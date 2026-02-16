Skoðun

Sjálf­bærni sem sam­keppnis­for­skot fyrir minni fyrir­tæki

Eva Magnúsdóttir skrifar

- og hvað það þýðir fyrir Ísland

Sjálfbærni er síður en svo lengur eingöngu ímyndarmál, kostnaður eða reglubyrði. Fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki er hún í auknum mæli að verða stefnumótandi tæki til að styrkja rekstur, draga úr áhættu og skapa vöxt. Þetta er meðal helstu niðurstaðna nýrrar skýrslu Alþjóðaefnahagsráðsins, Sustainability Meets Growth, sem beinir sjónum að því hvernig minni fyrirtæki geta breytt umhverfisáskorunum í rekstrartækifæri.

Í skýrslunni er bent á að aðgerðir sem bæta umhverfisárangur fari oft saman við aukna rekstrarhagkvæmni. Þetta hafa íslenskir ráðgjafar bent á í langan tíma enda gera mælingar vinnuna ávallt gegnsærri. Betri orkunýting, minni sóun og skýrari yfirsýn yfir framleiðsluferla geta lækkað kostnað og aukið framleiðni. Fyrir stjórnendur snýst málið því ekki um viðbótarkostnað heldur fjárhagslega skynsamlega fjárfestingu.

Á sama tíma eru kröfur viðskiptavina og birgðakeðja að aukast. Fyrirtæki sem geta sýnt fram á mælanlega framfarir í sjálfbærni standa sterkari gagnvart samstarfsaðilum, fjármögnunaraðilum og útboðum. Sjálfbærni verður þannig hluti af áhættustýringu og samkeppnisstöðu.

Íslenskt samhengi gerir þessi skilaboð sérstaklega áhugaverð. Hér á landi starfa mörg sérhæfð framleiðslu- og tæknifyrirtæki sem byggja samkeppnisstöðu sína á gæðum, nýsköpun og nálægð við alþjóðlega markaði. Þar geta sjálfbærniaðgerðir orðið raunverulegt aðgreiningartæki — ekki aðeins til að uppfylla kröfur heldur til að styrkja stöðu í virðiskeðjum þar sem gagnsæi og umhverfisábyrgð skipta sífellt meira máli. Með tiltölulega hreinni orku og sterkri tæknimenningu hefur Ísland í raun forskot sem hægt er að nýta markvisst í rekstri.

Lykillinn er að nálgast umbreytinguna í skrefum: kortleggja stöðuna, forgangsraða verkefnum sem skila skjótum ávinningi og byggja upp mælingar sem styðja við langtímastefnu. Þannig geta fyrirtæki náð árangri án þess að taka óþarfa áhættu eða binda of mikið fjármagn í upphafi. Meginskilaboðin eru skýr: sjálfbærni er ekki hliðarmál heldur hluti af nútímalegri rekstrarstefnu. Fyrir íslensk fyrirtæki snýst þetta ekki aðeins um að fylgja þróuninni — heldur um að nýta hana til að styrkja samkeppnisstöðu sína á mörkuðum þar sem kröfurnar halda áfram að hækka.

Eva Magnúsdóttir, stefnumótunar, og sjálfbærniráðgjafi hjá Podium.

