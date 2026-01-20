Evrópa lætur ekki undan hótunum Trumps um Grænland Kristján Vigfússon skrifar 20. janúar 2026 15:01 Síðustu mánuði og vikur hefur Donald Trump Bandaríkjaforseti hótað reglulega að yfirtaka Grænland sem hann hefur krafist að verði hluti af bandarísku landssvæði. Fyrstu viðbrögð Evrópu hafa verið varfærin og reynt hefur verið að tala forsetann til, maður hefur gengið undir mann til að koma einhverri skynsemi að og róa manninn en án árangurs. Nokkur ríki, þar á meðal Frakkland, Noregur og Svíþjóð, hafa þegar sent herlið til Grænlands fyrst og fremst í táknrænum tilgangi til að styðja við dani og þeirra eftirlit á svæðinu. Framvindan er hröð og um helgina tilkynnti Trump (þrátt fyrir að hafa samþykkt samráðshóp um málið með Grænlendingum og Dönum nokkrum dögum fyrr) að hann ætlaði að knésetja alla mótspyrnu með það að markmiði að knýja fram yfirtöku Grænlands með refsitollum á innflutning frá átta evrópuríkjum. Donald Trump sakar sem sagt Danmörku, Þýskaland, Frakkland, Noreg, Svíþjóð, Finnland, Bretland og Holland um að grafa undan öryggishagsmunum Bandaríkjanna. Refsingin eru tollar. Óhætt er að fullyrða að ekki hafi risið upp alvarlegri ágreiningur milli aðildarríkja NATO frá stofnun þess. Miðað við viðbrögð þjóðarleiðtoga evrópuríkja er ljóst að þolinmæðin er á þrotum og yfirlýsing Trump er dropinn sem fyllti mælinn. Forsætisráðherrar Þýsklands, Frakklands og fjölda annarra evrópuríkja hafa harðlega mótmælt áformum Trumps og tíðir neyðarfundir haldnir um málið innan Evrópusambandsins (ESB) um helgina. Forsætisráðherra Ítalíu Meloni og Starmer forsætisráðherra Bretlands sem hafa verið í náðinni hjá Trump hafa einnig risið upp og harðlega mótmælt bæði áformum hans um yfirtöku Grænlands og þeim hefndartollum sem hann hótar. Forsætis- og utanríkisráðherra Íslands hafa mótmælt af fullum þunga og minnt á það að virða beri fullveldi og sjálfsákvörðunarrétt þjóða. Samhliða vaxandi spennu vegna ofurtolla, einangrunarstefnu og linnulausra hótana forseta Bandaríkjanna gagnvart Evrópu hefur ESB tekið stórstíg skref til að efla viðskipti og fríverslun með því að undirrita stærsta viðskiptasamning sögunnar. Þann 17. janúar sl. undirrituðu leiðtogar ESB og Mercosur-ríkjanna í Suður-Ameríku langþráðan fríverslunarsamning í Asunción höfuðborg Paragvæ eftir margra ára samningaviðræður. Ursula von der Leyen forseti Framkvæmdastjórnarinnar lýsti samningnum sem „stærsta fríverslunarsvæði í heimi“ sem nái til yfir 700 milljóna íbúa og taki til allt að 20% af vergri landsframleiðslu heimsins. Samningurinn er mikilvægt pólitískt útspil gegn einangrunar- og tollastefnu Trumps, en talið er að evrópsk fyrirtæki muni spara um fjóra milljarða evra árlega í útflutningsgjöld vegna afnáms tolla á bíla, lyf og vélar, auk þess að tryggja aðgang að mikilvægum hráefnum fyrir orkuvinnslu. Viðræður ESB um fríverslunarsamning við Indland eru einnig á lokastigi og gætu leitt til undirritunar í Delhi síðar í þessum mánuði. Þessi samningur, sem indverskir ráðamenn hafa kallað „móður allra viðskiptasamninga,“ mun opna markað sem nær til fjórðungs mannkyns. Samningur ESB kleift að auka viðskipti sín og dýpka tengsl sín við ört vaxandi hagkerfi í Asíu. Þessir tveir samningar sýna að ESB hefur ekki bara vilja heldur mikla getu til að svara tollahótunum Trumps með því að fjölga og dýpka fríverslunarsamninga við einstök ríki og ríkjabandalög og draga þannig úr efnahagslegu mikilvægi bandaríska markaðarins. Markmiðið er ekki síður að losa sambandið undan því að vera háð geðþóttaákvörðunum og duttlungum frá Washington. Athyglisvert er að Kanada er í sömu vegferð eftir að hafa skrifað nýlega undir nýjan fríverslunarsamning við Kína til að draga úr áhrifum tollastríðs Trumps á almenning í Kanada. Höfundur er aðjúnkt og doktor í Strategíu við Háskólann í Reykjavík. Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Hótanir Bandaríkjanna vegna Grænlands Mest lesið Örvæntingarbandalag verklausa vinstrisins Jón Ferdínand Estherarson Skoðun Mega Birta og Stein sitja við fullorðinsborðið? Dagbjört Hákonardóttir,Gunnar Örn Stephensen Skoðun Reykjavík á ekki að reka byggingarfélag Þórdís Lóa Þórhallsdóttir Skoðun Rasismi er ekki „hægri“, hann er bara bjánalegur Elliði Vignisson Skoðun Braskmarkaðurinn Dóra Björt Guðjónsdóttir Skoðun Kæra Hanna Katrín, lengi getur vont versnað Vala Árnadóttir Skoðun Þöggunin sem enginn viðurkennir Ásgeir Jónsson Skoðun Mun samfélagsmiðlabann skaða unglingsdrengi? Ásdís Bergþórsdóttir Skoðun Borgarlína á Suðurlandsbraut: 345 stæði hverfa eða ónýtast Friðjón Friðjónsson Skoðun Er biðin eftir ofurömmu á enda? Meyvant Þórólfsson Skoðun Skoðun Skoðun Evrópa lætur ekki undan hótunum Trumps um Grænland Kristján Vigfússon skrifar Skoðun Rödd ungs fólks Nanna Björt Ívarsdóttir skrifar Skoðun Eflingarfólk! Guðmundur Ingi Þóroddsson skrifar Skoðun Lesblindir sigurvegarar Guðmundur S. Johnsen skrifar Skoðun Steinunn er frábær! Flosi Eiríksson skrifar Skoðun Mega Birta og Stein sitja við fullorðinsborðið? Dagbjört Hákonardóttir,Gunnar Örn Stephensen skrifar Skoðun Þegar fullveldi smáríkja er ekki lengur sjálfsagt Magnús Árni Skjöld Magnússon skrifar Skoðun Rasismi er ekki „hægri“, hann er bara bjánalegur Elliði Vignisson skrifar Skoðun Byggjum fyrir fólk Hafdís Hanna Ægisdóttir,Hjördís Sveinsdóttir,Silja Elvarsdóttir skrifar Skoðun Að brjóta glerþakið: lýðræðisleg þátttaka fólks með þroskahömlun og skyldar fatlanir Anna Lára Steindal skrifar Skoðun Hvalveiðar í sviðsljósinu Elissa Phillips skrifar Skoðun Nýsköpun drifin áfram af trausti og samfélagslegri ábyrgð Jón Magnús Kristjánsson skrifar Skoðun Frítt í Strætó og sund – Með fólkið í forgrunni Ellen Calmon skrifar Skoðun Mun samfélagsmiðlabann skaða unglingsdrengi? Ásdís Bergþórsdóttir skrifar Skoðun Örvæntingarbandalag verklausa vinstrisins Jón Ferdínand Estherarson skrifar Skoðun Lygar, ýkjur, svik og hótanir – dapurlegir fyrstu dagar nýs menntamálaráðherra í embætti Ragnar Þór Pétursson skrifar Skoðun Hver spurði þig? Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar Skoðun Þöggunin sem enginn viðurkennir Ásgeir Jónsson skrifar Skoðun Borgarlína á Suðurlandsbraut: 345 stæði hverfa eða ónýtast Friðjón Friðjónsson skrifar Skoðun Að byggja upp flæði og traust í heilbrigðiskerfinu Sandra B. Franks skrifar Skoðun Ég elska strætó Birkir Ingibjartsson skrifar Skoðun Þróunarsamvinna eflir öryggi og varnir Íslands Birna Þórarinsdóttir,Bjarni Gíslason,Gísli Rafn Ólafsson,Hrönn Svansdóttir,Stella Samúelsdóttir,Tótla I. Sæmundsdóttir skrifar Skoðun Braskmarkaðurinn Dóra Björt Guðjónsdóttir skrifar Skoðun Reykjavík á ekki að reka byggingarfélag Þórdís Lóa Þórhallsdóttir skrifar Skoðun Þúsund klifurbörn í frjálsu falli Róbert Ragnarsson skrifar Skoðun Markmið: Fullkomnasta heilbrigðisþjónusta sem tök eru á að veita Steinunn Þórðardóttir skrifar Skoðun Þegar engin önnur leið er fær Rebekka Maren Þórarinsdóttir skrifar Skoðun Stóra myndin í leikskólamálum Skúli Helgason skrifar Skoðun Að finnast maður ekki skipta máli Víðir Mýrmann skrifar Skoðun Ein helsta forvörn og grunnstoð samfélagsins er fjölbreytt íþróttastarf Magnús Ingi Ingvarsson skrifar Sjá meira