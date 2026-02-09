Leikjavísir

GameTíví: Season 2 í Black Ops 7 krufið til mergjar

Samúel Karl Ólason skrifar
GameTíví COD

Strákarnir í GameTíví ætla að rýna í nýja árstíð í leiknum Call of Duty Black Ops 7. Þar má finna ný vopn, ný borð og margt annað sem vert er að skoða.

Streymi GameTíví má finna á Twitchsíðu GameTíví og hér að neðan. Útsendingin hefst klukkan átta í kvöld.

Gametíví


