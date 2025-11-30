Fótbolti

Ágúst Eð­vald heim í Þór

Siggeir Ævarsson skrifar
Ágúst á fleygiferð með Vestra í sumar
Ágúst á fleygiferð með Vestra í sumar

Þórsarar halda áfram að sækja uppalda leikmenn fyrir baráttuna í Bestu-deild karla næsta sumar en Ágúst Eðvald Hlynsson hefur samið við nýliðana og kemur frá Vestra.

Ágúst, sem er 25 ára, hefur komið nokkuð víða við þrátt fyrir ungan aldur og leikið með Breiðablik, Víking, FH og Val í efstu deild og nú síðast Vestra hér á landi. Hann hefur alls leikið 116 leiki í efstu deild og skorað í þeim 23 mörk. 

Hann er uppalinn á Akureyri og lék með Þór í yngri flokkum en færði sig ungur suður til Breiðablik og síðan í unglingalið Norwich og Brondby, og lék einnig með Horsens og AB í Danmörku.

Ágúst er annar leikmaðurinn sem snýr aftur heim í Þór í vikunni en í gær staðfestu Þórsarar að Atli Sigurjónsson væri kominn heim á ný.

