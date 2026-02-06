Tíminn líður hratt á gervihnattaröld

Í nútíma tækniveröld er oft erfitt að vita í hvorn fótinn á að stíga og hvar mörk liggja með snjallsímanotkun.
Frá 10. desember sl. hefur Ástralía sett lög sem banna einstaklingum yngri en 16 ára að stofna eða viðhalda samfélagsmiðlareikningum, með því markmiði að auka netöryggi barna. Frumkvæði sem ástralar eru að sýna hér í verki ætti að verða hávegum höfð og til að framfylgja þessu þá geta fyrirtæki sem brjóta þessi lög átt yfir höfði sér allt að 50 milljón dala sekt. Hér er verið að leggja ábyrgð á samfélagsmiðlafyrirtæki að framfylgja aldurstakmörkum sem að gerir það að verkum að foreldrar geta betur unnið saman að því að vera með skýrari reglur og viðmið þar sem allir eru á sömu blaðsíðu.Öll verðum við að standa saman í að vernda börn gegn skaða af völdum samfélagsmiðla þar sem neteinelti og óviðeigandi skaðlegt efni er aðgengilegt og á allra færi. Ljóst er að framheili þeirra er ekki fullþroskaður og þau ráða ekki við streymisveitur að þessu tagi. Geðheilsa og vellíðan barna- og unglinga á að vera forgangsmál og ríkið á að leggja kraft í að leggja lög sem vernda börnin okkar en ábyrgð okkar foreldra er að standa saman með skýrar takmarkanir og sýn á hvernig við viljum að börnin okkar alist upp.
Þetta snýst ekki um að vera fullkomin heldur að vera meðvitaður um að gera sitt besta og standa saman.
Þess vegna skora ég á þingið að koma lögum að svipuðu tagi í gegn fyrir ungmennin í landinu og framtíðina.
Höfundur er aðalmaður í sveitastjórn í Hrunamannahreppi.
Alexandra Rós Jóhannesdóttir skrifar
Bárður Sigurðsson skrifar
Björg Sigríður Hermannsdóttir skrifar
Birna Guðný Björnsdóttir skrifar
Marinó G. Njálsson skrifar
Eyþór Eðvarðsson skrifar
Guðlaugur Kristmundsson skrifar
Alma Möller skrifar
Valdimar Víðisson skrifar
Þórdís Lóa Þórhallsdóttir skrifar
Bjarni Torfi Álfþórsson skrifar
Nicolai Gissur Ingvarsson skrifar
Ingibjörg Gunnlaugsdóttir skrifar
Ásmundur Jónsson,Björg Brjánsdóttir,Gunnhildur Einarsdóttir,Þráinn Hjálmarsson skrifar
Grétar Ingi Erlendsson skrifar
Svavar Halldórsson skrifar
Pétur Halldórsson skrifar
Vilhelm Jónsson skrifar
Halldór Benjamín Þorbergsson skrifar
Sara Margrét Ólafsdóttir,Bryndís Gunnarsdóttir skrifar
Sverrir Páll Einarsson skrifar
Hrafnhildur Theodórsdóttir skrifar
Ása Berglind Hjálmarsdóttir skrifar
Gunnar Salvarsson skrifar
Telma Sigtryggsdóttir,Alma Ýr Ingólfsdóttir skrifar
Elísabet Reynisdóttir skrifar
Kristín Thoroddsen skrifar
Árni Stefán Árnason skrifar
Elliði Vignisson skrifar