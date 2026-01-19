Þegar tvær vinkonur setjast niður og skrifa stuðningsgrein fyrir stórvinkonu sína kann fólk að halda að þær séu hlutdrægar. En þegar um eins magnaða konu og Magneu Marínósdóttur er að ræða þarf hvorki að kafa djúpt né þekkja út í hörgul til að sjá hversu framúrskarandi manneskja hún er. Magnea gefur kost á sér í 2. – 4. sæti í prófkjöri Samfylkingarinnar sem fer fram 24. janúar nk. og mælum við eindregið með því Samfylkingarfólk láti ekki þetta einstaka tækifæri sér úr greipum renna!
Magnea er gegnheil Samfylkingarkona enda stofnfélagi hennar. Hún hnikar hvergi þegar kemur að grunngildum jafnaðarstefnunnar enda er það hennar staðfasta hugsjón að stjórnmálin eigi að tryggja að öllum líði vel og hafi jafnan möguleika á að dafna. Fólk má sannarlega treysta því að hún lætur ekki hagga sér þegar almanna hagsmunir eru annars vegar eða verði nokkru sinni gómuð í sérhagsmunapoti eða öðru vafasömu.
Magnea er stórgáfuð og eldsnögg að koma sér inn í mál, hversu sem flókin þau virðast, og einhendir sér í því að kynna sér allar hliðar málsins, af ákafa og elju. Stundum grunar okkur að þessi afkastamikla vinkona hafi úr fleiri klukkustundum sólarhrings að moða en við hin.
Magnea hefur búið víða um heim og ber þess merki. Hún sér víðar og lengra frá sér en algengt er og kæmi eins og ferskur vindur inn í borgarstjórn, með sínar stóru hugmyndir og framtíðarsýn. Hún hugsar út fyrir kassann og væri óhrædd að koma með nýstárlegar lausnir sem aðrir koma jafnvel ekki auga á.
Í huga Magneu er Reykjavík alþjóðleg borg enda rúmlega fimmtungur íbúa aðfluttur. Hún veit að fólkið er komið til að vera og vill að gert sé ráð fyrir því í öllum ákvörðunartökum sem hluta af heildinni. Magnea gerir sér fulla grein fyrir því að aðgerðir dagsins í dag hafa áhrif á framtíðina og þá borg sem Reykjavíkur verður, eftir 10, 20 eða 40 ár.
Við gætum líklega haldið endalaust áfram að mæra þessa mögnuðu vinkonu okkar, Magneu Marínósdóttur, en látum hér við sitja. Við hvetjum alla með atkvæðisrétt í prófkjöri Samfylkingarinnar að nýta sér hann og kjósa þessa framúrskarandi konu í borgarstjórn.
Höfundar eru Guðrún Margrét Guðmundsdóttir, mannfræðingur, og Inga Magnea Skúladóttir, alþjóðastjórnmálafræðingur.
Arnar Freyr Ólafsson skrifar
Andri Hrafn Sigurðsson skrifar
Herdís Fjeldsted skrifar
Guðrún Margrét Guðmundsdóttir,Inga Magnea Skúladóttir skrifar
Hilmar Freyr Gunnarsson skrifar
Einar Steingrímsson skrifar
Kristín Thoroddsen skrifar
Orri Björnsson skrifar
Daði Rafnsson skrifar
Sigurdís Haraldsdóttir skrifar
Bryndís Gyða Michelsen skrifar
Ellen Calmon skrifar
Steindór Þórarinsson,Jón K. Jacobsen skrifar
Guðmundur Ari Sigurjónsson skrifar
Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar
Lárus Bl. Sigurðsson skrifar
Hanna Björg Vilhjálmsdóttir skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Sigurður F. Sigurðarson skrifar
Robert Magnus skrifar
Andri Þorvarðarson skrifar
Anna Björg Jónsdóttir,Berglind Magnúsdóttir skrifar
Gunnar Einarsson skrifar
Signý Sigurðardóttir skrifar
Valgerður Árnadóttir skrifar
Jóhanna Hreinsdóttir,Jón Þorgeir Sigurðsson,Sigurþór Ingi Sigurðsson,Þóra Jónsdóttir,Þórarinn Jónsson skrifar
Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir,Garðar Rúnar Árnason skrifar
Vala Árnadóttir skrifar
Emilía Jóhanna Guðjónsdóttir skrifar
Björg Magnúsdóttir skrifar