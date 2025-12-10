Innlent

Úlfar þögull sem gröfin

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Úlfar telur ekki tilefni til að tjá sig um ummæli Gunnars Gíslasonar lögmanns.
Úlfar Lúðvíksson fyrrverandi lögreglustjóri vill ekki tjá sig um ummæli hins handtekna lögmanns Gunnars Gíslasonar um störf hans sem lögreglustjóri Suðurnesja. Þá gefur hann ekkert upp um mögulegt framboð í borginni undir merkjum Miðflokksins og biður blaðamann auk þess um að bíða til 18. desember til að sjá hvort nafn hans verði á lista umsækjenda um starf ríkislögreglustjóra.

Vísir ræddi á dögunum við lögmanninn Gunnar Gíslason. Hann losnaði nýverið úr tveggja vikna einangrun eftir að lögreglan á Norðurlandi eystra handtók hann vegna meintra brota sem felast í skipulagðri starfsemi við að aðstoða útlendinga við að komast ólöglega til landsins, peningaþvætti og fíkniefnamisferli.

Gunnar sagði mikla breytingu hafa orðið á Suðurnesjum í tíð Úlfars sem Gunnar sagði hafa gefið fyrirmæli til lögreglumanna á Keflavíkurflugvelli um að fylgjast með komum Albana, Rúmena og Georgíumanna til landsins. Þeim hafi verið gefin þau fyrirmæli að finna hvaða ástæðu sem er til að neita þeim um inngöngu eða frávísa.

„Ég sé ekki ástæðu til þess að tjá mig um það sem haft er eftir Gunnari Gíslasyni,“ segir Úlfar í samtali við Vísi. Hann hætti störfum sem lögreglustjóri á Suðurnesjum í maí síðastliðnum.

Hvers vegna ekki? Af virðingu við samstarfsfólk eða eitthvað svoleiðis?

„Ég bara sé ekki ástæðu til að tjá mig um hans ummæli.“

Sér til hvernig hlutirnir þróast

Úlfar sagðist í Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í síðustu viku nú íhuga að fara í pólitík. Þá væri hann enn að íhuga hvort hann ætti að sækja um starf ríkislögreglustjóra.

Úlfar hefur verið orðaður við framboð fyrir Miðflokkinn í borginni en hann sagði í Reykjavík síðdegis að hann væri rammpólitískur og að sér þætti mjög vænt um borgina þar sem hann hefði fæðst og alist upp.

„Við sjáum bara til hvernig hlutir þróast,“ segir Úlfar sem heldur spilunum þétt að sér.

Svo er verið að tala um að þú ætlir að sækja um ríkislögreglustjóra?

„Það skýrist 18. desember. Umsóknarfrestur er til 18. desember og það skýrist þá þegar dómsmálaráðuneytið birtir lista yfir umsækjendur.“

