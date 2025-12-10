Úlfar þögull sem gröfin Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 10. desember 2025 13:30 Úlfar telur ekki tilefni til að tjá sig um ummæli Gunnars Gíslasonar lögmanns. Vísir Úlfar Lúðvíksson fyrrverandi lögreglustjóri vill ekki tjá sig um ummæli hins handtekna lögmanns Gunnars Gíslasonar um störf hans sem lögreglustjóri Suðurnesja. Þá gefur hann ekkert upp um mögulegt framboð í borginni undir merkjum Miðflokksins og biður blaðamann auk þess um að bíða til 18. desember til að sjá hvort nafn hans verði á lista umsækjenda um starf ríkislögreglustjóra. Vísir ræddi á dögunum við lögmanninn Gunnar Gíslason. Hann losnaði nýverið úr tveggja vikna einangrun eftir að lögreglan á Norðurlandi eystra handtók hann vegna meintra brota sem felast í skipulagðri starfsemi við að aðstoða útlendinga við að komast ólöglega til landsins, peningaþvætti og fíkniefnamisferli. Gunnar sagði mikla breytingu hafa orðið á Suðurnesjum í tíð Úlfars sem Gunnar sagði hafa gefið fyrirmæli til lögreglumanna á Keflavíkurflugvelli um að fylgjast með komum Albana, Rúmena og Georgíumanna til landsins. Þeim hafi verið gefin þau fyrirmæli að finna hvaða ástæðu sem er til að neita þeim um inngöngu eða frávísa. „Ég sé ekki ástæðu til þess að tjá mig um það sem haft er eftir Gunnari Gíslasyni,“ segir Úlfar í samtali við Vísi. Hann hætti störfum sem lögreglustjóri á Suðurnesjum í maí síðastliðnum. Hvers vegna ekki? Af virðingu við samstarfsfólk eða eitthvað svoleiðis? „Ég bara sé ekki ástæðu til að tjá mig um hans ummæli.“ Sér til hvernig hlutirnir þróast Úlfar sagðist í Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í síðustu viku nú íhuga að fara í pólitík. Þá væri hann enn að íhuga hvort hann ætti að sækja um starf ríkislögreglustjóra. Úlfar hefur verið orðaður við framboð fyrir Miðflokkinn í borginni en hann sagði í Reykjavík síðdegis að hann væri rammpólitískur og að sér þætti mjög vænt um borgina þar sem hann hefði fæðst og alist upp. „Við sjáum bara til hvernig hlutir þróast,“ segir Úlfar sem heldur spilunum þétt að sér. Svo er verið að tala um að þú ætlir að sækja um ríkislögreglustjóra? „Það skýrist 18. desember. Umsóknarfrestur er til 18. desember og það skýrist þá þegar dómsmálaráðuneytið birtir lista yfir umsækjendur.“ Lögreglumál Lögmennska Skipun ríkislögreglustjóra Sveitarstjórnarkosningar 2026 Miðflokkurinn Tengdar fréttir Úlfar íhugar að sækja um embætti ríkislögreglustjóra Úlfar Lúðvíksson, fyrrverandi lögreglustjóri á Suðurnesjum, íhugar að sækja um embætti Ríkislögreglustjóra. 28. nóvember 2025 20:18 Mest lesið Gummi Emil tekinn í skýrslutöku lögreglu Innlent Sæði með krabbameinsvaldandi genagalla selt til Íslands Innlent Krafðist sérlega þungrar refsingar yfir Margréti Höllu Innlent Síðasti loðdýrabóndinn segir Íslendinga verða að vakna Innlent Vilja skoða samfélagsmiðla íslenskra ferðamanna Erlent Handtekinn á Akranesi grunaður um nauðgun Innlent Fyrirskipa notkun Times New Roman í stað Calibri Erlent Aldrei planið að sækja um starfið sem aðrir hafi sótt um gagngert til að kæra Innlent Vörubifreið ekið á undirstöður Breiðholtsbrúar Innlent Starfsmenn stefna Hval í samvinnu við fyrirtækið Innlent Fleiri fréttir Kalla eftir sérstakri umræðu um málefni skólameistara og framhaldsskóla Bein útsending: Eurovision-ákvörðun og mótmæli í Efstaleiti Tölvuárás á kerfi Grundarheimilanna Úlfar þögull sem gröfin Vörubifreið ekið á undirstöður Breiðholtsbrúar Starfsmenn stefna Hval í samvinnu við fyrirtækið Viðgerð á Seyðisfjarðarlínunni muni taka tíma Hvalveiðimenn ætla í hart og örlög Íslands í Eurovision ráðast í dag Róbert vill leiða lista Viðreisnar í borginni Miðflokkurinn ekki undirritað siðareglur og mæting þingmanna sögð frjálsleg Handtekinn á Akranesi grunaður um nauðgun Slökkviliðsstjóri fer í fullt starf hjá almannavarnanefnd Fer ekki aftur fram fyrir Samfylkinguna Gummi Emil tekinn í skýrslutöku lögreglu Nærri 400 leitarbeiðnir vegna 95 týndra barna á árinu Bein útsending: Innflytjendur og samfélagið Aldrei planið að sækja um starfið sem aðrir hafi sótt um gagngert til að kæra Seyðisfjörður á varaafli eftir rafmagnsleysi í nótt Fjarðarheiði lokuð og óvissustig suðaustantil Sæði með krabbameinsvaldandi genagalla selt til Íslands Krafðist sérlega þungrar refsingar yfir Margréti Höllu Tvöföldun seldra nefúða á tíu árum: „Maður pantar töluverðar birgðir reglulega“ Kynna breytta Reykjavíkurleið eftir áramót Ræddu kílómetragjaldið í níu klukkustundir Síðasti loðdýrabóndinn segir Íslendinga verða að vakna Töluvert viðbragð vegna neyðarsendis sem fór af stað fyrir slysni Lagt til að hreindýrakvóti aukist hressilega Heiða þurfi ekki að hafa áhyggjur af óvinsældunum Hyggst reisa nýja flugstöð og festa flugvöllinn í sessi Óvenjumörg alvarleg slys undanfarið Sjá meira