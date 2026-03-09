50+: Leitin að ástinni ekki bara fyrir unga fólkið

Ástin getur blossað upp á öllum aldri. Þó er oftast talað um ástina, stefnumót, ný kynni eða rómantík með ung pör í huga eða harðgift fólk sem er að rækta sjálft sig og sitt samband.
Sá hópur sem gleymist hins vegar er hópurinn sem er kominn á efri ár, fólk sem jafnvel hefur misst maka en langar að hitta nýjan maka eða eignast lífsförunaut fyrir þau ár eða áratugi sem eftir eru.
Lífaldurinn er líka að hækka og það sem áður taldist „gamalt“ fólk telst í dag hinn besti aldur!
The Guardian í Bretlandi birti grein á dögunum sem er ágætis áminning um þennan hóp. Því þar er rætt við fimm konur sem segja frá sinni ástarleit; sú yngsta á sjötugsaldri og sú elsta yfir nírætt.
Sögurnar þeirra eru fínt dæmi um það hvernig stefnumót og leitin að ástinni verða síst minna spennandi þótt árin færist yfir.
Líka spurning um hvort þessar sögur geti ekki gefið einhverjum þarna úti innblástur, kjark og þor til að hefja sína leit?
Við skulum rýna í stutta samantekt úr viðtölunum:
Stella, 78 ára, hefur prófað stefnumótaforritin en finnst erfitt að mynda raunveruleg tengsl í gegnum þessi forrit. Þar séu sumir menn að leita eftir skyndikynnum á meðan hún sjálf er að leita að nánd og samveru. Ráð Stellu eru því þau að nýta frekar félagsviðburði til að kynnast fólki.
Paulina er 61 árs og viðurkennir að hún getur orðið drauðþreytt á stefnumótaforritum en ætlar þó ekki að gefast upp. Það sem henni finnst hvimleiðast er þegar karlmenn birta af sér gamlar myndir, sem getur verið verulega villandi. Eða þegar það kemur í ljós að þeir hafa lítinn áhuga á raunverulegum samræðum, leitin þeirra sé frekar að yfirborðskenndari kynnum.
Bonnie, 84 ára, kom út sem lesbía síðar á ævinni og byrjaði þá að leita að sambandi. Í fyrstu gekk það illa á stefnumótasíðum þar sem margir virtust ekki vera mjög virkir eða áhugasamir. Síðar kynntist hún þó Cheryl, 71 árs ekkju. Samband þeirra þróaðist hratt og Cheryl bað hennar við Eiffelturninn í París. Í dag búa þær saman og njóta lífsins.
D’yan Forest er 91 árs og segist aldrei hafa misst áhugann á rómantík. Hún segir stefnumót á efri árum geta verið flókin. Sumir eldri menn geti verið mjög sjálfhverfir á meðan yngri menn hafi stundum allt aðrar væntingar en hún. Samt heldur hún áfram að leita að tengslum og segir að lífið sé of stutt til að hætta að leita að gleði og félagsskap.
