Þegar stæðaleitin verður að umferð: Reykjavík þarf skýrari lausnir Gunnar Einarsson skrifar 28. janúar 2026 14:02 Bílar sem aka í hringi í leit að stæði er ekki bara einkamál ökumannsins. Einnig sóun á tíma, aukin mengun og skýr vísbending um ósamræmt kerfi sem kallar á einfaldari reglur, betri upplýsingagjöf og raunhæfa valkosti. Bílastæðavandinn í Reykjavík er oft settur fram sem aukaatriði í borgarumræðu – eitthvað sem tilheyri bara þeim sem ,, vilja endilega keyra alls staðar“ . En fyrir fjölda borgarbúa er þetta í reynd daglegt skipulagsmál sem hefur áhrif á tíma, kosnað og aðgengi. Þegar fólk seinkar í vinnu, þarf að hlaupa með börn á æfingu eða sækja aldraðan aðstandanda, þá skiptir það máli hvort hægt sé að leggja í grend við áfangastað. Bílastæðavani er ekki bara pirringur; hann er merki um að kerfið sé ekki að þjónusta raunverulegar þarfir nógu vel. Það sem gerir stöðuna sérstaklega viðkvæma er að hún er ósamræmd. Á sumum stæðum hefur stæðum fækkað, á öðrum hefur gjaldtaka breyst, og regluverkið getur verið flókið jafnvel fyrir vana ökumenn. Sama gatan getur boðið upp á mismunandi reglur eftir tíma dags, vikudegi eða því hvaða skilti stendur næst. Útkoman er sú að fólk eyðir óþarfa miklum tíma í að leita að stæði – og það er ekki aðeins óhagkvæmt fyrir einstaklinginn heldur líka fyrir borgina: umferð eykst þegar bílar aka í hringi, mengun verður meiri og óþarfa álag myndast á þjónustukjörnum. Um leið er rétt að Reykjavík stendur frammi fyrir stærri markmiðum. Þéttari byggð, öflugri almenningssamgöngur og meira rými fyrir gangandi og hjólandi er skynsamleg framtíðarsýn. Vandinn skapast þegar umbreytingin fer hraðar fram en valkostirnir verða raunhæfir fyrir alla. Ekki búa allir við sömu aðstæður: vaktavinna, fjölskyldulíf, fötlun, verður og dreifð þjónusta gera það að verkum að bíllinn er enn nauðsynlegur hluti af samgöngum, þess vegna er mikilvægt að borgarskypulag byggi á jafnvægi – ekki einföldum,,annaðhvort – eða“ lausnum. Lausnir þurfa að vera bæði praktískar og fyrirsjáanlegar. Í fyrsta lagi þarf skýrari stefnu um gjaldtöku og reglur, með einföldun og betri upplýsingagjöf. Þegar breytingar eru gerðar á gjaldsvæðum eða stæðum fækkað, þarf að útskýra markmið, sýna gögn og tryggja sanngjarna aðlögunartíma. Í öðru lagi má bæta nýtingu með snjallari stýringu: skýrari merkingum, samræmdum lausnum í greiðslum og betri yfirsýn fyrir laust rými til að draga úr ,, leitarakstri“. Í þriða lagi þarf að byggja upp raunhæfa leið til að minka þrýstingin á miðborgina: öflug,, leggja og taka stræto“ svæðið við helstu leiðir, betri tíðni og áreiðanleiki almenningssamgagna og skýr tenging milli hverfa og þjónustukjarna. Bílastæðavandinn í Reykjavík snýst því ekki um að velja ,,með eða á móti bílnum". Hann snýst um að borgin virki fyrir fólk í dag, á meðan hún þróast til framtíðar. Vönduð lausn er sú sem dregur úr óþarfa umferð, eykur aðgengi og skapar traust – með skýrum reglum, sanngirni og valkostum sem standast raunveruleikann. Borg sem vill minna umferðarálag þarf fyrst og fremst að hætta að láta fólk aka í hringi í leit að stæði – og byrja að bjóða skýrari, raunhæfar lausnir. Höfundur er meðlimur í Flokki fólksins. 