Það er fagnaðarefni að í nýfengnum niðurstöðum árlegrar þjónustukönnunar Gallup fyrir sveitarfélögin má merkja aukna ánægju íbúa Hveragerðis í allflestum þjónustuflokkum ásamt því að heilt yfir er afgerandi ánægja með Hveragerði sem búsetukost, sem fer jafnframt vaxandi. Þetta gefur okkur skýra vísbendingu um að Hveragerðisbær sé að feta sig rétta leið í að gera þjónustu á vegum bæjarins enn betri.
Það er sérstaklega gleðilegt að sjá að stærsta stökkið upp á við í ánægju íbúa gagnvart þjónustu Hveragerðisbæjar er með afgerandi hætti í grunn- og leikskólum bæjarins, en ánægja með menntastofnanir bæjarins mælist framúrskarandi í samanburði við önnur sveitarfélög. Skipar Hveragerði sér þar meðal þeirra sveitarfélaga þar sem íbúar eru hvað ánægðastir í þessu tilliti sem er mikið fagnaðarefni.
Það er gleðiefni að sjá með þessu vaxandi jákvæð áhrif ríkra áherslna meirihluta Okkar Hveragerðis og Framsóknar á framúrskarandi þjónustu við hæfi fjölbreyttrar flóru barna með mismunandi þarfir og styrkleika. Jafnframt má um úrbætur á þjónustu menntastofnana Hveragerðis undanfarin misseri nefna tæmingu biðlista með opnun nýrra leikskóladeilda við Óskaland ásamt opnun nýjasta áfangans í uppbyggingu húsnæðis Grunnskólans í Hveragerði, veitingu frírra skólamáltíða í grunnskólanum ásamt um 70% lækkun leikskólagjalda.
Allt skilar þetta sér í bættri þjónustu til íbúa - með gæðin í fyrirrúmi.
Hveragerði hefur ávallt búið að ýmsum styrkleikum í þjónustu sinni og umhverfi. Íbúar hafa í því tilliti ekki síst notið góðs af einkar fallegri og einstakri náttúru í bæjarfélaginu. Það er því kannski ekki að undra að niðurstöður könnunarinnar eru ekki síður afgerandi jákvæðar hvað varðar ánægju íbúa með gæði umhverfisins í nálægð við heimili þeirra í Hveragerði. Ánægja íbúa er þar hækkandi á milli ára, er nú í raun í hæstu hæðum og markar Hveragerði sér þar stöðu í fremstu röð sveitarfélaga með framúrskarandi ánægju íbúa.
Gæðin allt um kring í daglegu umhverfi eru íbúum Hveragerðis afar mikilvæg. Veigamiklir þættir í því tilliti eru nálægð við ósnerta og einstaka náttúru, aðgengi að fallegum gönguleiðum og ríkum tækifærum til útivistar ásamt góðri umhirðu bæjarfélagsins. Á kjörtímabilinu hefur meirihluti Okkar Hveragerðis og Framsóknar í bæjarstjórn unnið statt og stöðugt að margvíslegum úrbótum og viðhaldi á þeim útivistar- og leiksvæðum sem fyrir eru í bæjarfélaginu í takt við áherslur á fjölskylduvænt umhverfi ásamt uppbyggingu nýrra slíkra svæða. Lagt er mikið kapp á að draga fram þau einstöku gæði sem finna má í Hveragerði til undirstrikunar á því að hér í fallegu umhverfi bæjarins eru rík tækifæri til samveru fjölskyldunnar, bæði í ósnortinni náttúru og á skipulögðum útivistar- og leiksvæðum. Slík gæði eru ekki auðfundin þó víða sé leitað.
Á komandi árum bíður Hvergerðinga spennandi verkefni sem felst í nánari útfærslu og uppbyggingu útivistarsvæðis undir Hamrinum - sem er sannkölluð paradís með ríkum tækifærum til útivistar, hreyfingar og ýmissrar tómstundaiðkunar. Það má með sanni segja að löngu er orðið tímabært að skapa svæðinu undir Hamrinum umgjörð sem sæmir þessari perlu bæjarfélagsins.
Ánægja með aðstöðu til íþróttaiðkunar er jafnframt rísandi á milli ára, en nú standa yfir framkvæmdir við nýjan heilsárs gervigrasvöll, með einstöku gufukeyrðu snjóbræðslukerfi. Ráðgert er að taka völlinn í gagnið snemma í vor. Þá standa einnig yfir framkvæmdir við glæsilegt nýtt íþróttahús með sérstökum fimleikasal. Þessi uppbygging á eftir að skila bænum íþróttaaðstöðu í fremstu röð.
Í þjónustu Hveragerðisbæjar við íbúa bæjarins fer fram afar fjölbreytt starf þar sem áherslan er á hvernig best sé hægt að mæta íbúum og þörfum þeirra á mismunandi og fjölbreyttum forsendum hvers og eins. Hér er aðeins tæpt á nokkrum þáttum þjónustu bæjarins, enda af nægu að taka í víðtækri starfsemi bæjarins, sem öll fer fram í þágu þeirra sem hér búa og mynda það samfélag sem starfsemi bæjarfélagsins hverfist um. Með framúrskarandi þjónustu við íbúa grundvöllum við blómlegt samfélag eins og við búum að í Hveragerði, þar sem einstaklingar fá að blómstra á eigin forsendum. Það er nefnilega staðreynd að bæjarfélagið hefur í grunninn þann eina tilgang að þjónusta fólkið sem bærinn okkar samanstendur af svo hér sé hægt að lifa í gæðaríku og góðu samfélagi og umhverfi.
Okkar Hveragerði hlakkar til áframhaldandi samtals við íbúa um hvernig bæta má enn frekar þjónustu Hveragerðisbæjar þvert á öll málefnasvið - í viðleitni til að skapa hér enn gæðaríkara samfélag þar sem framúrskarandi þjónusta við íbúa bæjarins á öllum þjónustusviðum er í forgrunni.
Höfundur er bæjarfulltrúi Okkar Hveragerðis og varaformaður bæjarráðs Hveragerðisbæjar.
