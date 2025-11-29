Meint ástarljóð núverandi heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna, Robert F. Kennedy yngri, sem skrifað er til blaðakonu sem hann er sakaður um að hafa haldið við meðan hann var í forsetaframboði hefur verið opinberað af fyrrverandi unnusta blaðakonunnar, öðrum blaðamanni.
Umrædd blaðakona, Olivia Nuzzi, starfaði um árabil hjá tímaritinu New York. Síðasta haust var greint frá því að hún væri komin í leyfi frá störfum eftir að upp komst um samband hennar og Kennedy, sem þau höfðu átt í meðan hún fjallaði um framboð hans.
Kennedy, eins og frægt er, bauð sig fram í forvali Demókrataflokksins fyrir síðastliðnar forsetakosningarnar í Bandaríkjunum en var ekki valinn frambjóðandi flokksins. Þá bauð hann sig fram sem óháður, en dró framboðið til baka á lokametrunum og studdi Donald Trump, frambjóðanda Repúblikanaflokksins, sem bar svo sigur úr býtum í kosningunum í fyrra. Frá því í febrúar hefur Kennedy gegnt embætti heilbrigðisráðherra í ríkisstjórn Trump.
Skömmu eftir að Nuzzi fór í leyfi var greint frá því að hún hefði lokið störfum hjá New York. Jafnframt var greint frá sambandsslitum hennar og blaðamannsins Ryan Lizza. Það er hann sem birtir áðurnefnt ástarljóð Kennedy sem skrifað er til Nuzzi, en hann hefur undanfarið birt á heimasíðu sinni kafla um framhjáhald unnustunnar.
Ljóðið, sem Lizza gefur nafnið Amerískt gljúfur, er á þessa leið í íslenskri þýðingu:
„Opinn munnur þinn bíður uppskeru minnar. Drekktu úr mér, elskan. Ég hyggst kreista á þér kinnarnar til að þvinga munninn þinn til að opnast. Ég skal halda um nef þitt meðan þú lítur upp til mín, og hvet þig til að kyngja. „Ekki láta dropa fara til spillis.“ Ég er fljót. Þú ert gljúfrið mitt. Ég ætla að flæða í gegnum þig. Ég ætla að yfirbuga þig og temja. Ástin mín.“
Eftir að ljóðið birtist opinberlega á dögunum hafa álitsgjafar vestanhafs keppst um að ræða hversu vandræðalegt og óþægilegt það sé.
Lizza segir Kennedy hafa skrifað Nuzzi fleira sem ekki væri birtingarhæft.
„Ég vildi óska þess að ég hefði ekki verið settur í þessa stöðu, að ég þyrfti ekki að skrifa um þetta, að ég þyrfti ekki að niðurlægja sjálfan mig, mína nánustu, og valda einkalífi mínu skaða,“ segir hann jafnframt.
Hann vill þó meina að hann hafi séð sig knúinn til að greina frá sambandi þeirra þar sem Kennedy sé í dag einn valdamesti maður Bandaríkjanna, og hann sé sá eini fyrir utan þau tvö sem viti af sambandi þeirra.
Það er þó ekki bara samband Nuzzi við Kennedy sem Lizza fjallar um, heldur vill hann meina að hún hafi líka haldið fram hjá sér með fleiri mönnum, þar á meðal með Mark Sanford, fyrrverandi ríkisstjóra Suður Karólínuríkis.
Þar að auki er sjálfsævisaga Nuzzi á leiðinni. Kaflar úr henni hafa verið birtir í fjölmiðlum, en þar viðurkennir hún að hafa átt í tilfinningalegu sambandi við Kennedy, en vill meina að umfjöllun hennar um hann hafi ekki orðið fyrir áhrifum af því.