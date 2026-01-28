Skoðun

Regína Hreinsdóttir skrifar

Ég gæti ekki verið meira sammála Ásgeiri Baldurs þegar hann segir í aðsendri grein sinni á Vísi að umræða um uppbyggingu, náttúruvernd og ferðaþjónustu sé mikilvæg og nauðsynleg og þurfi að byggja á staðreyndum, samhengi og sanngirni.

Þar sem Arctic Adventures hefur lengi verið með starfsemi á svæðinu hefur varla farið fram hjá Ásgeiri sú umræða um uppbyggingu á svæðinu fyrir framan Skaftafell sem hefur átt sér stað vegna hugmynda um byggingarframkvæmdir framan við Skaftafell í gegnum tíðina. Í þeirri umræðu hefur komið skýrt í ljós afstaða íbúa í Öræfum og fleiri aðila til uppbyggingar, náttúruverndar og ferðaþjónustu einmitt á þessum stað við jaðar Vatnajökulsþjóðgarðs. Niðurstaða þeirrar umræðu var sú að fyrirhugað byggingarmagn á svæðinu framan við Skaftafell var minnkað úr 5200 fm í 1400 fm eða 35 smáhýsi á einni hæð.

Til að setja þetta í samhengi, þá voru aðilar sammála um að 35 lágreist mænishús á einni hæð væru betur til þess fallin að vera ekki áberandi í landslaginu framan við Skaftafell heldur en 70 kassalaga hús á tveimur hæðum.

Í fundargerð svæðisráðs suðursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs var bókað af því tilefni að svæðisráð telji að þetta sé ríflegt byggingarmagn og bæði skipulagsnefnd sveitarfélagsins og svæðisráð suðursvæðis lögðu mikla áherslu á í sínum umsögnum að öll uppbygging á svæðinu félli vel að umhverfinu.

Ásgeir segir að fyrirtækið hafi keypt lóðina með teikningum og skipulagsskilmálum, svo að til að gæta allrar sanngirni er gott að það komi fram að við lítum ekki svo á að fyrirtækið sé eini aðilinn sem ber ábyrgð á þessu umhverfisslysi sem er í uppsiglingu framan við Skaftafell. Orsök þessarar leiðinlegu gagnrýni er að 35 lágreist hús breytast í 70 tveggja hæða hús framan við þjóðgarð á heimsminjaskrá án nokkurrar sýnilegrar góðrar ástæðu sem gæti útskýrt hversvegna.

Góðu fréttirnar eru þær að teikningar og skipulagsskilmálar eru mannanna verk en ekki náttúrulögmál svo að fyrirtækið sem Ásgeir segir að beri mikla virðingu fyrir umhverfinu og náttúrunni og vilji eiga náið samráð við heimafólk, getur ennþá snúið af þessari óheillabraut.

Vilji er allt sem þarf.

Höfundur er íbúi í Öræfum.

