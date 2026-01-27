Hvað er verið að mæla? Elliði Vignisson skrifar 27. janúar 2026 10:16 Nokkur umræða hefur skapast um veikindakostnað hins opinbera. Sú umræða er bæði eðlileg og nauðsynleg, enda eru laun opinberra starfsmanna greidd af almannafé. Einmitt þess vegna skiptir máli að umræðan sé byggð á staðreyndum og sanngirni, en ekki einföldum ályktunum eða sleggjudómum. Tölurnar eru háar, það verður ekki horft fram hjá því Ekki verður fram hjá því litið að veikindakostnaður hins opinbera er hár. Árið 2023 voru veikindi tæplega 8% af öllum vinnustundum á Landspítalanum. Sama ár mældust veikindi í Reykjavík, Hafnarfirði og Kópavogi 7,7%. Þetta er umtalsvert hærra hlutfall en á almennum vinnumarkaði, þar sem Hagstofa Íslands hefur mælt veikindi í kringum 3%. Heildarveikindi hjá mínu sveitarfélagi eru sambærileg við önnur sveitarfélög; síðastliðin fjögur ár hafa þau verið á bilinu 5,6–7,4%. Til að bera saman veikindi á milli markaða þarf þó að skoða hvort að verið sé að mæla það sama. Freistandi ályktanir, en rangar Af þessum tölum er freistandi að draga þá ályktun að opinberir starfsmenn séu oftar veikir en aðrir. Sumir ganga jafnvel lengra og halda því fram að veikindaréttur sé frekar misnotaður hjá hinu opinbera. Slíkar ályktanir eru hvorki réttar né sanngjarnar. Myndin er flóknari. Hér liggur kjarni málsins: veikindarétturinn er ekki sá sami Meginástæða þess munar sem blasir við í tölum liggur í því að veikindaréttur er ólíkur á almennum og opinberum vinnumarkaði, og sá munur kemur skýrast fram í langtímaveikindum. Á almennum vinnumarkaði er veikindaréttur yfirleitt takmarkaðri og ræðst af kjarasamningum. Algengt er að starfsmaður eigi rétt á 2–6 mánuðum af launum á hverju 12 mánaða tímabili, eftir starfsaldri. Þegar þeim rétti sleppir taka sjúkrasjóðir stéttarfélaga og almannatryggingar við. Á opinbera vinnumarkaðnum er veikindarétturinn hins vegar rýmri, sérstaklega hjá starfsfólki með langan starfsaldur, og getur náð 9–12 mánuðum eða lengur með launum frá vinnuveitanda. Það sem mælist og það sem hverfur úr tölunum Þessi munur hefur augljós áhrif á skráningu og mælingu veikinda. Langtímaveikindi sem færast að hluta eða öllu leyti út fyrir vinnuveitanda á almennum markaði birtast síður í veikindatölum fyrirtækja, en koma að fullu fram hjá hinu opinbera. Þegar tölurnar eru sundurliðaðar kemur önnur mynd í ljós Þegar veikindi starfsmanna hjá Sveitarfélaginu Ölfusi eru greind nánar kemur þetta skýrt í ljós. Skammtímaveikindi hjá okkur eru á bilinu 2,8–3,2% og eru þar með sambærileg við það sem mælist á almennum vinnumarkaði. Það er fyrst og fremst í langtímaveikindum sem munurinn liggur. Líklegt verður að telja að eins sé þetta hjá þeim sveitarfélögum sem helst hafa verið í umræðunni. Sleggjudómar skýra ekkert, gögnin gera það Í þessu ljósi er ljóst að umræða um meint óhófleg veikindi opinberra starfsmanna er flóknari en oft er haldið fram. Hið opinbera er stór hluti vinnumarkaðarins á Íslandi og því skiptir máli að umræðan um frammistöðu og kostnað byggist á réttum forsendum. Fullyrðingar um að opinberir starfsmenn séu veikari en aðrir eða fari óábyrglega með veikindarétt sinn standast ekki þegar rýnt er í gögnin. Sanngirni í umræðu er ekki krafa um undanlátssemi, heldur forsenda upplýstrar ákvörðunartöku. Höfundur er bæjarstjóri. Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Elliði Vignisson Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026 Mest lesið Að hamstra húsnæði Sæþór Randalsson Skoðun Kofahöfuðborg heimsins Fastir pennar Klám Guðmundur Brynjólfsson Skoðun Breytum viðhorfi til veikindaréttar Bjarni Kristjánsson Skoðun Skattaafslættir Gunnar Alexander Ólafsson Skoðun Umdeilanleg áform Auðunn Arnórsson Fastir pennar Góðir strákar Kristín Ólafsdóttir Bakþankar Að taka ábyrgð Fastir pennar Upplausn innan Evrópusambandsins Fastir pennar Láttu mig vera Kolbrún Baldursdóttir Skoðun Skoðun Skoðun Börnin okkar: Umhyggja og framfarir Ástþór Ólafsson skrifar Skoðun Hvað er verið að mæla? Elliði Vignisson skrifar Skoðun Reynsla og léttleiki – Aðalsteinn fyrir Reykjavík Dóra Sif Tynes skrifar Skoðun Skálum fyrir íslensku þversögninni Elías Blöndal Guðjónsson skrifar Skoðun Hvers vegna óskar fólk eftir dánaraðstoð? Gögnin segja aðra sögu en margir halda Ingrid Kuhlman skrifar Skoðun Hvað er húsfélag? Jónína Þórdís Karlsdóttir skrifar Skoðun Það er hægt að snúa við verri stöðu en er í Reykjavík í dag Róbert Ragnarsson skrifar Skoðun Breytum viðhorfi til veikindaréttar Bjarni Kristjánsson skrifar Skoðun Að hamstra húsnæði Sæþór Randalsson skrifar Skoðun Heilnæmt umhverfi – má brjóta verkefnið upp? Pétur Halldórsson skrifar Skoðun Fyrir heimabæinn minn Hilmar Gunnarsson skrifar Skoðun Skóli án aðgreiningar: aðferð til að tryggja mannréttindi Anna Lára Steindal,Katarzyna Kubiś skrifar Skoðun Hjóla – og göngustígar í Reykjavík: Metnaður á pappír, en brotakennd framkvæmd Gunnar Einarsson skrifar Skoðun Þegar kristin trú er sögð án krossins — Hvar sagan byrjar Hilmar Kristinsson skrifar Skoðun Hver er sinnar gæfu smiður, hver er næstur sjálfum sér Jón Þór Júlíusson skrifar Skoðun Samráðsleysi um atvinnuleysistryggingar er feigðarflan Finnbjörn A. Hermannsson skrifar Skoðun Gefum íslensku séns Halla Signý Kristjánsdóttir skrifar Skoðun Ný nálgun á foreldrasamstarf Valgeir Þór Jakobsson skrifar Skoðun Hvenær er það besta nógu gott? Jenný Gunnbjörnsdóttir skrifar Skoðun Framtíð íslenskrar líftækni Jens Bjarnason skrifar Skoðun Sjókvíaeldi og framtíð villta laxins Brynjar Arnarsson skrifar Skoðun Skóli án aðgreiningar: martraðarkenndur draumur Gunnar Salvarsson skrifar Skoðun Trump „verður að fá“ Grænland fyrir Elon Musk, ekki vegna þjóðaröryggis Bandaríkjanna Page Wilson skrifar Skoðun Þegar Píratar vöruðu okkur við Guðni Freyr Öfjörð skrifar Skoðun Farsismi Trumps Sveinn Ólafsson skrifar Skoðun Að finna upp hjólið! Sigfús Aðaslsteinsson,Baldur Borgþórsson skrifar Skoðun Sjókvíaeldið: Höfuðstól náttúrunnar fórnað fyrir skammtímagróða Stefán Jón Hafstein skrifar Skoðun Um uppbyggingu og starfsemi Arctic Adventures við Skaftafell Ásgeir Baldurs skrifar Skoðun Orkuskipti í orði – ekki á borði Hildur Hauksdóttir skrifar Skoðun Fiskeldi til framtíðar Gylfi Ólafsson skrifar Sjá meira