Skoðun

Kosning um stað­setningu kláfs á Ísa­firði?

Ólafur Guðsteinn Kristjánsson skrifar

Það kemur fyrir að umdeildar framkvæmdir séu settar á skipulagsáætlun. Framkvæmdir sem mörgum kann að hugnast en öðrum kann að hrjósa hugur við. Það er fullkomlega eðlilegt. Ein þessháttar framkvæmd kemur hugsanlega til framkvæmda á Ísafirði. Um er að ræða kláf sem ferja á fólk upp á Eyrarfjall. Eins og gengur og gerst eru sumir hrifnir og aðrir minna hrifnir. Líklega hafa þó flestir ekkert á móti kláfi. Einhverjir gætu þó haft lítinn hug þar á og því sem viðlíka framkvæmd kann að fylgja, einhverjir gætu fagnað því: aukinn túrismi, breyting á ásýnd bæjarins. Eins og gengur og gerist.

Mestur styr hefir þó staðið um staðsetninguna. Fyrirhuguð staðsetning er í íbúðahverfi og hefði hún talsverð áhrif á ræktunarsvæði Gróanda þar sem félagslandbúnaður er í heiðri hafður. Líkast til þyrfti ræktunarsvæðið að víkja fyrir kláfnum komi hann til framkvæmda. Líklega yrði svo eitthvert ónæði fyrir íbúa svæðisins vegna aukinnar umferðar, bæði umferð fótgangandi og bílaumferð.

Nokkur fjöldi athugasemda við skipulagið hefir enda verið sendur inn af íbúum bæjarins og lúta þær að mestu leyti að þessum þáttum: Að Gróandi þurfi líklegast víkja og ónæði sem myndi hljótast af aukinni umferð í íbúðahverfi.

Þar sem málið er umdeilt og líta má á sem svo að það varði alla íbúa Ísafjarðarbæjar (um það eru örugglega deildar meiningar) var ákveðið að freistast til þess að athuga hvort vilji væri fyrir því að greiða atkvæði um staðsetninguna. Var brugðið á það ráð að stofna undirskriftalista til að fara þess á leit við Ísafjarðarbæ að samhliða sveitarstjórnarkosningum 16. maí næstkomandi gefist íbúum tækifæri til að greiða atkvæði um staðsetninguna með já eða nei. Í þeirri beiðni er fólgið ákall um íbúalýðræði. Taka skal skýrt fram að hér er eingöngu átt við staðsetninguna. Ekki er tekin afstaða til þess hvort kláfur eigi heima á Ísafirði eður ei.

Þeir sem eru fylgjandi staðsetningu svo og þeir sem eru á móti eiga að sitja við sama borð. Og þar sem framkvæmdin er umdeild er næsta víst betra að vita að maður geri ekki eitthvað sem er hugsanlega í trássi við vilja meirihlutans. Nú auðvitað kunna einhverjir að vera þeirrar skoðunar að þetta eigi ekki að leggja undir íbúa bæjarins, að málið sé ekki nægilega stórt, að treysta eigi embættismönnum og kjörnum fulltrúum til að sinna þessu verki líkt og einhverjir eru kannski á því að slíkt hið sama ætti að gilda um inngöngu í Evrópubandalagið svo og inngöngu í NATO á sínum tíma (hér er ekki verið að leggja að jöfnu). Það er barasta góð og gild afstaða. Þeir hinir sömu leggja þá bara ekki nafn sitt við listann. Hinir gjöra svo. En fari svo að tilhlýðilegur fjöldi æski kosninga yrði auðvitað farið í útfærslu. Augljóst má samt þykja að þeir sem standa að þessum lista (undirritaður er ekki einn) telja málið ágætlega til þess fallið að íbúar greiði um það atkvæði hvort sem þeir eru með eða á móti.

Hér má því skrifa undir áskorun til Ísafjarðarbæjar um að kosið verði um téða staðsetningu samhliða sveitarstjórnarkosningum 16. maí næstkomandi.

Smellið hér til að skrifa undir.

Virðingarfyllst,

Ólafur Guðsteinn Kristjánsson, áhugamaður um íbúalýðræði.

Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026 Ísafjarðarbær

Mest lesið


Sjá meira


×

Mest lesið