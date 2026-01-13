Skoðun

Sam­staða í ferða­þjónustu aldrei mikil­vægari

Halldór Óli Kjartansson skrifar

Öflugt markaðsstarf er lykilþáttur í því að stærsta útflutningsgrein þjóðarinnar, ferðaþjónusta, geti haldið áfram að vaxa og dafna. Í samkeppni við önnur lönd og önnur svæði á Norðurslóðum er mikilvægt að halda því á lofti sem gerir Ísland að einstökum áfangastað. Tækifæri eru til staðar í vetrarferðaþjónustu um allt land til að nýta betur þá fjárfestingu sem bæði hið opinbera og einkageirinn hafa ráðist í á undanförnum árum. Þannig eykst verðmætasköpun allan ársins hring. Frumkvöðlar í ferðaþjónustu og öflugt fólk vinnur að framgangi hennar á hverjum einasta degi. Þau leggja mikinn metnað í allt sitt markaðsstarf en til þess að árangurinn verði enn betri er mikilvægt að stjórnvöld leggi enn meiri áherslu á að kynna áfangastaðinn Ísland á erlendum mörkuðum.

Í janúar á hverju ári er haldinn stærsti viðburður íslenskrar ferðaþjónustu, Mannamót Markaðsstofa landshlutanna. Hann hefur sannað sig sem vettvangur fyrir framþróun, nýsköpun, aukin og bætt tengsl innan ferðaþjónustu. Öll fyrirtæki í ferðaþjónustu á landsbyggðinni hafa þar tækifæri til að sýna hvað þau bjóða upp á og ferðaskrifstofur af höfuðborgarsvæðinu geta sent starfsfólk sitt á sýninguna til að „fara hringinn“ í kringum landið á nokkrum klukkutímum til að skoða úrvalið. Þar sýna landsbyggðarfyrirtækin metnað í sinni markaðssetningu og samstöðu sem skilar árangri. Þó þau séu í samkeppni þá hafa þau öll sama markmiðið; að taka vel á móti ferðafólki og tryggja að upplifun þeirra verði einstök. Samstaðan og slagkrafturinn skilar þannig ávinningi fyrir allt landið.

Ferðaþjónustuvikan hefst þriðjudaginn 13. janúar og lýkur með Mannamótum þann 15. janúar. Fólk sem starfar í ferðaþjónustu eða tengist henni er hvatt til þess að mæta á viðburði í vikunni, efla fagleg tengsl og sækja upplýsingar um allt það sem hæst ber í íslenskri ferðaþjónustu.

Höfundur er starfandi framkvæmdastjór Markaðsstofu Norðurlands.

Ferðaþjónusta

