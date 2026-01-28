Fimm ástæður fyrir því að fullyrðing dómsmálaráðherra er röng Askur Hrafn Hannesson og Margrét Rut Eddudóttir skrifa 28. janúar 2026 11:02 Í frétt sem að birtist í Vísi í gær bar Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra ljúgvitni í máli rússneskrar fjölskyldu sem var nýlega vísað héðan úr landi. Hér með eru ummæli Þorbjargar leiðrétt. Yfirlýsing mannréttindasamtaka í Króatíu bendir á að rússneska fjölskyldan hafi sætt ómannúðlegri og vanvirðandi meðferð í varðhaldi í Króatíu, í desember 2024. Þegar alvarlega veik móðir er skilin eftir með umsjá þriggja barna - þar af tveggja nýfæddra tvíbura - og sundrað frá eiginmanni sínum og barnsföður sem er fangelsaður í lokuðu brottfararúrræði, er það ekki „mannúðleg“ meðferð. Fjölskylduföðurnum var hótað líkamsmeiðingum í varðhaldi í Króatíu - af fulltrúa öryggisþjónustu stjórnvalda. Meðferð hans og annarra einstaklinga frá Norður-Kákasussvæðinu í varðhaldi hefur verið slík að 55 einstaklingar hófu hungurverkfall í haldi. Ef fjölskyldan hlýtur synjun á umsókn um alþjóðlega vernd í Króatíu, sem allar líkur eru á miðað við nýjustu tölfræði, mun það sannarlega vera ómannúðleg og vanvirðandi meðferð. Amnesty International hefur einnig fordæmt stjórnvöld í Króatíu fyrir ómannúðlega meðferð á rússneskum umsækjendum um alþjóðlega vernd. Samkvæmt tölfræði innanríkisráðuneytis Króatíu sem AIDA gagnagrunnurinn vísar til eru engar upplýsingar um að einn einasti rússneski ríkisborgari hafi fengið vernd þar í landi árið 2024. Ætla má að fjölskyldan muni að öllum líkindum enda í Rússlandi af þessum gögnum að dæma. Miðað við tölfræði AIDA (2023) voru 8000 umsóknir á því ári frá Rússlandi, en aðeins 23 þeirra voru samþykktar. Útlendingastofnun hefur nú þegar verið gerð afturreka um lygar í máli fjölskyldunnar. Fyrrnefndar lygar birtust í yfirlýsingu á vef island.is þann 7. október 2025. Efni yfirlýsingarinnar hafði verið afsannað áður en nú er sú staða ljós að fjölskyldan hefur svo sannarlega hlotið ómannúðlega meðferð í Króatíu. Þrátt fyrir að þær upplýsingar liggi fyrir virðist Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir standa keik í afneitun sinni. https://www.visir.is/g/20262833900d/fadirinn-i-hungur-verk-falli-i-lokadri-mot-toku-stod-og-modirin-ein-med-bornin https://www.visir.is/g/20252783031d/tveggja-vikna-tviburasystrum-visad-ur-landi Askur Hrafn er háskólanemi og Margrét Rut er sjúkraliði. Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein 