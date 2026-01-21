Guðmund Inga í 3. sætið Birgir Dýrfjörð skrifar 21. janúar 2026 09:31 Ég hef kynnst Guðmundi Inga í gegnum langan tíma og fylgst með vegferð hans í nálægð. Hann hefur staðið þar sem margir standa í dag, utan kerfisins, utan traustsins og oft utan vonarinnar. Slík reynsla mótar fólk og skilur eftir ör sem hverfa ekki. Guðmundur Ingi er vitur maður, sem með ásetningi og ótrúlegum námsárangri og einlægum vilja, hefur tekist að nýta dýrkeypta og sára reynslu sína sem grundvöll að ábyrgu innsæi og einlægum vilja til að bæta samfélagið. Ástæðan fyrir því að Guðmundur Ingi sækist eftir sæti í borgarstjórn Reykjavíkur er ekki persónulegur metnaður til metorða heldur skýrt samfélagslegt erindi. Hann vill vera fordæmi um að fólk geti risið upp eftir áföll og slæmar ákvarðanir, tekið ábyrgð og gegnt mikilvægu hlutverki í samfélagi sínu. Hann vill vinna að því að samfélag okkar verði reiðubúið að gefa þeim sem villast af leið önnur tækifæri. Að það verði reiðubúið að veita traust og horfa til þess hver viðkomandi er í dag og hvað hann hefur fram að færa. Guðmundur Ingi er ekki undantekning. Hann er lifandi fyrirmynd þess að fólk getur breyst. Hann þráir af öllu hjarta að þeir sem standa í þeim sporum sem hann sjálfur stóð í áður sjái að leiðin aftur inn í samfélagið er raunverulega opin og fær, ekki aðeins í orði heldur í verki. Takist honum að ná sæti í borgarstjórn Reykjavíkur verður það ekki aðeins táknrænn sigur heldur raunverulegt hvatningarafl fyrir fjölda fólks sem enn efast um eigið gildi og möguleika. Þá verður sýnilegt að ef Guðmundi Inga tókst að fara þessa leið, þá er hún einnig fær öðrum. Þau sem hafa áhuga á að kynna sér framboð Guðmundar Inga nánar eða eiga samtal við hann geta haft samband með tölvupósti á netfangið frambod@gudmunduringi.is Frekari upplýsingar má einnig finna á heimasíðunni gudmunduringi.is Á heimasíðu Samfylkingin er jafnframt hægt að skrá sig í flokkinn og taka virkan þátt í mótun réttláts og mannúðlegs samfélags á slóðinni www.xs.is/takathatt Birgir Dýrfjörð, rafvirki og áhugamaður um mannréttindi. Höfundur hefur starfað lengi innan Samfylkingarinnar og fylgst náið með vegferð Guðmundar Inga. Setjum hann í 3.sætið 