknar, hægar eða illa forgangsraðaðar.
Það sem vantar í umræðuna er einfaldleiki. Ekki fleiri skýrslur eða fjarlæg loforð sem eiga að skila árangri eftir áratugi. Heldur lausnir strax sem bæta daglegt líf fólks núna og leggja grunninn núna að öruggara, einfaldara og ánægjulegra borgarlífi fyrir fjölskyldur.
Í grunninn snýst þetta um eitt: Reykjavík þarf að virka – hún á að vinna fyrir fólk, ekki öfugt.
Umferð – hraðara flæði og einfaldari leiðir
Umferð er kannski skýrasta dæmið um kerfi sem hefur ekki fylgt vexti borgarinnar. Fólk eyðir sífellt meiri tíma í bílunum, í bið og pirring. Þetta er tími sem er tekinn frá fjölskyldu, vinum og eigin lífsgæðum. Hver tími sem tapast í umferð er tími sem fólk getur ekki notið með sínum nánustu. Þetta dregur mikið úr lífsgæðum.
Lausnin er til: snjöll samhæfing umferðar í rauntíma, betri nýting akreina og rauntímaupplýsingar í síma fólks. Með þessum aðgerðum kemst fólk fyrr á milli staða og getur skipulagt daginn betur. Þetta snýst ekki um að afnema stórverkefni eins og Borgarlínu, heldur um að laga núna það sem er að fara úr skorðum í dag – lausn og úrbætur sem við finnum fyrir strax.
Betra flæði í umferðinni þýðir meira frítíma, minni streitu og aukna vellíðan fyrir alla sem búa í borginni. Einfaldleiki og skilvirkni eru lykillinn til að gera daglegt líf fólks raunverulega betra.
Húsnæði – öruggara og ódýrara
Húsnæðisvandinn er ekki bara tölfræði – hann birtist á hverju heimili sem býr við óvissu, hátt leiguverð eða skort á fjármögnunarúrræðum. Þetta er eitt erfiðasta vandamálið sem þarf að leysa fljótt, þegar kemur að velferð fjölskyldna. Þegar fjölskyldur geta ekki búið í öruggu og viðráðanlegu húsnæði, án byggingagalla, verður daglegt líf þeirra flókið, streituvaldandi og mjög ótryggt.
Lausnin er einföld en kröfuhörð: borgin taki virkari þátt í uppbyggingu með stórum uppbyggingasamningum við verktaka. Með því að byggja íbúðir og leigja á kostnaðarverði er hægt að auka framboð og lækka þrýsting á markaðinn.
Með nútímalegum byggingaraðferðum, þar sem húshlutar eru framleiddir í verksmiðju og settir saman á byggingarstað, styttist byggingartími, kostnaður lækkar og gæði aukast. Fyrir íbúana þýðir þetta lægra verð, hraðari afhending og meiri fyrirsjáanleika. Enginn leki og engin mygla.
Öruggara og hagkvæmara húsnæði skilar sér beint inn í lífsgæði fólks: fjölskyldur geta skipulagt daglegt líf, börn fá stöðugleika í skóla og foreldrarnir geta einbeitt sér að vinnu og fjölskyldu frekar en að hafa áhyggjur af húsnæði. Borgin þjóni fólkinu með því að tryggja að allir fái skynsamlegt úrræði til að fá aðgang að öruggum og viðráðanlegum húsnæðisúrræðum.
Leikskólar og fjölskyldulíf – öruggari og sveigjanlegri
Foreldrar eyða miklum tíma í að samræma líf sitt við kerfi sem er ekki sveigjanlegt. Biðlistar, óvissa og álag á starfsfólk gera daglegt líf fjölskyldna flóknara en það þarf að vera. Lausnin felst ekki í að fjölga börnum á hvern starfsmann, heldur í að bæta aðstæður þannig að starfsfólk geti sinnt börnunum betur, og foreldrar fái sveigjanlegri þjónustu sem einfaldar lífið.
Með stærri og betur skipulögðum leikskólum er hægt að nýta rými og aðstöðu betur. Sameiginleg rými, skýrari verkferlar og betri aðstaða fyrir starfsfólk þýða að minni tími fer í skipulag og meira fer í börnin sjálf. Foreldrar fá sveigjanlegri opnunartíma og öruggari þjónustu sem minnkar streitu, eykur vellíðan og stuðlar að betra fjölskyldulífi. Þegar leikskólakerfið virkar vel, virkar allt annað daglegt líf fjölskyldunnar betur.
Hrein og örugg borg
Einnig þarf að horfa á umhverfið sem við búum í. Hreinleiki borgarinnar og loftgæði hafa bein áhrif á líðan okkar og barnanna okkar. Með betri hreinsunartækni og með markvissri nýtingu tækninnar er hægt að draga úr ryki, bæta loftgæði og skapa borg sem fólk vill njóta. Þetta eru ekki bara tæknileg smáatriði – þetta eru raunveruleg aukin lífsgæði sem hafa áhrif á daglegt líf okkar allra.
Heildarmyndin – borg sem þjóni fólkinu
Umferð, húsnæði og leikskólar eru ekki aðskilin mál. Þetta er sama sagan: hvernig við skipuleggjum borg sem virkar fyrir fólkið sem býr í henni. Betra flæði umferðarinnar, lægra verð húsnæðis og betri þjónusta við börnin skilar sér beint inn í daglegt líf. Það eru raunverulegar breytingar sem bæta mikið lífsgæði og auka vellíðan í Reykjavík. Í heildina eykur þetta velferð og efnahag fólksins þar sem meiri samvera og frítími verður hjá fjölskyldum og efnahagur batnar þar sem tekjur nýtast betur.
Einfaldleiki, skilvirkni og áhersla á fólk eru lykillinn. Reykjavík þarf ekki fleiri skýrslur eða flókin loforð. Hún þarf að virka. Hún þarf að vinna fyrir fjölskyldur, barnafjölskyldur og eldri borgara. Hún þarf að vera borg sem auðveldar daglegt líf, bætir velferð og skapar meiri gleði í lífi þeirra sem búa hér.
Þetta er ekki framtíðardraumur – þetta er raunhæft að gera núna, fullkomlega mögulegt og nauðsynlegt. Þegar borgin virkar fyrir fólk, þá aukast lífsgæði allra sem þar búa. Betra umferðarflæði, öruggara og ódýrara aðgengi að húsnæði og betri leikskólar – allt saman skilar sér í aukinni vellíðan og ánægju borgarbúa og fjármagn borgarinnar nýtist margfalt betur þar sem félagsleg vandræði minnka.
Reykjavík getur verið borg sem virkar betur, verið einfaldari, skilvirkari og ánægjulegri fyrir alla sem búa í henni.
Reykjavík á að virka fyrir fólk. Ekki öfugt.
Höfundur er byggingaverkfræðingur og áhugamaður um bætt samfélag.
