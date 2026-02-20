Noregur er bara betri áfangastaður! Bjarki Gunnarsson skrifar 20. febrúar 2026 12:32 Flug er ein merkasta uppgötvun 20. aldar og hefur haft ótrúleg áhrif á hagkerfi og velsæld um allan heim. Rekstur flugfélaga og leiðarval hefur orðið sín eigin grein sem hefur mikil áhrif á viðskipti og framleiðslu í heiminum. Flug er svo þægilegt að það framkallar eftirspurn: Með betra aðgengi er hægt að búa til farþega sem hefðu annars ekki flogið og jafnvel ekki einu sinni íhugað áfangastaði flugsins. Ísland er mikið borið saman við Noreg sem áfangastaður en það gleymist oft í umræðunni hve vel Noregur er tengur innbyrðis með flugi. Með þetta í huga vil ég skoða hverju íslensk ferðaþjónusta er að missa af og nefna nokkra kosti þess að tengja alþjóðaflugvöllinn í Keflavík við flugvellina á landsbyggðinnimeð innanlandsflugstöð. Innanlandsflugstöð í Keflavík mun efla ferðaþjónustu. Eftir að hafa starfað í þeim bransa í nokkurn tíma heyrir maður aftur og aftur ferðamenn mæla með því að eyða sem minnstum tíma í Reykjavík. Fólk á að drífa sig að leigja bíl og beintút á land til að upplifa náttúruna. Aðal aðdráttarafl Íslands er einmitt óspillt náttúra og það því augljóslega nú þegar stór hópur sem myndi nýta sér þægilegar innanlandstengingar á heimsklassa áfangastaði líkt og Bíldudal eða Egilsstaði. Til dæmis, ef fólk vill sérstaklega skoða Austfirði. Við núverandi fyrirkomulag þarf það að gera ráð fyrir að minnsta kosti 4 dögum aukalega til þess að gista og keyra austur. Þessi auka tími og kostnaður letjar fólk. Ferðamenn með miklar tekjur en fáa frídaga kjósa væntanlega að fara frekar til landa eins og Noregsþar sem þau fá svipaða upplifun en geta flogið alla leið á sinn áfangastað. Með innanlandsflugi er líka mun auðveldara að dreifa ferðamönnum jafnar um landið og minnka álag sem myndast á Reykjavík sem fyrsta og síðasta stopp meirihluta þeirra tveggja milljóna ferðamanna sem heimsækja landið á ári.Innanlandsflugstöð í Keflavík myndi einnig lengja ferðatímabilið á ýmsum áfangastöðum eins og sunnanverðum Vestfjörðum. Leiðin suður lokast oft þegar einhver heiðanna þangað er ófær, en allt fært niðri í fjörðunum. Eftirspurnin eftir betra aðgengi að landsbyggðinni er einmitt nú þegar til staðar. Bæði EasyJet tengir Akureyri beint við sín kerfi allt árið um kring og Edelweiss á sumrin. Icelandair hefur vissulega boðið upp á tengingu milli Keflavíkur og Akureyrar, síðast haustið 2023, en þar var Icelandair að reyna að keppa við erlendu flugfélögin um farþega. Það er ansi augljóst þar sem flugin voru eingöngu í boði fyrir fólk sem keypti líka millilandaflug með Icelandair. Það var þannig séð verið að tengja áfangastaði Icelandair og Akureyrar með stoppi í Keflavík. Þetta útilokaði farþega annara flugfélaga og reyndi ekki á arðbærni flugleiðarinnar sjálfrarmilli Keflavíkur og Akureyrar. Innanlandsflug í Keflavík auðveldar auðvitað líka fólki búsettu um allt land að ferðast og sækja þjónustu eða viðskipti til útlanda. Við núverandi ástand er algengast að fólk út á landi sem vill fara erlendis aki alla leið til Keflavíkur. Vonandi með stoppi yfir nótt hjá ættingjum eða á gististað á höfuðborgarsvæðinu ef það býr fjær. Það mynstur fellur reyndar saman þegar við lítum á nýbúa sem eiga ekki ættingja eða vinafólk í bænum. Þá getur þetta orðið mjög hættulegt, dæmi eru um að fólk sem býr út á landi keyri beint heim eftir flug með hörmulegum afleiðingum. Til að mynda þegar pólsk fjölskylda búsett á Flateyri ók út í sjó við Skötufjörð janúar 2021 og tvö létust. Bílstjórinn var talinn hafa sofnað undir stýri eftir 15 tíma ferðalag. Til að útfæra almennilega tengingu milli Keflavíkur og landsbyggðarinnar þyrfti að reisa aðra flugstöð við Keflavíkurflugvöll. Fólk sem vill skipta yfir í innanlandsflug myndi þurfa að fara í gegnum tollinn og fara svo yfir á innanlandsflugstöðina. Þar væri ekki sérstök öryggisleit og þá væri hægt að fljúga beint frá þeirri flugstöð á smærri flugvelli eins og á Ísafirði, Vestmannaeyjum, Höfn eða Bíldudaleða þá stærri á Akureyri og Egilstöðum.Hægt að skoða að setja flugstöðina á svæðið þar sem gamla flugstöðin var. Gamla flugstöðin var rifinn 2017 og þá voru engar hugmyndir um að vera með innanlandsflug þar. Innanlandsflug í Keflavík á ekki að koma í staðinn fyrir flug til og frá Reykjavíkurflugvelli. Þessi hugmynd snýst alfarið um tengingu Keflavíkurflugvallar við gæði landsins, flugtengingar sem geta sjálfar staðið undir sér.Með framsýni, góðri markaðssetningu og samvinnu við bæjarfélögin er hægt að skapa markaði sem munu efla landið allt. Ég hvet yfirvöld og hagsmunaaðila eins og Samtök Ferðaþjónustunnar að skoða alvarlega innanlandsflug í Keflavík til þess að gefa ferðaþjónustu Íslands smá séns gagnvart Noregi. Höfundur er stærðfræðingur og áhugamaður um flug. Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Fréttir af flugi Ferðaþjónusta Mest lesið „Ég vissi ekki“ Unnar Þór Sæmundsson Skoðun 4.927 stúdentar borga kaffið og kleinurnar Andrea Edda Guðlaugsdóttir,Eiríkur Kúld Viktorsson Skoðun Við yrðum á matseðlinum innan ESB Hjörtur J. Guðundsson Skoðun Að vinna undir nýfrjálshyggjumanni Ægir Máni Bjarnason Skoðun Allt að 57% lægra verð í Ísland Duty Free Heiðar Róbert Birnuson Skoðun Byrjum á rótinni – ekki verðmiðanum Elísabet Reynisdóttir Skoðun Hvers vegna gera þau það ekki fyrst sjálf? Tómas Ragnarz Skoðun Börn og vopn Helga Þórólfsdóttir Skoðun Styðjum við STEM greinar í grunnskóla Guðríður Eldey Arnardóttir Skoðun Sagði seðlabankastjóri Alþingi ósatt? Örn Karlsson Skoðun Skoðun Skoðun Nýir tímar í landeldi á laxi – stefnumótandi tækifæri fyrir Ísland Steinþór Pálsson skrifar Skoðun Félagslegt réttlæti og geðheilsa Svava Arnardóttir skrifar Skoðun Noregur er bara betri áfangastaður! Bjarki Gunnarsson skrifar Skoðun Loforð eða árangur? Ýmir Örn Hafsteinsson skrifar Skoðun Heimskautalandbúnaður ESB Eggert Sigurbergsson skrifar Skoðun Byrjum á rótinni – ekki verðmiðanum Elísabet Reynisdóttir skrifar Skoðun Styðjum við STEM greinar í grunnskóla Guðríður Eldey Arnardóttir skrifar Skoðun Þögn er ekki samráð: W.O.M.E.N. svarar fyrir brottfarastöðina Nichole Leigh Mosty,Marion Poilvez skrifar Skoðun Börn og vopn Helga Þórólfsdóttir skrifar Skoðun „Ég vissi ekki“ Unnar Þór Sæmundsson skrifar Skoðun Að vinna undir nýfrjálshyggjumanni Ægir Máni Bjarnason skrifar Skoðun 4.927 stúdentar borga kaffið og kleinurnar Andrea Edda Guðlaugsdóttir,Eiríkur Kúld Viktorsson skrifar Skoðun Stöndum með Grænlendingum Heiða Björg Hilmisdóttir skrifar Skoðun Við yrðum á matseðlinum innan ESB Hjörtur J. Guðundsson skrifar Skoðun Friðarráð Eleanor Roosevelt lýsir okkur enn Gunnar Hersveinn skrifar Skoðun Rangfærslur Viðskiptaráðs Sonja Ýr Þorbergsdóttir skrifar Skoðun Frítt Elliði Vignisson skrifar Skoðun Vaxandi álag á fagfólk innan velferðarþjónustu Steinunn Bergmann skrifar Skoðun Kvenréttindafélag Íslands viðhefur ósmekklegt persónuníð Huginn Þór Grétarsson skrifar Skoðun Kemst ég örugglega út? Birgir Finnsson skrifar Skoðun Ofurlaun fyrir leikskólakennara Ólöf Hugrún Valdimarsdóttir skrifar Skoðun Sagði seðlabankastjóri Alþingi ósatt? Örn Karlsson skrifar Skoðun Allt að 57% lægra verð í Ísland Duty Free Heiðar Róbert Birnuson skrifar Skoðun Bakkakot er ekki frávik. Þetta er kerfi sem brást Steindór Þórarinsson skrifar Skoðun Afsökunarbeiðni, skítkast og popúlismi - Alvarleg staða á Alþingi Hjörvar Sigurðsson skrifar Skoðun Hversu oft þarf að kveikja í? Olga Cilia skrifar Skoðun Góðan daginn, hvernig hefur þú það? Stefán Hrafn Jónsson skrifar Skoðun Money Heaven og týndu börnin okkar Davíð Bergmann skrifar Skoðun Svifryk borgarinnar er ekki slys – það er afleiðing stefnu Vilhelm Jónsson skrifar Skoðun Ég býð þingmönnum og verkalýðsforkálfum í námsferð Róbert Björnsson skrifar Sjá meira