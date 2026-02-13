Sony opinberaði í gær að verið væri að gera hasarleik þar sem spilarar munu fá tækifæri til að upplifa hvernig það er að vera John Wick, hinn frægi launmorðingi. Leikurinn er unninn af starfsmönnum Saber Interactive og í samvinnu við leikstjórann Chad Stahelski, sem gerði kvikmyndirnar um Wick. Þá er virðist sem leikurinn sé talsettur af Keanu Reeves.
Fyrsta stikla leiksins var opinberuð á State of Play hjá Playstation í gærkvöldi.
Í yfirlýsingu á vef PlayStation segir að leikurinn muni eiga sér stað á áhrifamiklum tíma í lífi Wicks og að þar muni persónum úr kvikmyndunum bregða fyrir. Þar segir einnig að leikurinn muni að einhverju leyti líkjast kvikmyndunum um launmorðingjann og er vísað til staðsetningu myndavéla og andrúmslofts.
Þá er auðvitað sérstaklega vísað til bardagakerfis leiksins og að það muni líkjast bardagastíl Wicks, sem kallast gun-fu. Þar beitir Wick bardagalistum og skotvopnum af mikilli nákvæmni og með góðum árangri.
Bardagar í leiknum eiga að líkjast bardagaatriðum í kvikmyndunum um Wick.
Ekki liggur fyrir hvenær leikurinn á að koma út né hvað hann mun heita en það mun vera tilkynnt síðar. Svo virðist þó sem hann eigi að koma út á PlayStation 5.
Ekki má sjá mikið af myndefni úr leiknum sjálfum en því virðist þó bregða fyrir í lokinn á stiklunni.
Þetta er ekki fyrsti leikurinn um John Wick en árið 2019 kom út leikurinn John Wick Hex. Hann var ekki hasarleikur en hægt væri að lýsa honum frekar sem stafrænu borðspili, sem ætlað var að fanga taktík kvikmyndanna en ekki hasarinn.