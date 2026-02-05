Skoðun

Það er gott að... í Kópa­vogi

Halldór Benjamín Þorbergsson skrifar

Á síðustu misserum hefur oft verið fjallað um þær áskoranir sem fylgja því að opna veitingastaði. Ekki síst hve öflun leyfa frá sveitarfélögum getur verið tafsöm. Þetta er sem betur fer ekki vandamál í Kópavogi, ef marka má reynslu okkar hjá Heimum.

Í lok nóvember opnuðu Heimar mathöllina Garðinn í Smáralind með þrettán nýjum veitingastöðum. Til þessa þurftu Heimar og veitingastaðirnir í Garðinum að fá samtals tuttugu og þrjú ólík leyfi, auk fjölda jákvæðra umsagna frá ýmsum opinberum aðilum: Byggingarleyfi, fjórtán starfsleyfi og átta rekstrarleyfi.

Frumskógur leyfa og úttekta

Við unnum að opnuninni í þéttu samstarfi við Heilbrigðiseftirlit Garðabæjar, Hafnarfjarðar, Kópavogs, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness og áttum í upphafi fund með þeim þar sem farið var yfir teikningar og kröfur heilbrigðiseftirlitsins. Við héldum því samtali áfram út framkvæmdartímann og bárum breytingar jafnóðum undir fulltrúa heilbrigðiseftirlitsins. Þau voru boðin og búin að finna með okkur lausnir, brugðust hratt við fyrirspurnum og gáfu greinargóð svör. Þar sem verkefnið var stórt og flókið aðstoðuðu þau okkur með því að senda okkur lista yfir skilagögn og leiðbeiningar um umsóknarferlið fyrir hvern og einn rekstraraðila.

Þegar framkvæmdirnar voru á lokametrunum fóru þau sjálf af stað í gagnaöflun og upplýstu okkur í kjölfarið um hvaða gögn vantaði frá hverjum aðila. Þannig náðu þau að yfirfara öll gögn og koma með athugasemdir áður en úttektir á stöðunum áttu sér stað. Þegar kom að úttektunum voru þau liðleg með tímasetningar og töldu ekki eftir sér að koma í auka heimsókn til þeirra veitingastaða sem voru eftir á með sinn undirbúning. Settur var á afgreiðslufundur hjá bæjaryfirvöldum daginn eftir úttektirnar og leyfin afgreidd á methraða og jákvæðar umsagnir sendar til sýslumannsembættisins vegna útgáfu rekstrarleyfa.

Svona eiga sýslumenn að vera

Starfsfólk byggingarfulltrúa Kópavogs var einnig mjög liðlegt og afgreiddi öryggisvottorð og jákvæðar umsagnir fljótlega eftir að við höfðum skilað inn öllum gögnum. Sýslumaður gaf svo út rekstrarleyfin morguninn eftir að síðustu umsagnirnar bárust.

Við kunnum öllum þessum aðilum miklar þakkir fyrir frábært samstarf. Það sýndi sig í þessu verkefni að hér í Kópavogi er gott að opna mathöll og engar hindranir af hálfu opinberra aðila gagnvart þeim sem vilja fjárfesta í atvinnurekstri hér.

Árangurinn strax kominn í ljós

Heildarfjárfestingin í Garðinum og nærliggjandi svæðum í Smáralind nemur um 1,5 milljarði króna og er þegar farin að skila sér en aðsókn fólks og velta rekstraraðila hefur verið umfram væntingar. Gestafjöldi í Smáralind var tæpum 20% hærri en í hefðbundnum desembermánuði og 25% meiri í janúar.

Það skiptir máli að eiga gott samstarf við sveitarfélagið okkar um uppbyggingu eins og þessa. Í Smáralind koma yfir fjórar milljónir gesta á ári og Heimar hyggjast á næstu árum fjárfesta fyrir marga milljarða til viðbótar á svæðinu í kringum Smáralind. Gunnar heitinn Birgisson, formaður bæjarráðs og bæjarstjóri Kópavogs í tæpa tvo áratugi sagði gjarna: „Það er gott að búa í Kópavogi“.

Ég get bætt við þá yfirlýsingu og segi óhikað: „Það er gott að framkvæma og stunda viðskipti í Kópavogi“. Hér gengur allt snurðulaust fyrir sig og embættismenn bæjarins eiga hrós skilið fyrir skilvirkni og fagmennsku í bæði úttektum og leyfisveitingum. Þökk sé þeim er nú gott að borða í Kópavogi.

Höfundur er forstjóri Heima.

Halldór Benjamín Þorbergsson Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026

Mest lesið


Skoðun

Skoðun

X - Orri

Ragnar Sigurðsson skrifar

Sjá meira


×

Mest lesið