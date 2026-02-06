Allt hefur sinn tíma og nú er senn á enda seta mín í bæjarstjórn Seltjarnarness. Ég hlaut fyrst kosningu til þeirra setu fyrir tímabilið 2002–2006 á lista Sjálfstæðisflokksins og svo aftur fyrir öll kjörtímabilin frá 2010. Það hefur svo sannarlega margt breyst á þessum tíma en það er líka margt sem enn er á dagskrá.
Í framboðsræðu minni fyrir kosningar 2002 sé ég að ég ræddi vandamál í leikskólum bæjarins en þá voru biðlistar vandamál, sem enn er á okkar borði í dag. Þá hafði ég sömuleiðis orð á því að átak þyrfti í frágangi gatna og að gera þyrfti umhverfismálum hærra undir höfði. Þá sé ég að í minni ræðu sagði ég líka:
„Á meðan ástandið er með þessum hætti mun ég ekki geta sagt eins og margir hafa gert að við munum lækka álögur enn frekar á bæjarbúa“.
Ég lofaði því líka að það yrði meðvindur á hjólastígum 😊
Útsvar og fasteignagjöld voru á þessum tíma með því lægsta sem þekktist á landinu og það hefur verið mantra Sjálfstæðismanna á Seltjarnarnesi að alls ekki megi hækka útsvar.
Fyrstu fjögur árin mín í bæjarstjórn voru spennandi. Mikið að læra og margt að gera. Ég sat sem formaður skólanefndar og fjölskyldunefndar. Á kjörtímabilinu var unnið að því að sameina Mýrarhúsa- og Valhúsaskóla undir eina stjórnunareiningu og úr varð Grunnskóli Seltjarnarness. Það var unnið að þessu undir þeim formerkjum að þetta væri faglega gott og skólastarfi til góða. Þessu var svo snúið við á því kjörtímabili sem nú er að líða, en í þetta skipti var helsti drifkraftur þess gjörnings að með því að snúa þessu til baka fengi bæjarsjóður tæplega 200 milljónir frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga v/kostnaðar við rekstur sömu grunnskóla!
Á síðustu árum hefur heldur sigið á ógæfuhliðina í rekstri sveitarfélagsins og það er margt sem er með öðrum hætti í dag. Ég sakna til dæmis þorrablótanna sem haldin voru í félagsheimili bæjarins þar sem ég mætti líka á fern 1. des skemmtikvöld með börnum mínum en sá viðburður var ávallt haldinn í Félagsheimilinu, sem nú hefur staðið nánast fokhelt í 6 eða 7 ár. Því er hvíslað að til standi að fjársterkir aðilar hafi áhuga á rekstri þess, en það yrði þá ekki lengur okkar eins og áður var. Rétt eins og nú eru bæjarskrifstofurnar til sölu og húsakynni þeirra nú í leiguhúsnæði, rétt eins og bókasafnið okkar. Þá hafa verið uppi raddir um að reyna að finna áhaldahúsi bæjarins stað í vesturhluta Reykjavíkur!
Það er áhugavert að skoða hver niðurstaða A hluta bæjarsjóðs hefur verið frá 2002 en það ár var niðurstaðan jákvæð um tæpar 27 milljónir. Árin á eftir var niðurstaðan áfram jákvæð og best árið 2006 þegar niðurstaðan var jákvæð um 1.700 milljónir. Eftir bakslag hrunsáranna var niðurstaðan aftur jákvæð árin 2010 og til ársins 2014 en síðan þá hefur verið neikvæð niðurstaða öll árin, mest 2023 eða tæpar 900 milljónir. Öll þessi ár hefur minnihluti bæjarstjórnar lagt til útsvarshækkun til að mæta áskorunum í rekstri. Meirihluti Sjálfstæðismanna hafnar þessu alltaf og ber því við að allt sé í hinum bestu málum á sama tíma og bæjarsjóður „grætur“.
Nú er prófkjör Sjálfstæðismanna á Seltjarnarnesi um helgina en ekki virðist áhuginn á því mikill. Aðeins 8 einstaklingar sækjast eftir sæti á lista sem mun telja 14 manns en merkilegust er sú staðreynd að aðeins 6 höfðu lýst yfir áhuga á framboði þegar frestur til þess rann út. En hverju ætluðu svo þessir frambjóðendur að lofa? Þeir lofa því sama og frambjóðendur flokksins síðustu kjörtímabila, ábyrga fjármálastjórn og lágar álögur. Þetta hljómar vel en ekki veitir af þegar horft er til þess að á síðustu 8 árum hefur niðurstaða A hluta bæjarsjóðs Seltjarnarness verið neikvæð um þrjúþúsundogsexhundruð milljónir, 3.600.000.000 krónur.
Ég trúi illa á þetta módel Sjálfstæðismanna og reynslan hefur sýnt okkur að það virkar ekki lengur. Fyrir síðustu kosningar sagði ég mig úr Sjálfstæðisflokknum og gekk til liðs við Samfylkingu og óháða. Ég trúi því að nú sjái íbúar á Seltjarnarnesi að Sjálfstæðismenn eru ekki að ráða við rekstur Seltjarnarnesbæjar og að boðskapur okkar á lista Samfylkingar og óháðra er trúverðugri til að ná jafnvægi í rekstri bæjarins eftir kosningarnar í vor.
Höfundur er bæjarfulltúi á Samfylkingar og óháðra á Seltjarnarnesi.
