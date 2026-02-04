Skoðun

X - Orri

Ragnar Sigurðsson skrifar

Ég hef fylgst með starfi Orra Björnssonar í mörg ár og hef haft þann heiður að vinna með honum í pólitískri starfsemi í Hafnarfirði. Orri hefur ákveðna eiginleika sem skipta sköpum þegar kemur að því að leiða, vinna með fólki og takast á við þau fjölbreyttu verkefni sem fylgja því að sitja í sveitarstjórn og leiða flokk inn í kosningar.

Fyrst kynntist ég Orra þegar ég var formaður Stefnis, félags ungra Sjálfstæðismanna í Hafnarfirði, og það sem hefur einkennt feril hans síðan þá er samstillt einbeiting að málefnum sem skipta máli fyrir bæjarfélagið og Sjálfstæðisflokksins. Orri hefur alltaf borið hag flokksins fyrir brjósti, hvort sem það hefur verið í innra starfi, sem kjörinn fulltrúi eða sem stuðningsmaður og þátttakandi í málefnum sem skipta Hafnarfjörð og sveitarfélagið máli.

Starf sveitarstjórnarfulltrúa krefst þess að einstaklingar geti unnið með fólki, hlustað á ólík sjónarmið og skapað sátt um lausnir sem styðja við samfélagið í heild. Það er ekki sjálfgefið að hafa þann hæfileika að ná sambandi við fólk úr ólíkum áttum en Orri hefur sýnt það að hann er bæði viðræðugóður og lausnamiðaður sem setur verkefnin og fólkið fremst.

Í því starfi sem Orri hefur þegar sinnt hefur hann staðið vaktina af festu og byggt upp traust meðal þeirra sem hann vinnur með. Ég hef sjálfur upplifað hversu mikils virði það er að vinna með manni sem leggur sig fram um að ná samstöðu, finna skynsamlegar lausnir og halda fókus á þeim meginverkefnum sem liggja fyrir okkur. Slíkir eiginleikar skipta sköpum þegar kemur að því að leiða flokk og samfélag áfram með festu og framtíðarsýn.

Þess vegna lýsi ég yfir mínum stuðningi við Orra Björnsson í 1. sæti listans í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði laugardaginn 7. febrúar. Ég hvet alla sjálfstæðismenn til að kjósa mann sem hefur það sem þarf – ekki aðeins færni og reynslu, heldur einnig vilja til að vinna með fólki og fyrir fólk. Orri hefur það sem þarf.

Höfundur er oddviti Sjálfstæðisflokksins í Fjarðabyggð og fyrrverandi formaður Stefnis.

Ragnar Sigurðsson Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026

Mest lesið


Skoðun

Skoðun

X - Orri

Ragnar Sigurðsson skrifar

Skoðun

Gerum eitt­hvað gott

Heiða Björg Hilmisdóttir,Alexandra Briem,Sanna Magdalena Mörtudóttir,Helga Þórðardóttir,Líf Magneudóttir skrifar

Sjá meira


×

Mest lesið