Fram­boð sem byggir á trú á Akur­eyri

Berglind Ósk Guðmundsdóttir skrifar

Ég er 32 ára þriggja barna móðir. Börnin mín eru 10 ára, 2 ára og 3 mánaða. Eins og margar fjölskyldur á Akureyri finn ég daglega hvernig ákvarðanir sveitarfélagsins hafa raunveruleg áhrif á lífið okkar, hvort við fáum leikskólapláss, hvernig skólastarfi er háttað, hvernig opinber þjónusta er veitt, hvort hér sé húsnæði sem okkur hentar og að hér séu tækifæri og atvinnuöryggi.

Sú reynsla sem ég hef fengið á vinnumarkaði og í stjórnmálum hefur kennt mér að góðar ákvarðanir verða ekki til af tilviljun. Þær verða til þegar fólk hefur skýra framtíðarsýn, lausnamiðað viðhorf og hugrekki til að forgangsraða.

Tækifærin leynast í stórhuga atvinnustefnu

Akureyri á að vera samfélag þar sem fólk getur byggt sér framtíð á öllum æviskeiðum. Þar sem ungt fólk sér tækifæri, fjölskyldur finna öryggi og eldri kynslóðir halda áfram að vera virkur hluti af samfélaginu.

Til þess þarf öflugt atvinnulíf. Atvinnulíf skapar tekjur, tekjur skapa svigrúm og svigrúm gerir okkur kleift að veita íbúum Akureyrar góða þjónustu sem og lækka álögur.

Sveitarfélagið á að skapa skilyrði fyrir fyrirtæki til að blómstra, allt frá nýsköpun og frumkvöðlastarfi til rótgróinna fyrirtækja sem hafa verið burðarásar bæjarins um áratugaskeið. Sveitarfélagið verður að marka skýra atvinnustefnu til framtíðar í góðu samráði við atvinnulífið þar sem allar raddir þurfa að heyrast. Samtal milli bæjarins og atvinnulífs verður að vera í forgangi á næstu misserum.

Framtíðarsýn í atvinnumálum verður að ná til lengri tíma en eins kjörtímabils, þannig leyfist okkur að leggja fram stórhuga en í senn raunhæfar hugmyndir til lengri tíma. Spennandi tækifæri eru til staðar í hafnartengdri starfsemi en þá verður til dæmis að hafa í huga að nýta þá innviði sem þegar eru til staðar, halda áfram að vinna að hugmyndum um uppbyggingu, til dæmis, á Dysnesi og Krossanesi og tryggja að tækifærin sem blasa við í hafnartengdri starfsemi verði að veruleika, íbúum og atvinnulífi Akureyrar til hagsbóta.

Ábyrg meðferð almannafjár

Ég brenn fyrir því að farið sé vel með almannafé. Skattfé íbúa er ekki sjálfsagt og stjórnmálamönnum ber skylda til að nýta það af ábyrgð.

Það þýðir einfaldlega að forgangsraða. Setja fjármuni þar sem þeir skila raunverulegum árangri í lífi fólks, ekki í flókna yfirbyggingu eða verkefni sem líta vel út á pappír en skila litlu. Ábyrg fjármál eru ekki hugmyndafræði, þau eru forsenda trausts. Rekstur bæjarins hefur heilt yfir gengið vel á kjörtímabilinu og ástæða er til að taka ákvörðun um að nýta það svigrúm sem gefist hefur til að lækka álögur enn frekar á íbúa.

Skólar sem byggja á gæðum

Við í Sjálfstæðisflokknum trúum því að menntakerfið sé besta tólið til að tryggja jöfn tækifæri. Sem móðir veit ég að skólakerfið er eitt mikilvægasta verkefni sveitarfélagsins.

Það krefst þess að við leggjum áherslu á gæði: vel menntað og metið starfsfólk, skýra faglega sýn og umhverfi þar sem börn fá að blómstra hvert á sínum forsendum. Menntun er langtímafjárfesting og við eigum að hafa metnað til að leggja okkur öll fram í samræmi við það. Tengls foreldra við skóla eru mér hugleikin og það er mikilvægt að þau tengsl verði elfd til muna.

Nýr tónn og skýr forysta

Ég sækist eftir því að leiða Sjálfstæðisflokkinn á Akureyri vegna þess að ég trúi því að bærinn okkar geti gert betur. Með ábyrgum fjármálum, stórhuga atvinnulífi, skólum í hæsta gæðaflokki og samfélagi þar sem allir finna sinn stað.

Akureyri getur átt sér bjarta framtíð og ég vonast eftir stuðningi þínum til að vinna af kappi til að gera hana að veruleika.

Höfundur er þingmaður Sjálfstæðisflokksins.

