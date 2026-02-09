GameTíví: Season 2 í Black Ops 7 krufið til mergjar Samúel Karl Ólason skrifar 9. febrúar 2026 19:30 Strákarnir í GameTíví ætla að rýna í nýja árstíð í leiknum Call of Duty Black Ops 7. Þar má finna ný vopn, ný borð og margt annað sem vert er að skoða. Streymi GameTíví má finna á Twitchsíðu GameTíví og hér að neðan. Útsendingin hefst klukkan átta í kvöld. Gametíví Mest lesið Stjörnulífið: „Já, ég er klámfíkill“ Lífið Quang Le „virkilega indæll og mjög næs náungi“ Lífið Úr Eurovision í jógað: „Var ekki nógu góð við sjálfa mig eftir þetta“ Lífið Er óeðlilegt að gift fólk frói sér? Lífið Listapör, dansfjölskylda og rjómi senunnar á Garðinum Lífið Fram, fram, framakonur Lífið Svona var hálfleiksatriði Bad Bunny: „Guð blessi Ameríku“ Lífið Maturinn í Ofurskálinni: Vængirnir étnir í tonnatali Lífið Inspector Spacetime í Apple auglýsingu: „Mjög súrrealískt“ Tónlist Að vera neitað um listamannalaun reyndist algjör frelsun Lífið Fleiri fréttir GameTíví: Season 2 í Black Ops 7 krufið til mergjar Láta reyna á heilasellurnar og samvinnuna Leikirnir sem beðið er eftir Sjá meira