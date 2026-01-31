Kjósum mann sem klárar verkin!

Íbúar í Reykjavík kalla eftir raunverulegum breytingum í vor. Það er eitt að tala um breytingar, annað að kunna og best er að hafa gert.
Ég hef reynsluna sem þarf til að leiða þessar breytingar. Það geta allir bent á að bíllinn sé bilaður, en ég hef opnað húddið, gert við vélina og keyrt bílinn farsællega heim. Ég hef gert þetta áður og vil gera aftur fyrir Reykvíkinga.
Viðreisn stendur fyrir ábyrgð í fjármálum og kjark til að taka mikilvægar ákvarðanir. Sem oddviti Viðreisnar í Reykjavík kem ég með reynslu af rekstri og stjórnsýslu sem skiptir máli þegar orð eiga að verða að verki.
Ég hef bæði unnið að mótun stefnu og leitt breytingar í framkvæmd og veit hvað þarf til að ná raunverulegum árangri.
Í þessari baráttu hef ég lagt áherslu á málefni og lausnir sem snerta daglegt líf borgarbúa, hvernig þjónustan virkar, hvernig við nýtum fjármuni skynsamlega og hvernig við byggjum borg sem fólk vill búa í. Á heimasíðunni robertragnars.is má kynna sér áherslur mínar og hafa samband við mig.
Reykvíkingar eru komnir með nóg af frasapólitík og sviknum loforðum. Þau vilja fólk sem kann til verka og getur klárað málin.
Ég óska eftir þínum stuðningi til að leiða Viðreisn til sigurs í borgarstjórnarkosningum!
Frambjóðandi í 1. sæti í prófkjöri Viðreisnar í Reykjavík.
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Ragnar Sigurðsson skrifar
Róbert Ragnarsson skrifar
Björg Magnúsdóttir skrifar
Nichole Leigh Mosty skrifar
Karólína Helga Símonardóttir skrifar
Sigurður Sigurðsson skrifar
Sigurður Helgi Pálmason skrifar
Sigurður Árni Reynisson skrifar
Stefán Jón Hafstein skrifar
Páll Rafnar Þorsteinsson skrifar
Sahara Rós Blandon skrifar
Sandra Sigurðardóttir skrifar
Ómar Stefánsson skrifar
skrifar
Ágústa Árnadóttir skrifar
Sanna Magdalena Mörtudóttir skrifar
Árni Rúnar Þorvaldsson skrifar
Katrín Haukdal Magnúsdóttir skrifar
Helga Björg Loftsdóttir skrifar
Orri Björnsson skrifar
Arnar Már Jóhannesson,Ásgerður Ágústsdóttir skrifar
Hallgrímur Oddsson skrifar
Guðmundur Engilbertsson,Gunnar Gíslason,Jenný Gunnbjörnsdóttir,Ragnheiður Lilja Bjarnadóttir,Rannveig Oddsdóttir,Rúnar Sigþórsson skrifar
Þórir Garðarsson skrifar
Ólafur Adolfsson skrifar
Lárus Bl. Sigurðsson skrifar
Eyjólfur Ármannsson skrifar
Guðrún Hafsteinsdóttir skrifar