3,7 milljarða skatta­lækkun í Hafnar­firði

Orri Björnsson skrifar

Síðan Sjálfstæðisflokkurinn tók við völdum í Hafnarfirði árið 2014 hefur hann markvisst lækkað fasteignagjöld á bæði atvinnu- og íbúðarhúsnæði. Ef ekkert hefði verið gert væru álögur á Hafnfirðinga um 3.700 milljónum hærri á árinu 2026 en þær voru þegar við tókum við 2014. Það eru verulega há fjárhæð. Ef við deilum upphæðinni jafnt á alla íbúa bæjarins, þá eru það um hundrað og tíu þúsund krónur á hvern einasta íbúa á ári, eða fjögur hundruð og fjörutíu þúsund á hverja fjögurra manna fjölskyldu. Það munar um minna fyrir vinnandi fólk í Hafnarfirði.

Gríðarlegar upphæðir

Þessar lækkanir á sköttum og gjöldum Hafnfirðinga eru gríðarlegar. Sem oddviti Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði heiti ég því að við munum halda áfram á sömu braut. Við munum gæta aðhalds og varkárni í meðferð á fjármunum bæjarbúa og lækka bæði skatta og gjöld eins og mögulegt er. Ég tek mjög alvarlega þá ábyrgð sem okkur er falin með því að ráðstafa tugum milljarða af skattpeningum á hverju ári.

Spyrjum hvað ef?

Hvernig ætli staðan væri ef vinstrimenn hefðu farið með völdin hér á síðustu árum? Það er auðvitað nærtækast að horfa til Reykjavíkur þar sem vinstrimenn hafa ráðið ríkjum frá árinu 2010. Þar hefur nálgunin verið gjörólík og íbúar og fyrirtæki fengið að finna fyrir stórauknum gjöldum vegna stöðugt hækkandi fasteignamats. Í Reykjavík hefur álagningin ekki verið lækkuð. Vatnsgjöld og holræsagjöld þar eru innheimt í gegnum Orkuveitu Reykjavíkur en fyrirtækið virðist hafa innheimt gjöld langt umfram það sem leyfilegt er og liggur nú á 25.000 milljóna sjóði í reiðufé. Það er vel í lagt hjá fyrirtæki sem ekki má innheimta hærri gjöld en það sem þjónustan raunverulega kostar.

Það skiptir máli hverjir stjórna

Það sést auðvitað vel á þessum samanburði hversu miklu máli það skiptir hverjir stjórna bænum. Við Sjálfstæðismenn höfum alltaf einsett okkur að fara vel með fjármuni bæjarbúa. Við gerum okkur fulla grein fyrir því að skattar og gjöld koma úr vösum almennings, sem ber samfélagið á herðum sér.

Á þessu kjörtímabili hefur Samfylkingin lagt til hækkun á útsvari í öll fjögur skiptin sem fjárhagsáætlun hefur verið samþykkt. Þær tillögur eru auðvitað skýrt dæmi um áherslur vinstrimanna.

Við höfum lækkað álagninguna á hverju ári, jafnt og þétt. Vatnsgjald hefur farið úr 0,105% í 0,035%, holræsagjald úr 0,195% í 0,093% og fasteignaskatturinn úr 0,28% í 0,199%. Samtals hafa þessi gjöld á íbúðarhúsnæði lækkað úr 0,58% niður í 0,327%. Það munar heldur betur um minna!

Á atvinnuhúsnæði hafa gjöldin farið úr 1,95% niður í 1,535% og þar með varð sú álagning ein sú lægsta á höfuðborgarsvæðinu.

Áfram fyrir Hafnarfjörð

Skatttekjur eru að sjálfsögðu nauðsynlegar til þess að við getum haldið uppi þjónustu við bæjarbúa og rekið það góða samfélag sem við höfum byggt upp. En við Sjálfstæðismenn leggjum ekki síður áherslu á ráðdeild og hagkvæman rekstur. Heilbrigður bæjarsjóður er grunnstoð þess fyrirmyndarsamfélag sem við viljum búa í. Á þeim grunngildum munum við vinna áfram fyrir Hafnarfjörð.

Höfundur er oddviti Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði.

Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026

