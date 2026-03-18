Stærsti foss jarðar er á landgrunni Íslands Júlíus Valsson skrifar 18. mars 2026 14:16 Íslendingar hafa gjörsamlega vanrækt að virkja orku sjávarfallannaMargir telja að hæsti foss jarðar sé Angel-foss í Venesúela eða aðrir kraftmiklir fossar, eins og Dettifoss á Íslandi. En í raun er langstærsti foss jarðar falinn undir yfirborði sjávar, þ.e. í Danmerkursundi milli Íslands og Grænlands. Þetta fyrirbæri kallast á ensku „Denmark Strait cataract“ og er stærsti foss sem þekkist á jörðinni, bæði hvað varðar hæð og vatnsmagn. Risafoss undir yfirborði sjávar Þessi foss myndast þegar kaldur og þyngri sjór frá Norðursjó og heimskautasvæðum streymir suður yfir neðansjávarhrygginn í Danmerkursundi og fellur niður í dýpri hluta Atlantshafsins. Stærð þessa fyrirbæris er er með ólíkindum: Hæð fossins: um 3,5 kmVatnsmagn: um 3–3,5 milljónir m³ á sekúnduBreidd: allt að hundruð kílómetra Til samanburðar er Angelfoss, hæsti foss á landi, aðeins um 979 metrar á hæð sem er einungis þriðjungur af hæð þessa neðansjávarfoss. Fossinn er þó ósýnilegur fyrir venjulegum ferðamönnum. Hann byrjar hundruð metra undir yfirborði og fellur síðan niður í allt að 3 km dýpi í Atlantshafinu. Mikilvægur fyrir hitastig sjávar Þetta fyrirbæri er ekki aðeins forvitnilegt náttúrufyrirbæri heldur einnig lykilþáttur í hafstraumakerfi jarðar, svokallaðri thermohaline-hringrás. Þegar kalt og salt vatn sekkur til botns í Danmerkursundi myndast djúpstraumur sem flytur vatn suður í Atlantshafið. Þessi hreyfing hjálpar til við að draga hlýrra yfirborðsvatn norður, meðal annars Golfstrauminn, sem hefur mikil áhrif á loftslag Norður-Atlantshafs og Evrópu. Ótrúlegur orkuforði falinn í fossinum Ef litið er á fallorku þessa risafoss má áætla að þar fari fram gríðarlegur orkuflutningur. Vatnsmagnið sem fellur niður er milljón sinnum meira en í flestum stórum ám heims, og sumir vísindamenn hafa bent á að straumurinn sé tugfalt til hundraðfalt meiri en rennsli margra stærstu áa jarðar. Þessa orku er þó ekki auðvelt að nýta. Fossinn er djúpt undir yfirborði sjávar, gífurlega breiður og hluti af flóknu hafstraumakerfi sem tengist loftslagi jarðar. Getum við virkjað orku hafsins? Á Íslandi hefur um árabil verið rætt um nýtingu sjávarorku, svo sem öldu- og sjávarfallastrauma. Samt sem áður eru t.d. Færeyingar langt á undan okkur í þessari þróun. Þeir hafa áttað sig á því fyrir löngu að vindtúrbínur henta þeim ekki og að þær eru ekki orkugjafar framtíðarinnar. Samanburður við orku á Íslandi Útreikningar sýna að heildarorka þessa risafoss sé um 1.080.000 teravattstundir (TWh). Til samanburðar framleiðir Ísland í dag um 20 teravattstundir (TWh) af raforku á ári, nær eingöngu úr endurnýjanlegum orkugjöfum. Ef einungis um 0,01% af orku fossins væri nýtt þá gæti það gefið um 100 terawattstundir á ári (TWh/ári) sem væri um fimm sinnum meiri orka en Ísland framleiðir í dag! Valorka – íslenskt hugvit Samkvæmt umfjöllun á vefnum Valorka.is eru orkugjafar vegna sjávarfalla mjög umfangsmiklir en enn lítið nýttir, meðal annars vegna tæknilegra erfiðleika og þess að aðrir orkugjafar hafa hingað til verið auðveldari í nýtingu. Ísland hafi hingað til byggt raforkukerfi sitt aðallega á vatnsafli og jarðvarma, en að aðrar auðlindir, eins og ölduorka, vindorka og þó einkum sjávarfallaorka geti orðið mikilvægari í framtíðinni. Ef einhvern tímann yrði hægt að nýta jafnvel örlítið brot af orkuflæði sem fer í gegnum fossinn í Danmerkursundi gæti það í raun verið margfalt meiri orka en öll raforkuframleiðsla Íslands í dag. Þótt líklegt sé að þessi orka verði aldrei virkjuð í stórum stíl sýnir fossinn hversu gríðarlegir kraftar eru í hafinu umhverfis Ísland, kraftar sem vísindamenn eru enn að rannsaka og reyna að skilja.Er Ísland og landgrunnið til sölu? Spurning vaknar hvort Íslendingar séu reiðubúnir til að fórna yfirráðum sínum yfir landgrunni Íslands fyrir aðild að erlendu ríkjasambandi, sem hefur það yfirlýsta markmið að taka yfir stjórn landsins, ekki einungis löggjafarvald Alþingis heldur einnig dómsvaldið og hluta af framkvæmdavaldinu?Landgrunn Íslands hefur gífurleg verðmæti að geyma, verðmæti sem við þekkjum ekki að fullu enn og sem skiljum ekki ennþá. Hins vegar eru aðrir sem skilja þau verðmæti betur og ásælast þau að sjálfsögðu einkum þar sem við erum algjörlega sofandi á verðinum. Höfundur er læknir. Sigurðsson Skoðun Rót stjórnlausa bruðlsins hjá ríki og borg Guðröður Atli Jónsson Skoðun Það hefði verið hægt að koma í veg fyrir hækkun skrásetningargjaldsins, Röskva gerði það tvisvar Katla Ólafsdóttir,Vignir Berg Pálsson Skoðun Hótanir? Eða hvað? Unnar Þór Sæmundsson Skoðun Ég vil ekki kosningar um mögulega ESB umsókn í haust Gunnar Ármannsson Skoðun Herferð Heimildarinnar gegn Miðflokknum Breki Atlason Skoðun Kennsluafsláttur framhaldsskólakennara – Er það eitthvað sem má skoða? Guðmundur Grétar Karlsson Skoðun Sá er vinur sem í raun reynist Borghildur Fjóla Kristjánsdóttir Skoðun Skiptir máli hvort Jens Garðar sé á þingi? Svanborg Sigmarsdóttir Skoðun Stærsti foss jarðar er á landgrunni Íslands Júlíus Valsson Skoðun Skoðun Skoðun Bætum heimaþjónustu aldraðra Margrét Björk Ólafsdóttir skrifar Skoðun Hvað þýða hraðar breytingar í gervigreind fyrir íslenskt viðskiptalíf? Gísli Rafn Ólafsson skrifar Skoðun Stærsti foss jarðar er á landgrunni Íslands Júlíus Valsson skrifar Skoðun Mannhvelið: þar sem drengir verða karlmenn Skúli Bragi Geirdal skrifar Skoðun Læsi er grunnur alls náms, við getum gert betur Björn Guðmundsson skrifar Skoðun Kosning um staðsetningu kláfs á Ísafirði? Ólafur Guðsteinn Kristjánsson skrifar Skoðun Það er ekki allt í góðu í orkumálum í Svíþjóð Gunnar Einarsson skrifar Skoðun Óþarfa „sannleiksleit“ Valdimar Guðjónsson skrifar Skoðun Um Fjarðarheiðargöng og samgönguáætlun Þórhallur Borgarson skrifar Skoðun Það hefði verið hægt að koma í veg fyrir hækkun skrásetningargjaldsins, Röskva gerði það tvisvar Katla Ólafsdóttir,Vignir Berg Pálsson skrifar Skoðun Ísland í eigin skinni Rósa Líf Darradóttir skrifar Skoðun Stórt félag - lítil aðstaða Bjarni Helgason skrifar Skoðun Kennsluafsláttur framhaldsskólakennara – Er það eitthvað sem má skoða? Guðmundur Grétar Karlsson skrifar Skoðun Kópavogur tekur forystu í menningarmálum Soffía Karlsdóttir skrifar Skoðun Hótanir? Eða hvað? Unnar Þór Sæmundsson skrifar Skoðun Svíar lækka matarskatt – Norðmenn ræða – en hvað með Ísland? Erna Bjarnadóttir skrifar Skoðun Rót stjórnlausa bruðlsins hjá ríki og borg Guðröður Atli Jónsson skrifar Skoðun Sérlausnir – ekki undanþágur Andrés Pétursson skrifar Skoðun Ég vil ekki kosningar um mögulega ESB umsókn í haust Gunnar Ármannsson skrifar Skoðun Fjarnámið byggir brýr Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir skrifar Skoðun Vanmetin lykilfærni stjórnenda Ragnheiður Björgvinsdóttir skrifar Skoðun Hverjum á ég að trúa um ESB? Ólafur Hauksson skrifar Skoðun Reykjavík á að virka – borg sem þjóni fólkinu Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun Danir kjósa um hag barna. Ættum við ekki að gera það líka? Elín Anna Baldursdóttir skrifar Skoðun Stórslys á Suðurlandsbraut Lárus Bl. Sigurðsson skrifar Skoðun Má bjóða þér að fara eftir lögum? Hnikarr Bjarmi Franklínsson skrifar Skoðun Af hverju sjáum við oft ekki það sem er beint fyrir framan okkur? Inga María Ólafsdóttir skrifar Skoðun Ofbeldi innan eða í skjóli stofnana – ákall um viðbrögð Drífa Snædal skrifar Skoðun Sá er vinur sem í raun reynist Borghildur Fjóla Kristjánsdóttir skrifar Skoðun Klöppuðu fyrir evrópska heimsveldinu Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Sjá meira