Helmingur iðkenda landsins á einum stað
Skautafélag Reykjavíkur er stærsta skautafélag landsins en árið 2024 æfðu yfir 830 iðkendur hjá félaginu í listskautum og íshokkí.
Heildarfjöldi listskauta- og íshokkíiðkenda á landinu öllu sama ár var 1.869 samkvæmt opinberum tölum ÍSÍ. Tæplega helmingur allra skautaiðkenda landsins, eða um 45%, æfði því á sama stað – í Skautahöllinni í Laugardal. Það gefur auga leið að þegar eitt félag og ein höll er með hátt í helming allra iðkenda verður þröngt á þingi og staðan óviðunandi fyrir félag í mikilli uppsveiflu.
Allir ístímar nýttir frá morgni til kvölds
Það er líka þannig að allir ístímar í Skautahöllinni í Laugardal, á einu 30 × 60 metra svelli, eru nýttir frá því snemma á morgnana og þar til seint á kvöldin. Eina leiðin til að fjölga tímum og mæta þörfum félagsins er að bæta við nýju æfingasvelli, sem lengi hefur verið á dagskrá borgaryfirvalda. Núverandi aðstaða er löngu sprungin og ákall félagsins til borgarinnar hefur verið hundsað ár eftir ár, þrátt fyrir að verkefnið skori mjög hátt í faglegri forgangsröðun íþróttamannvirkja borgarinnar.
Mikil fjölgun iðkenda síðustu ár
Vandamálið hefur versnað mjög mikið síðustu ár en iðkendum félagsins hefur fjölgað um 43% frá árinu 2021 til 2024. Gott og öflugt starf félagsins og sjálfboðaliða þess á síðasta áratug hefur skilað þessum árangri, en aðstöðuleysi veldur því að ekki er hægt að mæta aukinni eftirspurn.
Aðstaðan mætir ekki nútímaþörfum
Félagið glímir ekki aðeins við skort á ístímum, því öll aðstaða í Skautahöllinni er bæði sprungin og komin vel til ára sinna og mætir engan veginn nútímaþörfum íþróttafélaga eða íþróttafólks. Klefar eru alltof fáir og úr sér gengnir, og sturtur og salerni sömuleiðis. Engin föst eða almennileg aðstaða er fyrir upphitun, þrekæfingar, lyftingar, dans eða aðrar æfingar sem fylgja starfsemi félagsins.
Eitt kalt og opið svæði í höllinni þarf að samnýta undir allt þetta, en því er jafnframt deilt með afmælishópum sem koma til að skauta í Laugardalnum. Til að nýta svæðið þarf í hvert skipti að sækja öll æfingatæki í geymslu, setja þau upp og ganga svo frá þeim aftur að æfingu lokinni.
Geymslurými í Skautahöllinni er nánast ekkert og eina félagsaðstaða alls félagsins er lítill, dimmur og gluggalaus salur undir súð. Íshokkídeildin, sem sinnir mjög búnaðarfrekri íþrótt, hefur til umráða þrjár litlar geymslur og eitt 25 fermetra herbergi sem þjónar sem tækjaherbergi, þjálfaraaðstaða, skrifstofa, treyjugeymsla meistaraflokka og allt annað sem fylgir starfsemi íþróttafélaga.
Árangur þrátt fyrir aðstöðuleysi
Í félaginu hefur öflugur hópur sjálfboðaliða byggt upp starfsemina við þröngar aðstæður. Árangurinn talar sínu máli; karlalið íshokkdeildarinnar varð á dögunum bæði deildar- og Íslandsmeistari. Þetta er þriðji Íslandsmeistaratitill liðsins á fjórum árum. Kvennalið SR hefur vaxið jafnt og þétt á undanförnum árum og er nú komið í úrslit í fyrsta sinn í sögu félagsins.
Úr röðum SR koma leikmenn sem keppa fyrir Íslands hönd á alþjóðavettvangi – þrátt fyrir að æfa við aðstæður sem mæta engan veginn þeim kröfum sem gera má til afreksstarfs.Tími til að standa við áformin
Nú er komið að því að staðið verði við fyrirætlanir um nýtt æfingasvell, danssal, þreksal, félagsaðstöðu og aðra nauðsynlega aðstöðu sem þjónar starfsemi íþróttafélaga í dag, svo áfram verði hægt að byggja upp skautaíþróttir í Reykjavík.
Það er ekki skortur á vilja, starfi eða árangri sem stendur í vegi fyrir frekari vexti skautaíþrótta í Reykjavík – heldur aðstöðuleysi. Skautafélag Reykjavíkur hefur sýnt að það getur byggt upp öflugt starf og skilað árangri. Nú þurfa borgaryfirvöld að sýna að þau standi við sitt.
Höfundur er hokkíforeldri sem hefur verið sjálfboðaliði hjá SR í 13 ár auk þess að vera varaformaður íshokkídeildar.
