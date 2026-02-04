Samstaða um varnarmál Pawel Bartoszek og Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir skrifa 4. febrúar 2026 23:01 Í vikunni samþykkti Alþingi einróma nýja stefnu Íslands í varnar- og öryggismálum. Það er fagnaðarefni, þótt tilefnið, hið ótrygga ástand í heimsmálunum, sé það ekki. Ljóst er að okkar nærumhverfi hefur tekið miklum breytingum á undanförnum árum, ekki síst í kjölfar allsherjarinnrásar Rússlands í Úkraínu. Þar er á ferðinni grimmúðlegt og gamaldags landvinningastríð þar sem stórveldi leitast við að innlima landsvæði og undiroka nágranna sína með vopnavaldi. Sú breyting sem orðið hefur á öryggisumhverfinu er þungbær staðreynd sem við verðum að horfast í augu við. Við finnum mörg fyrir áhyggjum af því að heimurinn kunni að vera að stefna í ranga átt. Hvort sem um er að ræða tímabundna krísu eða breytingu til lengri tíma, þá kann að reyna á okkar samfélög á næstu misserum. Skýr sýn og traustur grunnur Vinna við nýja varnar- og öryggisstefnu var sett af stað síðasta vor einmitt á þessum forsendum. Leitað var álits innlendra sérfræðinga, höfuðstöðvar NATO heimsóttar, og rætt við fjölmarga, meðal annars yfirmann sameinaðs herafla bandalagsins í Evrópu. Niðurstaðan er stefna sem bregst við breyttri heimsmynd en hvílir engu að síður á traustum grunni. Aðild að NATO og varnarsamningurinn við Bandaríkin verða áfram kjölfestan í vörnum landsins. Til viðbótar er lögð áhersla á virka þátttöku í fjölþjóðlegum samstarfsverkefnum og tvíhliða samstarf við ríki beggja vegna Atlantshafsins. Til þess að standa vörð um fullveldi okkar, farsæld og frið, þurfum við áfram að starfa saman með líkt þenkjandi ríkjum og vera tilbúin til að verja þau gildi. Áfallaþol og gildismat Í stefnunni er lögð áhersla á að efla áfallaþol samfélagsins alls. Hún er nátengd þjóðaröryggisstefnu, þar sem horft er til þess að auka greiningargetu, efla rannsóknir og tryggja að laga- og stofnanaumgjörð sé skýr. Stefnan miðar að því að tryggja innlenda getu, mannauð og varnarmannvirki til að mæta áskorunum og uppfylla skuldbindingar okkar, t.d. hvað varðar gistiríkjastuðning. Rétt er að taka fram að það er ein af meginforsendum stefnunnar að við erum og verðum áfram herlaus þjóð. Samstaðan er sjálfstætt öryggismál Það er ávallt jákvætt þegar samstaða næst í flóknum málum. En þegar kemur að varnarmálum er samstaðan sjálfstætt þjóðaröryggismál. Í heimi þar sem skautun fer vaxandi og ágreiningur er iðulega notaður sem vopn til að veikja samfélög innan frá, eru þetta mikilvæg skilaboð út í umheiminn. Þegar kemur að vörnum landsins standa þingmenn á Alþingi, í stjórn og stjórnarandstöðu, saman sem einn. Höfundar eru þingmenn. Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir Pawel Bartoszek Mest lesið Árás á almenningssamgöngur Hannes Pétursson Skoðun Búið að opna ESB pakkann: Sambandsríkið Evrópa og endalok íslensks fullveldis Eggert Sigurbergsson Skoðun Ísland, landið sem á nú engan að Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir Skoðun Sjálfstæðisflokkurinn vill 5 bílastæði á íbúð - sem getur kostað allt að 70 milljónir Dóra Björt Guðjónsdóttir Skoðun Fossvogur án íþrótta – afleiðingar Fossvogsbrúar Baldvin Björgvinsson Skoðun Frítt í Strætó fyrir börn og ungmenni - ólíkt hafast menn að Árni Rúnar Þorvaldsson Skoðun Viltu nýja brú eða nýtt hné? Ódýrt lýðskrum gegn loftslagsaðgerðum Sveinn Atli Gunnarsson Skoðun Fordæmdu börnin Þráinn Farestveit Skoðun Átta mínútur sem stýra RÚV Daníel Rúnarsson Skoðun Reykjavík – norræn, en samt ekki ,,skandinavísk“ Gunnar Einarsson Skoðun Skoðun Skoðun Samstaða um varnarmál Pawel Bartoszek,Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir skrifar Skoðun Frítt í Strætó fyrir börn og ungmenni - ólíkt hafast menn að Árni Rúnar Þorvaldsson skrifar Skoðun Fordæmdu börnin Þráinn Farestveit skrifar Skoðun Íslensk lög sniðin að þörfum norsku laxeldisrisanna Magnús Guðmundsson skrifar Skoðun Fossvogur án íþrótta – afleiðingar Fossvogsbrúar Baldvin Björgvinsson skrifar Skoðun X - Orri Ragnar Sigurðsson skrifar Skoðun Viltu nýja brú eða nýtt hné? Ódýrt lýðskrum gegn loftslagsaðgerðum Sveinn Atli Gunnarsson skrifar Skoðun Skólamál og ábyrgð í opinberri umræðu Sandra Sigurðardóttir skrifar Skoðun Ísland, landið sem á nú engan að Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir skrifar Skoðun Barnamenningarhús – menning, sköpun, tengsl og geðheilbrigðisforvarnir frá upphafi Ellen Calmon skrifar Skoðun Búið að opna ESB pakkann: Sambandsríkið Evrópa og endalok íslensks fullveldis Eggert Sigurbergsson skrifar Skoðun Árás á almenningssamgöngur Hannes Pétursson skrifar Skoðun Reykjavík – norræn, en samt ekki ,,skandinavísk“ Gunnar Einarsson skrifar Skoðun Símalausir grunnskólar í Kópavogi Ásdís Kristjánsdóttir skrifar Skoðun Efling þekkingar í sjávarútvegi skilar árangri Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir skrifar Skoðun Óvarin í umferðinni Hrefna Sigurjónsdóttir skrifar Skoðun Alþjóðlegur dagur krabbameins - Heildræn endurhæfing Ljóssins Guðný Katrín Einarsdóttir,Erla Ólafsdóttir,Þórhildur Sveinsdóttir,Stefán Diego skrifar Skoðun Hagvöxtur, en fyrir hvern? — Svar við vaxandi hagsældartali án efnahagslegrar sjálfbærni Björgvin Sævarsson skrifar Skoðun Innviðir grunnskólanna í forgang í Kópavogi María Ellen Steingrímsdóttir skrifar Skoðun Hvernig verður Akureyri svæðisborg? Sindri S. Kristjánsson skrifar Skoðun Fengu engar varanlegar undanþágur Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Skoðun Sjálfstæðisflokkurinn vill 5 bílastæði á íbúð - sem getur kostað allt að 70 milljónir Dóra Björt Guðjónsdóttir skrifar Skoðun Samfélagsósómi bankanna Guðmundur Ingi Þóroddsson skrifar Skoðun Um samgöngur, auðlindagjald, innviði og nýlendur Þórhallur Borgarsson skrifar Skoðun Eru eldri sviðslistakonur ekki velkomnar á svið? Rósa Guðný Þórsdóttir skrifar Skoðun Átta mínútur sem stýra RÚV Daníel Rúnarsson skrifar Skoðun Verjum meiri skjátíma með börnunum Eva Pandora Baldursdóttir skrifar Skoðun Holtavörðuheiðarlína 3 – hæpin ákvarðanataka og ófullkomið samráð Friðrik Már Sigurðsson skrifar Skoðun Vörn snúið í sókn í menntamálum Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar Skoðun Aukin samkeppni á bankamarkaði Kristján Þórður Snæbjarnarson skrifar Sjá meira