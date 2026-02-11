„Það er ekki hægt að semja um neitt”
„ESB er rót alls ills”
„Þorgerður Katrín ætlar að smygla okkur inn bakdyramegin í Brussel”
„Þorgerður er að stunda valdarán”
„Viðreisn er með ESB þráhyggju!”
„Það er verið að ógna fullveldinu okkar”
„Þau ætla bara að kljúfa þjóðina”
„ESB er drasl”
Þetta eru þær neikvæðu setningar sem maður heyrir oft þegar „hræðilega” Evrópusambandið er rætt.
Ég er sjálfur ESB sinni og trúi því að hagsmunum okkar Íslendinga sé betur borgið innan ESB. Ég held að tækifæri og ekki síst tækifæri unga fólksins yrðu fleiri, ég held að lítil og meðalstór fyrirtæki myndu hagnast gífurlega á því að vera með stöðugan gjaldmiðil og ég held að við Íslendingar yrðum mjög glaðir með það að fá aðgang að þeim ótalmörgu sjóðum sem fylgja inngöngu. Sjóðir sem myndu hagnast ungu fólki, fyrirtækjum og ekki síst landsbyggðinni.
Væri ekki geggjað að fá hér nokkur stykki af innviða framkvæmdum sem væru með skilti á sér sem stæði á: „Funded by the EU.” Þetta er allt eitthvað sem gæti orðið raunveruleiki hér á Íslandi. En ekki nema við kíkjum í pakkann, förum í þessa vegferð jákvæð, sjáum hvað er raunverulega í boði og förum yfir kosti og galla.
Að sjálfsögðu eru neikvæðir hlutir við ESB og margt sem þarf að bæta innan sambandsins. En það er líka margt neikvætt við EES og NATO en það eru samt í dag hlutir sem við Íslendingar gætum ekki hugsað okkur að segja okkur úr. Evrópusamvinna skiptir svo miklu máli á þessum tímum. Því saman stöndum við sterk og sérstaklega með þjóðum sem standa vörð um sömu grunngildi og við Íslendingar. Við eigum skilið að fá að kjósa um þetta mál og munum fá að gera það undir núverandi ríkisstjórn, sem treystir þjóðinni. Það að vera ósammála nágranna þínum um það hvort að Ísland ætti að ganga inní Evrópusambandið kallast ekki að kljúfa þjóðina. Það kallast lýðræði.
Tökum yfirvegaða og jákvæða umræðu um kosti og galla inngöngu. Hættum að benda fingrum og hættum tala með svona mikilli neikvæðni. Þetta varðar framtíðina okkar allra.
Lífskjör eru góð á Íslandi. Það er gott að búa á Íslandi og við eigum að vera stolt af okkur. En hvað ef ég sagði þér að hlutirnir gætu orðið aðeins betri. Myndirðu ekki allavega tékka?
Höfundur er í stjórn Uppreisnar, ungliðahreyfingu Viðreisnar.
