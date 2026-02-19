Skoðun

Ég býð þing­mönnum og verkalýðs­forkálfum í náms­ferð

Róbert Björnsson skrifar

Kæru alþingismenn og verkalýðsforkálfar,

Að gefnu tilefni er ykkur er hér með boðið í námsferð til Lúxemborgar á minn prívat kostnað.

Í boði er flugfar (economy light), svefnpokapláss í gömlum kastala og flaska af Mósel Crémant árgerð 2022.

Dagskráin inniheldur samtöl við innfædda stjórnmálamenn úr öllum flokkum í Stórhertogadæminu, hagfræðinga, aðila frá samtökum atvinnulífsins, verkalýðsleiðtoga sem og venjulegt launafólk og lífeyrisþega. Fyrir þá sem ekki skilja útlensku verður boðið uppá túlkaþjónustu gegn vægu gjaldi.

Farið verður yfir verðbólgu- og launaþróun í smáríki í ESB hvar öll laun, hvort sem er hjá hinu opinbera eða í einkageiranum sem og allar almannatryggingar, ellilífeyrir, atvinnuleysis og örorku lífeyrir fylgja verðtryggðri launavísitölu.

Útskýrt verður hvaða aðferðum er beitt til þess að skapa stöðugleika og fyrirsjáanleika í ríkisfjármálum og á atvinnumarkaði og af hverju engum Lúxara hefur dottið í hug að boða til verkfalls í 50 ár.

Að lokum verður gestum boðið í útsýnisferð með nýju borgarlínunni - sem er að sjálfsögðu gjaldfrjáls líkt og allar almenningssamgöngur í Stórhertogadæminu. Helstu innviðir verða skoðaðir og komið við á bráðamóttökunni og kíkt við í kennslustofu þar sem börnin eru læs á minnst 4 tungumál og oftast 5. Rætt verður við nýútskrifaðan grunnskólakennara með yfir 100 þúsund evrur í árslaun.

"Engar patent-lausnir til" segir Geiri seðló. En honum er hérmeð boðið líka. Mennt er máttur!

Æskilegt er að þátttakendur hafi lokið grunnskólaprófi og geti lesið sér til gagns á a.m.k. einu tungumáli.

Skráning er opin á netfangið robert.bjornsson@gmail.com

Höfundur er pólitískur og efnahagslegur flóttamaður.

Mest lesið


Skoðun

Skoðun

Aumingjar

Jökull Leuschner Veigarsson skrifar

Sjá meira


×

Mest lesið