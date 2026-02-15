Að fljóta sofandi að feigðarósi í boði Viðskiptaráðs Sveinn Atli Gunnarsson skrifar 15. febrúar 2026 07:00 Viðskiptaráð Íslands er ekki vísindastofnun. Þetta eru sannindi sem virðast stundum gleymast í glansandi skýrslum ráðsins. Hlutverk þess er nefnilega ekki að finna bestu leiðina til að bjarga Jörðinni út úr loftslagsvandanum, enda væri það kannski til of mikils mælst, heldur að tryggja að útvalin fyrirtæki þurfi ekki að greiða fyrir skaðann sem þau valda. Í það minnsta ekki á næsta ársfjórðungi, eða á meðan bónusgreiðslur stjórnenda eru innan seilingar. Skammtímahugsun sem trúarbrögð Vandamálið við nálgun ráðsins er sú lamandi skammtímahugsun sem einkennir starfsemina. Í stað þess að undirbúa íslenskt atvinnulíf undir kolefnislausan framtíðarmarkað, er púðrinu eytt í að verja „flugið eins og það er núna“, með öllum sínum útblæstri og úreltu viðskiptamódelum. Það er dýrt að hugsa fram í tímann, og því virðist Viðskiptaráð telja vænlegast að fresta raunveruleikanum með því að vitna í handvalin gögn sem spá efnahagslegum ragnarökum ef mengun fær verðmiða. Þetta er ekki framtíðarsýn; þetta er tilraun til að friðlýsa fortíðina á meðan heimurinn brennur. Samkeppnishæfni í boði undanþága Það er dásamlega kaldhæðnislegt að fylgjast með Viðskiptaráði berjast fyrir „jafnri samkeppnisstöðu“ gagnvart ETS-kerfinu. Í þeirra huga þýðir það nefnilega ekki að allir eigi að borga jafnt fyrir mengun, heldur að Ísland eigi að vera einhvers konar „skattaskjól fyrir kolefni“ á miðju Atlantshafi. Í stað þess að sýna lágmarks forystu og krefjast þess að kolefnisgjöld leggist jafnt á flug um allan heim, sem myndi raunverulega jafna leikvöllinn og stöðva kolefnisleka, velur ráðið minnstu mótstöðuna: Undanþáguna. Þau vilja frekar rífa okkur út úr sameiginlegum leikreglum EES-samstarfsins en að krefjast þess að mengun hafi alls staðar sama verðmiða. Það er jú miklu þægilegra að biðja um sérstakt „VIP-leyfi“ til að skemma loftslagið en að leggja vinnu í kerfisbundnar lausnir sem munu raunverulega fleyta okkur inn í framtíðina. Markaðslausnir fyrir öll – nema okkur Það er djúp kaldhæðni fólgin í því að samtök sem alla jafna upphefja frjálsan markað og lágmarksafskipti ríkisins, hrópi nú á pólitísk afskipti og sérlausnir til að sleppa við markaðsöfl kolefnisverðlagningar. Markaðurinn á greinilega bara að vera frjáls þegar hann hækkar hagnaðinn, ekki þegar hann rukkar fyrir útblásturinn. Þetta er þróun sem hefur legið fyrir í mörg ár, en Viðskiptaráð kaus að fljóta sofandi að feigðarósi í stað þess að nýta tímann til að undirbúa íslenskt atvinnulíf undir þennan óumflýjanlega raunveruleika. Við höfum einfaldlega ekki efni á þessari einangrunarstefnu, sem gæti endað með því að við getum ekki nýtt EES-samstarfið að fullu í framtíðinni. Loftslagsvandinn verður ekki leystur með því að „plokka“ rúsínurnar úr alþjóðasamningum og henda því sem truflar hagnaðinn til skamms tíma. Það er kominn tími til að Viðskiptaráð átti sig á því að hagsmunir dagsins í dag eru einskis virði ef við eigum enga hagsmuni eftir á morgun. Loftslagsváin er raunveruleg og hún krefst metnaðar og áræðni, tvennt sem Viðskiptaráð virðist sárvanta. Greinarhöfundur er í loftslagshópnum París 1,5 sem berst fyrir því að Íslandi leggi sitt af mörkum til að leysa loftslagsvandann. Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Sveinn Atli Gunnarsson Tengdar fréttir Hitamál Flatjarðarsinna Ég hef lengi fylgst með fólki sem afneitar vísindum, sérstaklega loftslagsvísindum. Oft þegar ég rekst á slíka umræðu rifjast upp fyrir mér að það er líka fólk þarna úti sem heldur í alvörunni að jörðin sé flöt og ver tíma sínum í að rökræða það við annað fullorðið fólk á netinu. Flest getum við líklega verið sammála um að það sé ekki sérlega gáfuleg iðja. Við köllum það bara vitleysu og höldum áfram með lífið. 23. janúar 2026 08:00 Mýtuvaxtarverkin - inngangskúrs í loftslagsafneitun Velkomin í Mýtuvaxtarverkin - inngangskúrs í loftslagsafneitun. Þessi kúrs er ekki fyrir hvaða smámenni sem er, heldur fyrir þá sem „vita allt” og eru tilbúnir að segja það upphátt, lengi, af mikilli sannfæringu og nánast engri umhugsun. Sjálfsöryggið á bak við orðin eru, að sjálfsögðu, helsta forsenda glæstra sigra í loftslagsumræðunni. 10. janúar 2026 08:47 Viltu nýja brú eða nýtt hné? Ódýrt lýðskrum gegn loftslagsaðgerðum Það er ákveðin, dáldið dýrkeypt, skemmtun fólgin í því að lesa loftslagspistla undir viðskiptasíðum mbl.is. Þar virðist vera starfrækt sérstök deild sem sérhæfir sig í að mála vísindalega samstöðu heimsins sem dularfullt samsæri til þess eins að hafa af almenningi peninga. 4. febrúar 2026 13:33 Mýtuvaxtarækt loftslagsafneitunar Afneitun loftslagsvísinda virðist lúta sínum eigin lögmálum. 