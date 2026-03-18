Um Fjarðarheiðargöng og samgönguáætlun Þórhallur Borgarson skrifar 18. mars 2026 12:17 Ekki er hægt að segja að það hafi komið á óvart að í fréttum sýnar í gærkvöldi hafi Kristján Már Unnarsson verið með umfjöllun um drög að samgönguáætlun. Aðeins sólahring áður en Innviðaráðherra á að mæta fyrir samgöngunefnd Alþingis. Hann hefur verið ötull í baráttu sinni ásamt nokkrum öðrum í andstöðu við samgöngubætur á austurlandi. Það hefur verið athygglisvert að sjá hvern sérfræðinginn á fætur öðrum koma og tala fyrir mikilvægi góðra samgangna og tenginga milli byggðakjarna bara ekki þessara byggðakjarna. Þá skiptir ekki máli hvort er verið að tala um tengingu Seyðisfjörður – Egilsstaðir eða Egilsstaðir – Djúpivogur. Svonefnd sáttaleið sem hann talar um í fréttinni að Fjarðabyggð hafi lagt framm er einungis til þess fallin að drepa málum á dreif og tefja samgöngubætur á austurladi enn frekar. En það kemur nú ekki á óvart. Það er engin ný bóla að nágranar okkar í Fjarðabyggð geti ekki staðið við þær áætlanir sem búið er að samþykkja og tala fyrir lengi heldur leggi sig fram um að hindra þær. Það er grátbroslegt að lesa sumt af þeim rökum sem komið hafa framm til að réttlæta það að taka fjarðarheiðargöng af samgönguáætlun. Við getum nefnt nokkur dæmi. Það er ekki verjandi að leggja í svona mikkla fjárfestingu fyrir stað þar sem ekki búa nema tæplega 600 manns. ( Þó svo að vegurinn til Evrópu liggi um sömu göng ) Sömu mönnum finnst ekkert athugavert að leggja í svipaða fjárfestingu til að rjúfa vetrareinangrun 9 manna. Gangnasæðið undir Fjarðarheiði er ómögulegt. Vatnið í Heiðarvatni og virkjunarlónið mun allt leka niður í göngin og valda ómældum kostnaði og eyðileggja Fjarðaselsvirkjun. Þeir sem þetta segja vita sennilega ekki af því að það eru gong undir Hvalfjörðinn og eru búin að vera síðan 1996. Rétt er að benda á að Hvalfjörðurinn er á eldvirku jarðskjálftasvæði og í drögum að nýrri samgönguáætlun eru önnur gong undir Hvalfjörðinn á dagskrá. Það er ljóst að það skiptir í raun ekki máli hvaða rökum er beitt. Ákvörðunin er og verður alltaf pólitísk. Fyrir okkur íbúa í Múlaþingi er ekkert annað að gera en að bíða af okkur þessa ríkistjórn og reyna að lágmarka það tjón sem hún, nágrannar okkar aðrir ná að valda á innviðauppbyggingu í Múlaþingi. Í könnun Maskínu sem var birt 17.3 kemur framm að 27% austfirðinga eru hlynt breitingum á samgönguáætlu en 55% andvíg. Þetta kemur ekki á óvart því flestir gera sér grein fyrir því að því betri samgöngur innan fjórðungsins því sterkari verður hann sem heild. Því miður held ég að það sé búið að koma því þannig fyrir að lítið sem ekkert gerist hér á næstu 10 til 20 árum. Í gangnamálum finnst mér ekki ólíklegt að næstu gong hér verði undir Lónsheiði í tengslum við uppbyggingu vegar frá Höfn í Hornafirði á Djúpavog. Sú uppbygging mun styrkja ferðaþjónustu í syðsta hluta Múlaþings og styrkja tengslin við Sveitarfélagið Hornafjörð. Höfundur er varaformaður Umhverfis og Framkvæmdaráðs Múlaþings og skipar 8. sæti á framboðslista Sjálfstæðisflokksins í Múlaþingi. 