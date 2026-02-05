Samkvæmt könnun Gallup myndu um 90% þeirra sem taka afstöðu mæla með því að fólk flytji í Sveitarfélagið Ölfus.
Það er ekki oft sem við bæjarfulltrúar fáum skýra og óumdeilda staðfestingu á því að við og starfsmenn sveitarfélagsins séum að gera hlutina rétt. En þegar þjónustukönnun Gallup sýnir að Ölfus stendur yfir meðaltali á öllum mældum þáttum, og skarar fram úr á 9 af 13 þeirra í samanburði við sambærileg sveitarfélög, þá er ekki um tilviljun að ræða. Þá er um að ræða stefnu sem er að skila árangri.
Leikskólar, skólar og íþróttir: grunnurinn að framtíð samfélagsins
Það er mér sérstök ánægja hversu mikil ánægja er með þjónustu sveitarfélagsins okkar hvað varðar það sem snýr að börnum og fjölskyldum þeirra er. Þar mælist ánægja íbúa í Ölfusi mest miðað við samanburðarsveitarfélög. Þetta á við um ánægju með leikskóla, grunnskóla, íþróttaaðstöðu og heildarþjónustu við barnafjölskyldur. Öll vitum við að þetta eru grundvallarstoðir samfélags sem ætlar sér að vaxa og dafna.
Svona upplifa íbúar Ölfus í dag
Ánægja íbúa með sveitarfélagið sem stað til að búa á, skipulagsmál, menningarlíf og heildarþjónustu er einnig í hæstu hæðum. Enn mikilvægara er þó að íbúar upplifi að erindum þeirra til sveitarfélagsins sé sinnt af fagmennsku og mannlegri nálgun. Þar mælist Ölfus hæst allra samanburðarsveitarfélaga. Það segir meira en mörg orð.
90% myndu mæla með Ölfusi
Niðurstöður um búsetugæði tala sínu máli. Um það bil þrír af hverjum fjórum telja að gæði þess að búa í okkar góða sveitarfélagi hafi aukist á undanförnum árum og nær 90% þeirra sem taka afstöðu myndu mæla með búsetu í Ölfusi. Slíkt traust fæst ekki með yfirlýsingum einum saman, það fæst með markvissri vinnu, ákvörðunum og því að hlusta eftir vilja íbúa.
Við erum ekki hætt, við viljum gera enn betur
Það væri hins vegar skammsýni að gleyma sér í gleðinni og halda að toppnum sé náð. Við viljum gera enn betur. Þrátt fyrir að ánægja mælist á öllum þjónustuþáttum yfir meðaltali þá vitum við að það er svigrúm til umbóta. Við vitum að það er hægt að gera betur gagnvart eldriborgurum, til dæmis hvað varðar tilkomu hjúkrunarheimils. Við þekkjum að það er komin tími á frekari aðgerðir í búsetumálum fatlaðra. Það er líka hægt að standa betur að umhverfismálum. Tækifærin til að gera betur eru víða. Þar liggur ábyrgðin okkar, að halda áfram að bæta þjónustu við alla íbúa, óháð aldri eða aðstæðum.
Á réttri leið, með metnað að gera enn betur.
Niðurstaðan er skýr: Ölfus, og höfuðborgin okkar hér í Þorlákshöfn, er á réttri leið. Starfsfólk sveitarfélagsins á heiður skilið fyrir elju og fagmennsku. Við vitum að það eru þau sem tryggja þessa þjónustu sem mælist mest ánægja með á landinu. Verkefnið fram undan er einfalt í orði en auðvitað krefjandi í framkvæmd. Við ætlum okkur að halda áfram af metnaði, festu og raunsæi. Við vitum að við erum á réttri leið og við höfum metnað til að gera enn betur.
Þannig verða góð sveitarfélög til.
Höfundur er bæjarfulltrúi D -lista.
