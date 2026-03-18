Borgarstjórnarmeirihlutinn í Reykjavík er nú smátt og smátt að upplýsa borgarbúa um hvað borgarlínuverkefnið snýst í raun og veru um. Þrenging að einkabílnum.
Það að ætla að fækka akreinum fyrir bíla á Suðurlandsbraut úr tveimur í eina, eins og nú liggur fyrir í deiliskipulagi, er verulegt áhyggjuefni. Það er í raun ótrúlegt að þetta sé komið svona langt.
Umferðartafir á Suðurlandsbraut eru nú þegar verulegar og þessi fækkun á akbrautum mun að sjálfsögðu gera þær enn verri. Þá er einnig verið að fækka bílastæðum, þrengja að atvinnustarfsemi á svæðinu, auka umferðarþunga í nærliggjandi hverfum og þá er fyrirliggjandi óvissa um tafir neyðarbíla og annara viðbragðsaðila. Lausnin að bættri umferð í Reykjavík felst ekki í núverandi hugmyndum um borgarlínu. Fækkun akreina á Suðurlandsbraut er vond hugmynd.
Það er vel hægt að bæta almenningssamgöngur án þess að fækka akreinum fyrir bíla. Ef við horfum á strætó (sem u.þ.b. 4% íbúa nota) er hægt að bæta hann með miklu lægri tilkostnaði. Við þurfum að auka við sérakreinar, aukna tíðni, einblína á minni og hagkvæmari vagna og snjallvæða umferðarljósin. Þá eru framundan, og í raun til staðar, miklar tækniframfarir í samgöngumálum sem við þurfum að horfa til. Með því að hætta við borgarlínu, en bæta strætó með skynsamlegum hætti í staðinn, þá sparast yfir 100 milljarðar og þjónustumunurinn er nánast enginn. Þetta kemur fram í mjög góðri skýrslu um málið „Valkostir við borgarlínu - Hagkvæmni einstakra samgönguframkvæmda á höfuðborgarsvæðinu“ frá SFA (Samgöngur fyrir alla) og RSE (Rannsóknarmiðstöð um samfélags- og efnhagsmál) sem kom út í byrjun ársins.
Ásamt því að tryggja betri Strætó þarf að leggja áherslu á að greiða fyrir bílaumferð með því að ráðast í þjóðhagslega hagkvæmar framkvæmdir á umferðamannvirkjum, sem hafa setið á hakanum hjá borgaryfirvöldum í áratugi.
Við í Miðflokknum viljum halda áfram uppbyggingu á hjóla og göngustígum, en jafnframt þarf að viðhalda göngustígum í hverfunum. Þar hefur borgin ekki sinnt eðlilegu viðhaldi.
Miðflokkurinn vill bættar almenningssamgöngur en við viljum einnig bæta umferðarflæði bílaumferðar, ekki skerða það. Þessi markmið geta og eiga að vinna saman. Miðflokkurinn vill betri umferð, fyrir alla.
Það er stórslys í uppsiglingu á Suðurlandsbraut og á fleiri stöðum í Reykjavík, þar sem þrengja á að bílaumferð og fækka bílastæðum. Það er sem betur fer ennþá hægt að koma í veg fyrir það.
Höfundur er í þriðja sæti Miðflokksins í komandi
borgarstjórnarkosningum.
Ólafur Hauksson skrifar
Sigurður Sigurðsson skrifar
Elín Anna Baldursdóttir skrifar
Lárus Bl. Sigurðsson skrifar
Hnikarr Bjarmi Franklínsson skrifar
Inga María Ólafsdóttir skrifar
Drífa Snædal skrifar
Borghildur Fjóla Kristjánsdóttir skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Eiríkur Björn Björgvinsson skrifar
Ó. Ingi Tómasson skrifar
Sigrún Brynjarsdóttir skrifar
Þuríður Harpa Sigurðardóttir skrifar
Tinna Stefánsdóttir skrifar
Anna Lind Fells skrifar
Breki Atlason skrifar
Þórhildur Davíðsdóttir Söebech skrifar
Íris Róbertsdóttir,Kristinn Jónasson,Björn Ingimarsson,Björg Ágústsdóttir,Gerður Björk Sveinsdóttir skrifar
Örn Karlsson skrifar
Huld Hafliðadóttir skrifar
Svanborg Sigmarsdóttir skrifar
Einar Bárðarson skrifar
Guðröður Atli Jónsson skrifar
Unnar Þór Sæmundsson skrifar
Steinunn Bergmann skrifar
Maximilian Conrad skrifar
Jens Garðar Helgason skrifar
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir skrifar
Hrefna Sigurjónsdóttir skrifar
Árni Rúnar Þorvaldsson skrifar