Skoðun

Báknið minnkað, Miðflokkur á móti

Sverrir Páll Einarsson skrifar

Frumvarp Þorbjargar S. Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra um sameinað sýslumannsembætti hefur nú verið samþykkt á Alþingi.

Þetta mál hefur oftar en einu sinni verið á dagskrá Alþingis, en ekki verið klárað fyrr en nú. Með þessari breytingu er sjálfstæðum stofnunum fækkað um 5% á Íslandi. Stjórnsýsla er einfölduð og svokölluð umdæmamörk felld niður. Að sama skapi er fest í lög að 65% starfa sýslumanns verði utan höfuðborgarsvæðisins.

Þetta er gott mál á alla mælikvarða. Það var því áhugavert að sjá hverjir studdu ekki málið.

Ríkisstjórnarflokkarnir greiddu atkvæði með málinu.

Líklega hefði það verið fagnaðarefni þegar þetta mál var loksins samþykkt. Telja mætti að þeir flokkar sem státa sig af ábyrgum ríkissrekstri og kalla hvað hæst yfir því að minnka báknið myndu fagna slíkum tillögum.

En, nei. Sjálfstæðisflokkurinn sat hjá, Miðflokkurinn og Framsókn greiddu atkvæði gegn málinu.

Þegar á hólminn er komið styður stjórnarandstaðan ekki umbótamál.

Höfundur er forseti Uppreisnar - Ungliðahreyfingar Viðreisnar.

Alþingi Stjórnsýsla

Mest lesið


Skoðun

Skoðun

X - Orri

Ragnar Sigurðsson skrifar

Sjá meira


×

Mest lesið