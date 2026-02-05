Sjaldgæft tækifæri blasir við Sjálfstæðismönnum í Hafnarfirði um helgina. Þeir geta valið farsælan forstjóra eins öflugasta nýsköpunarfyrirtækis landsins til að leiða lista flokksins í komandi sveitarstjórnarkosningum. Orri Björnsson fór fyrir uppbyggingu líftæknifyrirtækisins Algalífs í rúman áratug og gerði það að leiðandi fyrirtæki í heiminum á sínu sviði. Hann nýtur trausts og er þekktur af verkum sínum langt út fyrir raðir Sjálfstæðismanna og Hafnfirðinga.
Glæsilegur hópur í boði
Fríður hópur hæfileikafólks gefur kost á sér í prófkjörinu. Undirritaður er þeim öllum þakklátur fyrir að vilja verja tíma sínum og kröftum í að vinna fyrir Hafnfirðinga. Það verður vandasamt að velja einungis sex úr þessum glæsilega hópi, en flokksfólk hefur tækifæri til að stilla upp sigurstranglegum lista þar sem saman raðast karlar og konur, nýliðar og reynsluboltar úr ýmsum geirum samfélagsins. Ef vel tekst til er framtíð flokksins í bænum björt. Með vandaðri og vel ígrundaðri kosningabaráttu eru ágætar sigurlíkur í vor.
Leiðtogar skipta máli
Gangur stjórnmálaflokka í sveitarstjórnarkosningum, í einstökum bæjarfélögum, helgast einkum af þremur sértækum þáttum. Í fyrsta lagi hefur gengi og kosningabarátta viðkomandi flokks á landsvísu og í öðrum sveitarfélögum talsverð áhrif. Í öðru lagi geta tiltekin staðbundin mál breytt útkomunni og loks skiptir máli hverjir skipa framboðslistana – ekki síst hverjir leiða þá. Þar kemur reynsla og þekking leiðtoganna sterkt inn. Stóra málið er hins vegar traust.
Traust er lykilatriði
Samkvæmt nýrri skoðanakönnun er hnífjafnt á milli Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks í borginni sem fengju meginþorra fulltrúanna en litlu flokkarnir minna. Í Hafnarfirði stendur baráttan á milli sömu flokka. Reynslan sýnir okkur að við þessar aðstæður skiptir miklu hverjir leiða listana. Þekkja kjósendur þetta fólk, hvað verk gefa vísbendingu um að þeir verði góðir stjórnendur og njóta þeir trausts? Treystir fólk þessum oddvitum til að fara vel með almannafé, standa af festu með almannahagsmunum og sjá til þess að innviðir sveitarfélagsins virki?
Frambjóðandi í úrvalsdeild
Sjálfur þekki ég Orra Björnsson mjög vel. Í rúmlega fimm ár, eða allt þar til hann steig nýverið úr forstjórastóli Algalífs til að helga sig bæjarmálum í Hafnarfirði, unnum við þétt saman að uppbyggingu fyrirtækisins. Hann sem forstjóri og ég sem sölu- og markaðsstjóri. Á sama tíma sat hann líka í bæjarstjórn, undanfarið sem oddviti Sjálfstæðisflokksins í bænum, var formaður skipulags- og byggingaráðs, og knúði í gegn, ásamt félögum sínum í meirihlutanum, 3,7 milljarða króna lækkun á fasteignagjöldum.
Með hagsmuni bæjarins að leiðarljósi
Við Orri höfum þekkst í áratugi og ég fullyrði að leitun er að heilsteyptari og traustari manni. Hann er skarpgreindur, heiðarlegur, framsýnn og vinnusamur - fyrir utan að vera vinamargur og meinfyndinn húmoristi. Hann er óhræddur við að takast á við krefjandi verkefni og lætur verkin tala. Orri er frambjóðandi í úrvalsdeild og ég treysti engum betur til að gæta hagsmuna Hafnarfjarðar og Hafnfirðinga. Þess vegna styð ég Orra Björnsson í 1. sætið í prófkjörinu um helgina og hvet aðra til að gera það sama, með hagsmuni flokksins og bæjarins að leiðarljósi.
Höfundur er stjórnmála- og stjórnsýslufræðingur.
Guðlaugur Kristmundsson skrifar
Ásmundur Jónsson,Björg Brjánsdóttir,Gunnhildur Einarsdóttir,Þráinn Hjálmarsson skrifar
Grétar Ingi Erlendsson skrifar
Svavar Halldórsson skrifar
Pétur Halldórsson skrifar
Vilhelm Jónsson skrifar
Halldór Benjamín Þorbergsson skrifar
Sara Margrét Ólafsdóttir,Bryndís Gunnarsdóttir skrifar
Sverrir Páll Einarsson skrifar
Hrafnhildur Theodórsdóttir skrifar
Ása Berglind Hjálmarsdóttir skrifar
Gunnar Salvarsson skrifar
Telma Sigtryggsdóttir,Alma Ýr Ingólfsdóttir skrifar
Elísabet Reynisdóttir skrifar
Kristín Thoroddsen skrifar
Árni Stefán Árnason skrifar
Elliði Vignisson skrifar
Gísli Ólafsson skrifar
Kristín Kolbrún Waage Kolbeinsdóttir skrifar
Atli Björn Levy skrifar
Ásgeir Jónsson skrifar
Pétur Björgvin Sveinsson skrifar
Pawel Bartoszek,Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir skrifar
Árni Rúnar Þorvaldsson skrifar
Þráinn Farestveit skrifar
Magnús Guðmundsson skrifar
Baldvin Björgvinsson skrifar
Ragnar Sigurðsson skrifar
Sveinn Atli Gunnarsson skrifar
Sandra Sigurðardóttir skrifar